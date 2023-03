Il futuro degli smartphone: tutti i Foldable del MWC

L'edizione 2023 del Mobile World Congress di Barcellona ci ha lasciato in dote tante novità in campo smartphone ma, come un po' tutti si aspettavano, i veri protagonisti sono stati gli schermi flessibili. Quest'anno finalmente c'è stata la definitiva espansione del segmento dei pieghevoli in Europa ma anche in Italia, visto che durante l'evento si è andati decisamente oltre gli ormai tradizionali Samsung Galaxy Z Flip4 e Samsung Galaxy Z Fold4.

Di fatto è arrivata quella che qualcuno potrebbe definire la prima vera concorrenza in questo campo per il brand sudcoreano, considerando quanto mostrato da OPPO, Honor e OnePlus, ma non è mancato uno sguardo al futuro, tra concept a più cerniere e nuovi modelli estensibili.

OPPO Find N2 Flip

OPPO ha in realtà giocato un po' d'anticipo rispetto all'effettivo inizio della fiera, come potete notare dalla data di pubblicazione della nostra recensione di OPPO Find N2 Flip: 22 febbraio 2023. Tuttavia, il MWC è stato uno sorta di consacrazione per il foldable, anche in virtù della buona accoglienza da parte della critica e considerando che l'azienda lo ha comunque portato, come ci si poteva aspettare, in quel di Barcellona.



Su questo prodotto rimandiamo alla nostra review per tutti i dettagli del caso, ma ricordiamo che il flip phone di OPPO consente di piegare lo smartphone a metà, per un form factor a conchiglia che permette una portabilità elevata, il tutto con una cerniera che consente la chiusura completa del telefono.

Il design e l'ingegnerizzazione della cerniera sono sicuramente i punti di forza del Find N2 Flip, ma ad attirare l'attenzione in questo caso sono anche elementi come la batteria da 4.300 mAh e la ricarica a 44W, così come la presenza di due schermi AMOLED (uno interno da 6,8 pollici e uno esterno da 3,26 pollici) e di un reparto fotografico con sensore principale da 50MP. Il prezzo in Italia è di 1.199,99 euro e lo smartphone è già disponibile sul mercato.



Honor Magic Vs

Honor ha mostrato al Mobile World Congress il suo Magic Vs. Si tratta di uno smartphone che punta su un'ampia batteria da 5.000 mAh nonché su uno schermo interno da 7,9 pollici, mentre quello esterno è da 6,45 pollici. Una soluzione pensata per chi è alla ricerca di un'esperienza che potrebbe ricordare per certi versi quella di un tablet.

Si punta poi su elementi come una ricarica SuperCharge a 66W e una tripla fotocamera posteriore con lente principale da 54MP. Le prestazioni sono invece sorrette dal processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, mentre lo spessore è di 12,9 mm da chiuso. Lo smartphone approderà sul mercato nostrano, dunque sicuramente ci sarà modo di approfondire meglio la proposta di Honor in futuro: il prezzo annunciato durante l'MWC è in ogni caso di 1.599 euro.



OnePlus è pronta al primo pieghevole

Al netto di quelli che rappresentano i due grandi annunci dell'MWC 2023 in campo di pieghevoli, vale la pena sottolineare che anche OnePlus ha detto la sua, seppure senza reveal di dispositivi di questo tipo in quel di Barcellona.

C'è stato, invece, l'annuncio dell'annuncio, come direbbe qualcuno.



Dalla kermesse spagnola è arrivata la conferma che il brand è al lavoro su questo misterioso device, ma non solo: il suo reveal arriverà relativamente presto, visto che si è fatto riferimento a un lancio nel Q3 2023 (o quantomeno nella seconda metà del 2023).

Il primo teaser ha lasciato un po' a desiderare quanto a dettagli, ma l'ambizione di OnePlus sembra essere quella di lanciare uno smartphone che punta al top del mercato dei pieghevoli. Staremo a vedere.



