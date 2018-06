Fastweb: tutte le nuove offerte mobile in arrivo per contrastare Iliad

è cresciuto a pane, cinema e videogame. Scopre in giovane età la sua passione per la tecnologia, che lo porta a divorare tutto quello che il mercato ha da offrire, dall’hardware per PC agli smartphone, senza mai sentirsi sazio. Nel tempo libero adora suonare la chitarra, andare in palestra e guardare tonnellate di film e serie TV. Lo trovate sue su

L'arrivo di Iliad in Italia sta avendo i suoi effetti. L'offerta della compagnia telefonica francese ha fatto breccia nel cuore degli italiani, complice un costo contenuto e una formula all-in completa e trasparente. Ora però, è arrivato il momento per i concorrenti di dare battaglia, e di fermare la diffusione di Iliad sul nascere. Non è un caso che nelle ultime settimane siano già arrivate offerte Win Back piuttosto interessanti da parte degli operatori telefonici, ma oggi Fastweb ha fatto di più, rinnovando ufficialmente la sua proposta e presentandola alla stampa attraverso un video diffuso online.

Le nuove offerte

Le nuove offerte sono state presentate direttamente da Alberto Calcagno, Amministratore Delegato di Fastweb. Il riferimento ad Iliad non è per niente velato, come si capisce dalle parole "In questi giorni si parla di rivoluzione francese...". In tutto sono quattro le nuove tariffe proposte oggi, con prezzi a partire da 1.95€ mensili fino a 10.95€, costi dedicati ai clienti che utilizzano già una linea fissa dell'azienda italiana.

Mobile Entry costa 1.95€ (2.95€ se non si possiede linea fissa Fastweb) e offre 1 GB di internet, 100 minuti e 100 SMS. Mobile Voce invece propone 3 GB, 1000 minuti e 100 SMS a 5.95€ per gli abbonati alla linea fissa (10.95€ per gli altri). Mobile Giga include 10 GB, 300 minuti e 100 SMS sempre a 5.95€ (10.95€ per i non abbonati). Interessante Mobile Freedom, che a 10.95€ propone minuti illimitati, 100 SMS e 20 GB; in questo caso, i non abbonati a linea fissa pagheranno 15.95€ mensili, e otterranno solo 10 GB per la navigazione. Inclusa nel prezzo di tutte le offerte la navigazione 4G, già portata gratuitamente dall'operatore a più di 400.000 utenti negli ultimi mesi. Tutte le offerte inoltre includono servizi accessori come la segreteria telefonica, Ti ho chiamato e il controllo del credito.

A proposito di trasparenza, Fastweb permette la modifica della propria offerta in qualsiasi momento e senza vincoli in modo gratuito. Gradita novità sul fronte delle linee fisse: per gli abbonati con connessione ADSL, da oggi è infatti possibile passare alla fibra in modo totalmente gratuito e automatizzato, direttamente online, ricevendo poi a casa il modem Fastgate. Il passaggio prevede l'upgrade della linea alla migliore connessione disponibile nella propria zona, senza vincoli di velocità. Una belle notizia per gli abbonati, che possono così passare a connessioni decisamente più performanti e a costo zero.