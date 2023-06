Galaxy Enhance-X: l'app Samsung che migliora le foto con l'IA

L'intelligenza artificiale è ormai un po' ovunque quando si guarda al mondo tecnologico: è questione di attimi e si rischia di perdersi alcune possibilità potenzialmente interessanti messe a disposizione, anche gratuitamente, dai cosiddetti "big" del settore.

A tal proposito, se disponete di uno smartphone della famiglia Samsung Galaxy S23, potrebbe interessarvi provare, scaricandola gratuitamente dal Galaxy Store, l'app Galaxy Enhance-X, che punta a migliorare sfruttando l'IA e in pochi e semplici tap, le foto che scattate col vostro dispositivo.

I risultati possono risultare davvero molto interessanti. Anche se è ancora in versione beta al momento in cui scriviamo, l'abbiamo provata per raccontarvi come funziona.



Un tocco per migliorare le foto "magicamente"

Una volta avviata, l'applicazione mette subito in evidenza le possibilità offerte a livello di miglioramento delle foto. I tool legati all'intelligenza artificiale vanno dalla possibilità di migliorare gli scatti sfocati fino all'ottimizzazione dei colori in HDR, passando per la rimozione delle ombre.

Si tratta di problematiche fotografiche piuttosto comuni e tipiche della vita di tutti i giorni: basti pensare a quando si scattano delle foto ai più piccoli che non ne vogliono proprio sapere di stare fermi - ed ecco lì la foto mossa - o a quei contesti con una luce complicata e colori non propriamente bilanciati.

Questo senza contare tutte le ombre che possono entrare in gioco in un ampio numero di contesti, ad esempio quando si effettua uno scatto di ciò che si sta mangiando.

Insomma, avrete già capito che con Galaxy Enhance-X Samsung mira a sfruttare ulteriormente le potenzialità dell'intelligenza artificiale in un contesto che fa della semplicità d'uso un punto cardine dell'esperienza.

Dopo aver superato le classiche schede informative, l'app si presenta con un'interfaccia costituita essenzialmente da un unico pulsante "Seleziona l'immagine da modificare", accompagnato unicamente dalla descrizione: "Migliorate l'aspetto delle foto con strumenti di editing basati sull'intelligenza artificiale".

Proseguendo dunque nella scelta della foto da migliorare, compare a schermo un discreto ventaglio di tool.

Il primo tasto che vi verrà la tentazione di premere, però, è quello che recita la parola "Magia", in basso a sinistra appena sopra all'indicazione "Altro".

Questa opzione rimanda a un'ottimizzazione effettuata dall'intelligenza artificiale con un singolo tocco: dopo pochi secondi si otterrà una foto migliorata in automatico sotto vari fronti dall'IA, senza alcun tipo di preferenza da parte nostra.



Immancabile, tra l'altro, lo slider che consente di scorrere la foto per vedere com'è il prima e il dopo. I risultati più evidenti si notano nei contesti indicati in precedenza: uno scatto sfocato, in controluce e così via, che possono essere migliorati sensibilmente già con questa opzione, anche se le variabili in gioco sono molte.

Che si tratti di rimuovere le ombre sulla fronte di un soggetto o di amplificare la luminosità e il contrasto, questa rapida soluzione potrebbe potenzialmente farvi recuperare qualche foto non riuscita del tutto.

Certo, va detto che in alcuni casi il risultato finale potrà sembrare meno naturale e che non sempre l'opzione automatica "Magia" può rappresentare la migliore delle strade, ma proprio per questo Samsung ha integrato altri strumenti basati su intelligenza artificiale che risultano un po' più specifici. In basso, infatti, ci sono i pulsanti "HDR", "Illumina", "Correggi sfocatura" e "Nitidezza".



Questi preset sono sempre basati sull'IA e dunque bastano pochi tap per utilizzarli, ma nel caso dell'HDR, ad esempio, è possibile regolare l'intervento in intensità da 0 a 4, così da regolare a proprio gusto la fedeltà dello scatto finale rispetto a quello d'origine.

Lo stesso vale per la funzione "Illumina", mentre "Correggi sfocatura" può rivelarsi utili per gli scatti che non hanno troppo bisogno di altre correzioni ma che sono stati semplicemente effettuati in velocità.

L'opzione "Nitidezza" può invece rendere un po' più definito lo scatto.



Premendo sull'opzione "Altro" si avrà accesso a ulteriori potenzialità dell'app Galaxy Enhance-X.

Qui risiedono infatti le opzioni "Correggi moirè" (si tratta di un effetto di interferenza, che può essere legato, ad esempio, a due griglie uguali sovrapposte con diversa angolatura), "Rimuovi riflesso", "Rimuovi ombre", "Correggi distorsione obiettivo", "Ritratto" e "Viso".

Interessante notare che l'intelligenza artificiale comprende in automatico se nell'immagine scelta ci sono effettivamente problematiche come l'effetto moiré o eventuali distorsioni, rendendo accessibili all'utente solamente le opzioni che potrebbero effettivamente servire (ed evitando dunque eventuali "errori" in fase di miglioramento della foto).



In ogni caso, un po' tutti questi strumenti funzionano allo stesso modo, dato che basta un tap per poter prendere visione di un'anteprima del risultato, eccezion fatta per le opzioni "Ritratto" e "Viso", che danno invece all'utente maggior campo d'azione.

Nel primo caso, ad esempio, risulta possibile sfocare lo sfondo di un selfie, nonché applicare degli effetti (mettendo magari in primo piano il soggetto e rimuovendo il background). Per quel che riguarda l'impostazione "Viso", invece, è possibile gestire elementi come il contorno della mandibola e gli occhi.

L'app consente anche di ritagliare, ruotare, specchiare e cambiare formato, così come non mancano le possibilità di condivisione e salvataggio del risultato finale.

Insomma, Samsung ha rilasciato, per ora per la gamma Galaxy S23, un'applicazione fotografica basata su IA gratuita, a cui magari potreste voler dare un'occhiata se vi siete persi questa possibilità. Non aspettatevi miracoli, ma la soluzione di Samsung in diversi contesti può rivelarsi davvero molto utile.