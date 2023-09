Le fiere Tech stanno morendo? Lo stato di salute a partire da IFA 2023

Il mondo della tecnologia di consumo sta sicuramente passando una fase di transizione. Non può che essere così, viste anche le conseguenze della pandemia, che qualcosa ha pur scosso, tra shortage e aumento dei prezzi. Questo non solo a livello di mercato, però, ma anche di mentalità. Il resto lo fanno la geopolitica e il sempre più importante mondo della comunicazione digitale: il risultato è sempre più evidente e la recente edizione 2023 dell'IFA di Berlino ne è solo l'ennesima dimostrazione, di fatto senza alcun annuncio memorabile. Certo, come sempre qualche prodotto interessante per gli appassionati c'è stato, ma è davvero finita l'era d'oro delle fiere Tech?



Di geopolitica, comunicazione e distribuzione

Ci perdonerete se definiamo l'IFA 2023 come "deludente", ma se oltre alla presentazione della console portatile Legion GO, il prodotto più interessante di Berlino è stato Fairphone 5, capite bene che non si tratta esattamente della più memorabile delle annate.

Un aspetto che non è di certo passato inosservato tra i presenti in fiera è stata l'assenza dall'evento di quasi tutte le grandi aziende cinesi: non c'era Xiaomi, così come mancavano Huawei e OPPO.

L'eccezione lato smartphone è stata Honor, che ha presentato il pieghevole Honor V Purse. L'assenza dei principali brand cinesi, che negli anni precedenti con i loro stand erano tra i protagonisti assoluti, si è sicuramente fatta sentire, dando quasi l'impressione che la Cina stia mandando un messaggio agli altri Paesi.

D'altronde, siamo in un periodo in cui il top di gamma di Huawei non esce più dal mercato locale, nonché in un momento di tensione tra Stati Uniti d'America e Cina a livello tecnologico, con Jake Sullivan, Consigliere per la sicurezza nazionale statunitense, che ha chiesto delucidazioni a Huawei in merito alla recente produzione di un chip Kirin a 7nm con 5G.

Sarebbe in teoria molto complesso realizzare un chip di questo tipo senza fare uso di tecnologia americana, cosa vietata dall'ormai ben noto ban inferto a Huawei proprio dagli USA. Dall'altra parte, sempre a inizio settembre 2023, la Cina ha proibito l'uso degli iPhone e di altri smartphone stranieri a livello governativo. Insomma, non tira una buona aria.



Un altro fattore che penalizza le fiere è la sempre più diffusa voglia dei grandi brand di comunicare in modo singolo, in appositi eventi dedicati. È il caso di Apple, che il 12 settembre 2023 presenterà la gamma iPhone 15. Google farà seguito il 4 ottobre 2023 con la presentazione di Pixel 8. Non manca anche un keynote di Xiaomi, visto che il 26 settembre 2023 ci sarà l'evento di lancio della Xiaomi 13T Series. Dove? A Berlino. Sì, avete capito bene: ad appena tre settimane esatte dalla chiusura dell'IFA, la più grande fiera di tecnologia in Europa che ha chiuso i battenti il 5 settembre 2023, Xiaomi presenterà da sola la nuova gamma di smartphone nella stessa città.

Insomma, è innegabile che in una situazione del genere, fiere come l'IFA perdano un po' di appeal per il pubblico, in attesa invece dei singoli keynote dei grandi brand. C'è dunque anche il fattore comunicazione a giocare un ruolo importante, considerando che la pandemia ha fatto comprendere a molte aziende che la via del digitale può dare grandi frutti, al netto degli eventi fisici. Questo soprattutto in un momento di stallo generale per il mercato smartphone, che non è certamente nel suo periodo d'oro (e questo non aiuta con la sensazione di mancanza di grandi annunci).

Vale la pena notare, oltretutto, che nonostante il sold out degli spazi (bisogna ricordarsi che IFA è una fiera destinata anche ai buyer delle grandi catene di distribuzione, motivo per cui difficilmente "morirà" nel breve periodo), i numeri della kermesse tedesca sono in crollo rispetto al periodo pre-pandemia. Se nel 2019 c'erano 245.000 persone, nel 2023 siamo a 182.000. Di mezzo il 2022, con appena 161.000 visitatori.

Un'industria che ha già in parte ceduto alla comunicazione digitale e ai keynote dedicati è quello del gaming. La fine dell'E3 di Los Angeles ha semplicemente chiuso un'era, lasciando più di qualche lacrimuccia sul volto di chi era solito seguire la kermesse. Certo, eventi come la Summer Game Fest hanno preso il posto dell'E3 e la Gamescom continua a macinare numeri interessanti nonostante tutto, ma è innegabile che anche lo spettatore respiri un'aria diversa, forse un po' più social e per questo vicina al digitale.

Che si tratti di gaming o Tech in generale, risulta chiaro che ci sono dei cambiamenti in atto nel modo di comunicare i prodotti. Non sorprende che in un contesto di questo tipo si vociferi che l'imminente evento di presentazione di iPhone 15 sia preregistrato, esattamente come quello dell'anno precedente, a fronte di un ritrovo fisico destinato esclusivamente a media selezionati (e Content Creator scelti da Apple).

Forse stiamo semplicemente entrando in una nuova fase, in cui il prodotto si comunica più che altro in via digitale, puntando a un pubblico selezionato. Nessuno può dire se questo sia un bene o un male, ogni cosa ha i suoi pro e i suoi contro, ma saranno i prossimi anni a farci comprendere se effettivamente le fiere di settore possono mantenere alto l'appeal del pubblico oppure se è il momento di passare semplicemente da un evento di un grande brand all'altro, magari trasmesso solamente in streaming.