Altre frasi famose che Albert Einstein non ha mai detto

Albert Einstein è stata una figura estremamente importante per la scienza e, soprattutto, per la fisica, poiché è grazie a lui che l'umanità ha fatto un vero e proprio salto in avanti nella comprensione del nostro Universo.

La sua figura, infatti, è diventata rapidamente un'icona della cultura pop, un po' come Stephen Hawking, e sarà ricordata per molto tempo a venire. Non stupisce, quindi, che dietro a un personaggio di tale spessore ci siano le citazioni più improbabili e strane... che molto probabilmente lo scienziato non ha mai detto.

Effettivamente quale opzione migliore per dar peso a una citazione se non collegarla direttamente a uno dei più grandi geni mai esistiti? Dopo aver scoperto solo alcune delle frasi famose che Albert Einstein non ha mai detto, proseguiamo il nostro viaggio tra le citazioni più improbabili e le altre frasi che il genio non hai proferito.



"La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui non lo sa e vola lo stesso"

Una frase del genere non potrebbe MAI essere stata detta da Einstein. In effetti, ad averla formulata è stato, in realtà, lo scienziato Antoine Magnan nel libro Le Vol des lnsectes del 1934, che dimostrava, applicando le equazioni della resistenza dell'aria sul volo degli insetti, come il volo del bombo fosse impossibile.

Tuttavia, dopo aver scoperto che i primi calcoli erano sbagliati, Magnan si corresse pubblicamente. Uno studio del 2005, infine, ha confermato definitivamente le capacità di volo dell'insetto.



"Mi rifiuto di credere che Dio giochi a dadi con l'universo"

Questa frase proviene da una lettera privata tra Cornelius Lanczos di Princeton ed Einstein. La vera citazione ha origine da una lettera privata che il fisico scrisse a Cornelius Lanczos nel 1942. La formulazione esatta è nel libro "Albert Einstein, the Human Side: New Glimpses from His Archives" (pagina 68).

"Sei l'unica persona che conosco che ha il mio stesso atteggiamento nei confronti della fisica: credere nella comprensione della realtà attraverso qualcosa di fondamentalmente semplice e unificato... Sembra difficile dare un'occhiata alle carte di Dio. Ma che Lui giochi a dadi e usi metodi 'telepatici'... è qualcosa a cui non posso credere nemmeno per un momento."



"L'essere umano medio usa solo il 10 percento del suo cervello"

Oltre a essere attribuita erroneamente ad Albert Einstein, questa frase non è assolutamente vera: la citazione venne fatta risalire per la prima volta a Craig Karges in un libro intitolato "Reason to Believe: A practice Guide to Psychic Phenomena".

L'autore Michael Clark cita Karges dicendo: "Normalmente usiamo solo dal 10 al 20 percento delle nostre menti. Pensa a quanto sarebbe diversa la tua vita se potessi utilizzare quell'altro 80-90 percento noto come mente subconscia". Si tratta di un'affermazione non vera e la scienza ha già sfatato questo mito.



"Temo che, il giorno in cui la tecnologia supererà la nostra interazione umana, il mondo avrà una generazione di idioti"

Anche questa volta, il genio non c'entra nulla. Non c'è connessione tra questa citazione ed Einstein al di fuori di alcune frasi motivazionali che possono essere trovate sul web. Stando a Quote Investigator, quest'associazione probabilmente è emersa intorno al 2012.

"L'energia nucleare è un modo infernale per far bollire l'acqua"

Preparatevi a vedere questa frase apparire più frequentemente in futuro e, perciò, salvatevi questo articolo, soprattutto visto che l'energia nucleare sarà sempre più importante per la civiltà al posto dei combustibili fossili.

La frase in realtà deriva dal libro di Karl Grossman del 1980 "Cover Up: What You Not Supposed to Know About Nuclear Power".



"L'educazione è ciò che resta, se uno ha dimenticato tutto ciò che ha imparato a scuola"

Una delle frasi più citate da parte del cervellone è vera soltanto a metà. In "The Ultimate Citable Einstein", l'editore Alice Calaprice ha chiarito che Einstein era d'accordo con questa affermazione, ma in realtà non è stata mai detta da lui. In effetti, si tratta di una citazione presente in un capitolo sull'istruzione, incluso nel suo libro "Out of My Later Years".



"Il diritto internazionale esiste solo nei libri di testo di diritto internazionale"

Oltre a essere un grande fisico, il nostro Albert era anche un esperto di politica? Sicuramente questa abilità non era quella più nota, per questo non disse mai una frase del genere.

Questa frase venne pronunciata quando lo scienziato era ancora vivo, dall'antropologa Ashley Montagu nel corso di un'intervista con lo stesso Einstein. Per qualche strana ragione, però, la citazione venne attribuita al tedesco.