Fastweb, l'obiettivo sono connessioni 5G nel rispetto dell'ambiente

Il cambiamento climatico è un problema serio ed evidente: il progressivo inasprimento dei fenomeni meteorologici, che sempre più spesso coinvolgono anche il nostro Paese, ne sono una conseguenza diretta.

Negli ultimi anni anche le aziende che operano nel settore della tecnologia hanno preso coscienza di questa problematica, avvicinandosi in maniera attiva al tema dell'ambiente e della sua tutela.



Tra i protagonisti di questa svolta c'è Fastweb che da anni lavora per ridurre le emissioni di CO2 e dal 2015 utilizza il 100% dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

Inoltre Fastweb ha deciso di intraprendere una serie di progetti per portare un contributo concreto alla lotta ai cambiamenti climatici. Nelle prossime righe cercheremo di raccontarvi l'impegno di Fastweb per l'ambiente.



Obiettivo connessioni a emissioni zero

Nel 2015 le Nazioni Unite hanno definito i Sustainable Development Goals (SDGs), 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile da raggiungere entro il 2030. In linea con questi principi Fastweb ha deciso di prendere due impegni fondamentali: il linea con gli Accordi di Parigi approvati dal Science Based Target initiative (SBTi), l'azienda ha iniziato un percorso che porta alla riduzione della propria carbon footprint e ha definito un piano che prevede la compensazione progressiva delle emissioni con lo scopo di diventare totalmente Carbon Neutral entro il 2025.

Dal 2021 Fastweb ha raggiunto la carbon neutrality per tutte le emissioni dirette e per quelle indirette legate all'erogazione dei servizi ai clienti. Dal 2022 però la società ha deciso di compensare anche l'utilizzo dei servizi da parte dei propri clienti, rendendo gli abbonamenti a "zero emissioni di CO2": grazie a questo progetto Fastweb si impegna a compensare anche le emissioni residue generate in fase di produzione, trasporto, utilizzo e smaltimento dei propri prodotti, rendendo i propri clienti parte integrante della missione.

Tutto questo è reso possibile grazie alla collaborazione con AzzeroCO2 e Legambiente: insieme a queste associazioni Fastweb ha individuato otto progetti internazionali che prevedono la riforestazione e la gestione forestale di alcune aree, oltre alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. I paesi coinvolti sono India, Brasile, Nicaragua, Uganda e Vietnam, con piani specifici in base alla zona di interesse.



Riqualificare è meglio che curare

Oltre a quanto appena detto, l'azienda italiana è impegnata nel sostegno a progetti di riqualificazione urbana, assorbimento della CO2 e salvaguardia dei mari e della biodiversità con un fondo di 1 milione di euro.



Il primo progetto sostenuto da Fastweb nasce dalla collaborazione con la onlus Worldrise e prende il nome di Seaty, inserito all'interno della campagna 30x30 Italia: l'obiettivo è quello di proteggere almeno il 30% dei mari italiani entro il 2030 istituendo aree di conservazione della marina locale in determinati tratti di costa.

La prima area di conservazione ha preso vita nel nord-est della Sardegna presso il Golfo Aranci e prevede attività di monitoraggio, pulizia delle spiagge e dei fondali, nonché attività educative ed eventi di sensibilizzazione. Un'altra area prevista è invece quella di Salina, la seconda isola più grande dell'arcipelago delle Eolie.

Il secondo progetto è quello di Mosaico Verde che prevede la forestazione di aree urbane e extraurbane: la campagna ha già portato 9 mila alberi tra Milano, Roma e Bari e le prossime città coinvolte saranno Torino, Genova, Pescara, Napoli, Catania, Cagliari e tante altre. I benefici portati in dote dagli alberi sono tanti: miglioramento della qualità dell'aria, riduzione del surriscaldamento locale, riduzione del rumore, oltre alla salvaguardia della biodiversità, del paesaggio e della fruibilità di quest'ultimo.



Infine il progetto Marin Biomass Regeneration sostenuto dal Centre for Climate Repair di Cambridge e diretto da Sir David King: il fine è quello di rigenerare la biomassa marina, combattere la desertificazione degli oceani e risolvere il problema dell'assorbimento della CO2. Al centro in questo caso ci sono le balene, fondamentali per il riciclo dei nutrienti marini: la caccia a questi splendidi animali sta portando alla diminuzione del fitoplancton, essenziale per la catena alimentare dei pesci e nella produzione di ossigeno.

Insomma, l'impegno di Fastweb è concreto e coinvolge in maniera diretta e indiretta anche i propri clienti in una sorta di modello circolare che si autoalimenta. Il 2030 è dietro l'angolo ma l'ambiente non può aspettare, per questo i progetti dell'azienda sono immediatamente realizzabili e loro effetti tangibili. Potete trovare maggiori informazioni sul sito ufficiale di Fastweb.