Fake News e medicina: quando il web influisce sulla salute

Medicina e web, un rapporto spesso complicato, frutto di infiniti fraintendimenti, di informazioni a disposizione di tutti e, di conseguenza, anche di numerosi problemi. Una recente ricerca del Censis ha fatto emergere un dato incontrovertibile e da tempo sotto gli occhi di tutti. Il 17% degli italiani consulta siti web generici dedicati alla salute, percentuale che arriva sino al 36,9% quando si parla di giovanissimi.

Il dato dimostra quanto la voglia di sapere qualcosa in più sulla propria salute sia importante per molte persone e quanto internet sia diventata fonte inesauribile di notizie. Il rovescio della medaglia è però rappresentato dall'autorevolezza di queste notizie mediche, che spesso non sono altro che delle approssimazioni inesatte, utili solo a creare allarmismo e problemi.

La ricerca del Censis

Secondo la ricerca sono 15 milioni gli italiani che cercano di "curarsi" tramite la rete, andando alla ricerca di notizie sul proprio stato di salute. Di questi circa 8,8 milioni, più del 50%, sono vittima di fake news. Ben 3,5 milioni di genitori si sono fatti ingannare da indicazioni mediche sbagliate; questo però non sta impedendo al web di diventare un vero e proprio strumento di cura. Se il medico, con il 53% di preferenze, risulta ancora il principale "mezzo" con cui curarsi, è incredibile quanto il web abbia quasi raggiunto, con il suo 28%, il farmacista nella classifica di preferenze degli italiani. Con tutto il marasma di informazioni su internet è chiaro che spesso i pazienti si ritrovino tra le mani dei siti che nulla hanno di ufficiale e di istituzionale. Il 17% consulta solo siti generici con il 69% che vorrebbe trovare in rete delle informazioni certificate e ufficiali. Si tratta di una declinazione del tutto moderna dell'automedicazione, un concetto già da parecchi anni presente nella vita di tutti gli italiani, che tendono ormai a curare i propri disturbi in autonomia e senza rivolgersi al servizio sanitario nazionale. Il problema arriva quando quest'automedicazione si traduce in una ricerca di informazioni che risultano inadeguate e possono provocare più problemi che benefici.

Fake News mediche

Il 90% degli italiani ha la giusta consapevolezza del proprio corpo e del proprio stato di salute per curarsi da solo. Nel 2007 era solo il 64% delle persone ad avere le conoscenze per poterlo fare. Oggi i tempi sono cambiati e i malanni più piccoli e comuni, come raffreddore, mal di schiena e mal di stomaco, sono entrati nel novero di conoscenze base di tutti noi, permettendoci di ritrovare benessere in totale autonomia. Questi dati, piuttosto positivi e importanti, si trasformano in un qualcosa di negativo quando l'autonomia diventa eccessiva e la consapevolezza porta a ricerche su internet spropositate. La presenza di qualsiasi tipo di informazione su internet porta molti ad imbattersi in bufale o fake news, parecchio dannose quando si entra nel campo della medicina. Non solo spesso e volentieri ci si trova davanti a notizie che creano inutili allarmismi e preoccupazioni, ma è facile incorrere in consigli o cure che nulla hanno a che fare con la propria patologia. Il concetto della bufala è così applicato al campo della medicina, con tutti i problemi che questo comporta, sia nelle creazione di inutili allarmismi sia nel guidare i pazienti verso scelte sbagliate e spesso dannose.

Ricerche superficiali

I motori di ricerca sono i mezzi privilegiati per ricercare notizie sulla salute e sulle proprie condizioni. Il problema è che i risultati non sono quasi mai affidabili. L'indicizzazione riporta nelle prime posizioni siti non del tutto affidabili, con contenuti quasi mai prodotti da medici o persone realmente informate sui fatti. Va da sé che il 17% degli italiani dichiara di informarsi su siti generici, senza autorevolezza e certificazione. Solo il 6% utilizza i portali istituzionali come quello del Ministero della Salute, mentre il 6,5% va alla ricerca di portali scientifici più autorevoli. I social network sono presenti ancora con percentuali piuttosto basse, poco sopra il 2,4%.

Queste ricerche superficiali creano paura e assurdi allarmismi. Ne sono un esempio casi eclatanti che innescano la "creduloneria" degli utenti, tra allarmismi folli su patologie poi mai davvero esplose, sino ad arrivare a notizie di cure miracolose per le malattie più gravi e mortali. Quando si crea questa catena di falsità diventa davvero difficile riportare il tutto nel campo della razionalità: colpa di una rete che fagocita con rapidità tutto quello che trova, spingendo sui tasti giusti dell'emotività grazie a frasi ad effetto e titoli "acchiappaconsensi". Tutte caratteristiche già presenti nelle fake news generiche ma che in questi casi possono creare ancora più danni e problemi.

Quali soluzioni?

Arginare il web e le ricerche è sempre impossibile, ma ricondurre gli italiani nei giusti binari delle informazioni è la cosa migliore per sminuire questo fenomeno. L'automedicazione è un fenomeno positivo, ma con il web sempre a disposizione, soprattutto dei più giovani, sarebbe il caso di creare una nuova consapevolezza nell'utilizzo di internet a fini medici. Per farlo, come sempre, occorre partire dalle basi, con dosi massicce di corsi nelle scuole o di informazioni che permettano a tutti di distinguere la realtà e l'autorevolezza dalle fantasie e le menzogne. Ma in questi casi l'educazione non basta: occorre investire in dosi massicce su una "controinformazione" autorevole e certificata, che possa nascondere le notizie false con quelle realmente utili. Un portale ufficiale del ministero che garantisca ai pazienti una serie di informazioni autorevoli sulle patologie più comuni sarebbe una soluzione ottimale, magari pensando anche ad un canale diretto che permetta al paziente di parlare online con dei veri medici, magari via mail o più rapidamente tramite apposite chat o numeri verdi telefonici. Si tratta di un'evoluzione ormai non più rimandabile, con il sistema sanitario nazionale che deve iniziare a guardare al web come strumento importante per rapportarsi con i cittadini. Perché le fake news non devono oscurare quanto di buono può fare internet nella cura della salute e del benessere della popolazione.