La gamma TV Lifestyle 2022 di Samsung, quando il TV diventa un'opera d'arte

È passato ormai più di un lustro dalla presentazione del primo Samsung The Frame, un televisore Smart creato per diventare protagonista assoluto nei salotti degli appassionati d'arte. Da quel 2017 - neanche poi così distante - Samsung ha perfezionato la sua creatura nello stile, nella tecnologia e nelle funzionalità, allargando al contempo la famiglia Lifestyle con altre interessanti proposte non solo di design, ma anche pensate per coprire le esigenze più disparate della vita quotidiana.

La gamma Samsung Lifestyle non è mai stata così ricca come in questo incredibile 2022, perciò, senza troppi indugi, ecco le più belle e anche intriganti proposte per l'Home Entertainment presenti sul mercato.

The Frame

Non si può non partire dalla punta di diamante dell'offerta, vale a dire il The Frame 2022, ancora più avanzato e disponibile in un'ampia gamma di diagonali: 32, 43, 50, 55, 65, 75 e 85 pollici.

Rinnovato dentro e fuori, il nuovo The Frame punta su un'immagine più pulita grazie al trattamento Matte Display, una superficie opaca che riduce i riflessi in ogni contesto ambientale e che migliora l'esperienza di visione in ogni condizione, in sinergia con il sensore dedicato per la regolazione automatica dell'illuminazione.

Tutto questo senza perdere lo stile di sempre, grazie alle numerose possibilità di personalizzazione, con le varie cornici magnetiche disponibili sullo shop online di Samsung.

Per uno schermo che si propone come una vetrina per le più belle opere d'arte del mondo, non poteva mancare un equipaggiamento di tutto rispetto. Non a caso ci troviamo di fronte a pannelli Quantum Dot 4K con un volume colore del 100% rispetto allo standard DCI-P3 e un miliardo di sfumature, per colori intensi, brillanti e realistici.



Grazie al processore Quantum 4K è possibile coordinare tutta una serie di ottimizzazioni e funzionalità proprie della gamma, tra cui la modalità Eye Comfort, l'audio surround 3D virtuale con Object Tracking Sound e le innumerevoli possibilità offerte dal sistema Smart TV di Samsung, TizenOS, con uno Smart hub rinnovato e semplice da utilizzare.

In tandem con le classiche funzionalità smart, a bordo del nuovo The Frame troviamo anche la Art Mode per proiettare i propri quadri preferiti a rotazione. Inoltre, con un occhio di riguardo alla bolletta, la gamma 2022 offre anche l'interessante funzione di spegnimento automatico grazie al sensore di movimento intelligente che capisce quando ci allontaniamo dalla TV.

Non mancano le funzionalità smart legate al mirroring da smartphone, per condividere con amici e parenti i propri scatti, i video delle vacanze e e gli eventi più significativi, oltre all'innovativo telecomando SolarCell che si ricarica con la luce solare: addio pile usa e getta, tanta attenzione in più per l'ambiente.



Ultime, ma non per importanza, le funzionalità legate al gaming, con ALLM, Game Motion Plus, equalizzazione dinamica dei neri e la comoda modalità Super Ultra Wide per allargare il campo visivo. Tutti i pannelli della gamma sono certificati HDR10+ Adaptive, mentre a partire dal 55 pollici in su troviamo anche HDR10+ Gaming, con supporto ad alto refresh rate per il 75" (100 Hz) e l'85" (120 Hz).

Sul negozio online Samsung sarà possibile verificare in ogni istante la disponibilità del prodotto da 32 a 85 pollici, mentre i prezzi spaziano dai 999 euro del 43" sino ai 3.199 euro del 75 pollici. Inoltre, acquistando sullo shop online un The Frame da 32 a 85 pollici, fino al 31 dicembre 2022 si potrà ottenere una cornice a scelta aderendo alla promozione dedicata sul sito ufficiale Samsung.



The Serif

Aggiornamenti anche in casa The Serif, dove troviamo lo stesso, ottimo trattamento Matte Display per ottenere il massimo dal pannello Quantum Dot 4K senza fastidiosi riflessi da fonti di luce interne o esterne.

Rinnovato nelle funzionalità e nel pannello, con il 100% del volume colore anche in questo caso, ma squadra che vince non si cambia: confermato, dunque, l'iconico design a "I" frutto della mente creativa di Ronan ed Erwan Bouroullec.

Lo stile inconfondibile che ha consentito a Samsung di vincere i Design Award 2020 torna a proporsi come schermo per ogni contesto, posizionabile con e senza piedistallo e disponibile nella splendida colorazione Cloud White, oltre che in triplice taglio di diagonale, da 43, 50 e 55 pollici.

Assolutamente al passo con il resto del portfolio, con Samsung Smart Hub che consente di avere a portata di mano tutte le migliori applicazioni per l'intrattenimento e il divertimento online e non mancano le più tradizionali opzioni per la trasmissione da smartphone con Samsung Smart Things ed Apple AirPlay.