Xiaomi MIX Fold 2

Va bene: in questo caso non si fa riferimento esattamente a una novità del MWC, visto che si tratta di un dispositivo ben noto ormai da mesi agli appassionati del mondo smartphone, ma durante il Mobile World Congress di Barcellona c'è stata l'occasione di vedere da vicino il pieghevole Xiaomi MIX Fold 2, ufficiale in Cina già dall'agosto del 2022. Lo sappiamo: là fuori si inizia a fare riferimento al successore, ma è stato interessante dare un'occhiata in questo contesto al foldable, che dispone di uno schermo esterno da 6,56 pollici e di uno schermo interno da 8,02 pollici.



Tra le caratteristiche che si fanno notare c'è lo spessore di soli 5,4 mm da aperto e 11,2 mm da chiuso, aspetto che lo rende modello più sottile rispetto a molti competitor. Sotto la scocca batte un SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, mentre a livello fotografico c'è un sensore principale da 50MP. La batteria, invece, è da 4.500 mAh.

Non ci sono dettagli in merito al possibile arrivo in Italia del prodotto, visto anche il probabile avvicinarsi del successore, ma sicuramente MIX Fold 2 ha fatto la sua figura in quel di Barcellona.



Il futuro degli schermi: Samsung Display Flex S e Flex G

Andando oltre a tutti gli annunci e agli smartphone pieghevoli presenti in fiera, è bene soffermarsi anche su quanto fatto vedere da Samsung Display. Se pensavate, infatti, che non sarebbe arrivato nulla da questo fronte, vi sbagliavate di grosso. Certo, ciò che è stato mostrato in questo caso rappresenta più che altro un concept di come viene immaginato il futuro dei display del mondo dei dispositivi mobili, ma di certo l'innovazione non manca. Va detto che questi prototipi, non ancora legati a smartphone veri e propri, erano già stati visti al CES di Las Vegas, ma abbiamo avuto modo di prenderne visione un po' più da vicino durante l'MWC.



Ad attirare l'attenzione in questo contesto è innanzitutto Samsung Display Flex S, che come intuibile dal nome può essere piegato una volta internamente e una volta esternamente per avere una forma a "S".

A supportare la medesima idea è Flex G, che però in questo caso si piega appunto a forma di "G", andando dunque verso l'interno due volte. Samsung Display ha poi presentato altri prototipi, che vanno però più verso le dimensioni di un notebook. Quel che è certo è che quello di Samsung si è confermato come uno dei progetti più interessanti che abbiamo visto all'MWC.



Menzione d'onore: Motorola "Rizr"

Durante il Mobile World Congress non si sono visti solamente smartphone pieghevoli. C'è un'altra tipologia di design che sta timidamente cercando il suo posto all'interno del settore: si tratta dei dispositivi con schermo estensibile.

Per quanto questi ultimi per ora non si siano ancora concretizzati in un prodotto fatto e finito, in quel di Barcellona c'è stato modo di dare un'occhiata da vicino a un prototipo funzionante di questa tipologia di schermo, ribattezzato Motorola "Rizr". A chi ha un po' più di anni sulle spalle questo nome ricorderà sicuramente qualcosa, ad esempio un certo RIZR Z3 che si estendeva in verticale per lasciare spazio a una tastiera fisica. Era il 2006, in quel caso.

Il prototipo presente allo stand Lenovo poteva passare, mediante una doppia pressione sul tasto d'accensione, da uno schermo pOLED da 5 pollici con aspect ratio 15:9 a un'estensione che arriva fino a 6,5 pollici con aspect ratio 22:9.

Il display è pensato anche per garantire una visione più immersiva, considerando che lo schermo si allarga in modo automatico in alcuni contesti, ad esempio quando si guarda un video su YouTube in landscape. Inoltre, dato che la capsula auricolare e la fotocamera vengono "nascoste" quando il display si estende, quest'ultimo torna a 5 pollici, ad esempio, all'avvio di una chiamata.

Per il momento si tratta solamente di un prototipo, che tra l'altro mostrava anche uno schermo avvolgente sul retro, ma Motorola Rizr potrebbe dare vita a un prodotto concreto in futuro e non sono in pochi ad averlo visto come una delle rivelazioni dell'MWC 2023.