FSR 3: tutto sul rivale del DLSS 3, tra Xbox e compatibilità NVIDIA

AMD ha scelto la Gamescom 2023 come palcoscenico ideale per tornare a parlare, a distanza di mesi, della sua creatura misteriosa, l'FSR3. Purtroppo non è ancora arrivato il momento di provarlo pad alla mano, ma non sono mancate le sorprese.

Dopo aver dedicato giusto una manciata di minuti alla presentazione delle nuove Radeon RX 7700 XT e 7800 XT che vanno a completare la lineup RDNA3, il team rosso ha finalmente svelato gran parte dei segreti di FidelityFX Super Resolution 3, la tecnologia che andrà a competere con il DLSS 3 di NVIDIA, che intanto è arrivato alla versione 3.5, migliorando prestazioni e Ray Tracing.



Prestazioni (e compatibilità) incredibili

La feature principale dell'FSR 3 sarà la tecnologia Fluid Motion Frames, analogo a tinte rosse del Frame Generation di NVIDIA, con cui AMD promette di aumentare esponenzialmente gli FPS nei giochi supportati grazie alla generazione di fotogrammi aggiuntivi al di fuori della pipeline di rendering.

Come ci riuscirà, invece, è un altro paio di maniche.

Non potendo contare su hardware dedicato come nel caso del DLSS 3 di NVIDIA, ovvero i Tensor Core delle sue RTX Serie 40, la curiosità di vederla all'opera è davvero tanta, non tanto in termini di FPS quanto più di consistenza e stabilità del framerate finale e di presenza o assenza di artefatti, insomma: di qualità dell'esperienza visiva e ludica.

Il breve spezzone di gameplay di Forspoken offerto da AMD è tutt'altro che chiarificatore, sia per la durata che per il tipo di movimenti proposti. Molto più interessanti, invece, le diapositive della presentazione, in cui FSR 3 con Fluid Motion Frames viene mostrato in una modalità molto interessante, ovvero "Native AA", andando quindi ad aumentare il framerate con fotogrammi generati a partire dal gioco renderizzato a risoluzione nativa e senza utilizzare upscaling, ma solo la modalità Anti Aliasing di FidelityFX.

I numeri mostrati sono impressionanti, consentendo di passare da 53 a 175 FPS con scaler e frame generator o da 53 a 85 FPS a risoluzione nativa.

Se già sapevamo che FSR 3 avrebbe puntato alla generazione di frame e in parte nessuno è davvero sorpreso da questo ulteriore annuncio, la vera sorpresa è arrivata poco dopo.

Nonostante la difficoltà nello sviluppo, su cui la stessa azienda si era espressa in questi mesi di "latitanza", AMD è riuscita a garantire la retrocompatibilità anche con le vecchie generazioni, dalla RX 5700 in su, anche se consiglia vivamente di utilizzarlo solo a partire dalla Serie 6000.

Quanto alla compatibilità con i competitor, è garantita la compatibilità anche per le schede video NVIDIA: sono supportate tecnicamente tutte le RTX, ma AMD consiglia anche in questo caso almeno una RTX Serie 30.

Allo stato attuale non possiamo fare altro che ascoltare le dichiarazioni dell'azienda, dato che nulla di quanto annunciato arriverà sul mercato a stretto giro. Tra le aziende già al lavoro sul suo supporto ci sono CD Projekt, Square Enix e Ubisoft, mentre a livello di compatibilità occorre aprire un capitolo a parte.

I primi titoli a supportare questa tecnologia saranno Forspoken e Immortals of Aveum, ma dovremo attendere l'autunno per provarlo con mano. La lineup sembra comunque molto incoraggiante, dato che l'implementazione di FSR 3 è in programma anche in titoli come Black Myth: Wukong e Frostpunk 2. Difficile pensare, a questo punto, che voglia rinunciarci anche Bethesda con la sua nuova IP in prossima uscita, ma AMD non ha parlato in alcun modo di questa possibilità.



Le vere bombe però sono arrivate solo a questo punto. La prima riguarda proprio il parco titoli, e AMD ha dichiarato di star lavorando a una soluzione per integrare FSR 3 con Frame Generator direttamente all'interno del software Adrenalin per garantire il supporto a tutti i giochi DirectX 11 e DirectX 12, surclassando di fatto il catalogo DLSS 3 e aprendo le porte a migliaia di giochi in un colpo solo.

Questo sistema entrerà a far parte del blocco di tecnologie attivate da HYPER-RX, che con un semplice clic accenderà non solo Radeon Boost, Super Resolution e Anti-Lag, ma anche Fluid Motion Frames aggiungendo FPS e riducendo contemporaneamente la latenza.

La seconda incredibile dichiarazione riguarda il mondo console, dato che si è parlato del supporto in arrivo anche per Xbox, una sorpresa scottante e che potrebbe sul serio cambiare le carte in tavola anche in questo mercato.

Non è stata menzionata PlayStation 5, ma è difficile pensare che non verrà supportata viste le somiglianze architetturali.

Restando nel campo delle ipotesi, sembra impossibile che console portatili come Steam Deck, ROG Ally e la chiacchierata Legion GO verranno lasciate a bocca asciutta. Insomma, la carne al fuoco è tanta e noi, come sempre, non vediamo l'ora di provarlo pad alla mano!