Ma non è finita qui: trattandosi di un pannello polifunzionale, il suo utilizzo è pensato per qualunque tipo di contesto. Pensiamo ad esempio a un party, dove è possibile utilizzare la connessione NFC per poggiare lo smartphone e trasmettere qualunque cosa in tempo reale: "tocca e guarda", si legge nell'informativa del produttore sudcoreano, poiché basta davvero un tocco di smartphone per connettersi al The Serif. Inoltre, con Multi View, tutti potranno beneficiare della doppia riproduzione a schermo per guardare un film e contemporaneamente tenere d'occhio un'altra fonte video per gli utilizzi più disparati.

Immancabili i principali assistenti vocali, da Google ad Alexa, passando per Bixby, ma anche qui trova ampio spazio il telecomando SolarCell per un intrattenimento più sostenibile.

The Serif 2022 è disponibile a partire da 1.099 euro sul sito ufficiale ed è perfettamente compatibile con il codice "FESTIVAL" per avere il 10% di sconto in fase di pagamento.



The Sero

Novità assoluta di qualche anno fa, The Sero si è guadagnato il suo posto d'onore nella lineup Samsung per via delle infinite possibilità d'utilizzo che lo riguardano.

Si tratta di un pannello "mobile", installato su un piedistallo trasportabile e che consente allo schermo di avere una posizione tradizionale o di essere ruotato di 90 gradi sino a una posizione verticale. Concettualmente nasce come schermo "social", per portale su diagonale più ampia i propri contenuti preferiti anche in modalità Portrait, ha saputo far innamorare tantissimi appassionati di tecnologia per la sua versatilità, che ora raggiunge la consacrazione definitiva grazie a Matte Display e ad un pannello Quantum Dot 4K con copertura colore completa e supporto all'HDR10+.

Un design unico nel suo genere che consente, alla base, di celare un potente sistema audio con altoparlanti 4.1 a 60W, perfetto per la visione e l'ascolto di qualunque tipo di contenuto e in qualunque ambiente di casa.



Un tocco di personalità anche grazie alla Ambient Mode+, per impostare il proprio album di immagini da inserire in un carosello da far riprodurre allo schermo quando non in uso multimediale, perfettamente integrato in un'interfaccia smart dove visualizzare anche un feed notizie e gli aggiornamenti meteo.

Sono davvero tantissime le possibilità d'utilizzo del The Sero 2022, che comunica alla perfezione con qualunque smartphone compatibile grazie a SmartThings e AirPlay ma che può essere utilizzato anche come una tradizionale Smart TV grazie al comodo Smart Hub con telecomando SolarCell.

The Sero 2022 è disponibile nel negozio online Samsung a 1.499 euro nella colorazione Navy Blue ed è presente anche in questo caso lo sconto del 10% al checkout.



The Freestyle

Ma non si era parlato solo di televisori? Cambio di programma, perché nella gamma Lifestyle 2022 troviamo anche un curioso dispositivo che abbiamo già osservato da vicino in più occasioni, ultima all'IFA 2022 di Berlino dove Samsung ha mostrato le novità del The Freestyle tra ultrawide e 4K

Ne abbiamo parlato a lungo nella nostra prova di The Freestyle, ma il proiettore Lifestyle di Samsung è molto di più, grazie a una proiezione fino a 100 pollici, un angolo di visione a 180 gradi e funzionalità premium.

Il piedistallo progettato da Samsung, unito al particolare form factor cilindrico, consente di ruotarlo a proprio piacimento in verticale, passando in pochi istanti dal muro al soffitto a seconda delle proprie esigenze.



In più, è leggero e particolarmente compatto, il ché lo rende perfetto per portarselo in giro e utilizzarlo in ogni occasione, anche all'avventura poiché si alimenta con un comune PowerBank con il cavo USB-C in dotazione.

Passando alla tecnologia integrata, The Freestyle consente di regolare automaticamente la proiezione grazie ad Auto Keystone, che corregge in un attimo le distorsioni d'immagine garantendo sempre una visione rettangolare perfetta, e all'Auto Focus che permette di avere sempre un'immagine chiara e definita (a patto di rispettare i range minimi e massimi di corretta proiezione, vale a dire 2,654 metri per i 100 pollici).

La fonte luminosa garantisce ben 20.000 ore di utilizzo, con una luminosità che può spingersi fino a un picco di 550 Lumen. La risoluzione nativa è in FullHD con supporto per l'HDR10, mentre il sonoro è certificato Dolby Digital Plus con sistema audio a 50W integrato.

L'utilizzo standalone è possibile grazie alle feature offerte da Tizen e Smart Hub, ma sono presenti anche altre funzionalità della sfera smart come il mirroring tramite SmartThings e AirPlay e il Tap View per i Galaxy con almeno Android 8.1 a bordo, per la trasmissione delle immagini con un tocco.

Il piccolo cilindro delle meraviglie è disponibile nella pagina dedicata dello store Samsung a un prezzo a partire da 699 euro con custodia e batteria portatile in omaggio, in promozione dedicata fino al 30 settembre 2022. Con quest'ultima perla si conclude il nostro viaggio nella gamma Samsung Lifestyle 2022, la più ricca di sempre sia come numero di dispositivi che come novità tecnologiche capaci di fare davvero la differenza.