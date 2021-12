La gamma TV Panasonic è pronta per il gaming, tutte le funzioni supportate

L'avanzamento tecnologico è da sempre croce e delizia del mondo audio-video. Da un lato il progresso ha permesso di avere tecnologie come il 4K, l'HDR e le HDMI 2.1, con cui raggiungere una qualità d'immagine impensabile fino a una decina di anni fa e tante funzioni dedicate al gioco. Dall'altro è anche vero che, in poco tempo, un prodotto può diventare obsoleto agli occhi di un appassionato.

Le HDMI 2.1 e tutte le funzioni ad esse correlate sono diventate centrali nella scelta di un TV quando si parla di gaming, soprattutto in ottica futura, per avere un prodotto già pronto per le console di nuova generazione, almeno per quando saranno finalmente disponibili in grandi quantità e con molti titoli all'altezza della next-gen.

Panasonic non è mai stato un brand con un focus marcato sul gaming, preferendogli l'alta fedeltà video, ma con la gamma TV 2021 qualcosa è cambiato, per dei televisori che non puntano più solo alla massima esperienza in campo cinematografico, ma anche a un utilizzo ludico ai massimi livelli.

Una gamma pronta per il gaming

Fino a poche settimane fa le HDMI 2.1 disponibili nei televisori 2021 di Panasonic non erano ancora pronte per sfruttare al massimo tutte le funzioni oggi dedicate al gioco. Un problema comune, che ha riguardato molti altri brand del mondo TV. L'arrivo dell'aggiornamento per VRR e 4K a 120 Hz tuttavia ha cambiato le carte in tavola, sbloccando definitivamente la situazione e permettendo così di sfruttare appieno le potenzialità di questi televisori. L'update è disponibile per i modelli OLED JZ2000, JZ1500, JZ1000, ma è arrivato anche sul JX940, l'unico con tecnologia LCD a supportare tutte le funzioni delle HDMI 2.1. Queste comprendono l'ALLM, il VRR, il 4K a 120 Hz senza bisogno di downscaling e infine l'eARC, quest'ultimo non direttamente collegato al gaming ma utilizzabile comunque da PC e console di nuova generazione.



Partendo dall'ALLM, questa tecnologia si occupa di attivare la modalità gioco in modo automatico una volta collegata e accesa una console. Una comodità non da poco, visto che in passato era necessario navigare nei menù per sfruttarla e oggi è invece utilizzabile senza bisogno di alcun intervento. L'attivazione della modalità gioco è fondamentale per avere il più basso input lag possibile, un processo che avviene attraverso la disattivazione di tutte le elaborazioni video non necessarie ai fini ludici.

Avere un basso input lag è fondamentale soprattutto nel gaming competitivo e online, dove anche una frazione di secondo può fare la differenza tra la vittoria o la sconfitta.

Il VRR è una tecnologia che abbiamo imparato a conoscere già da qualche anno su PC e permette di sincronizzare il refresh rate della input video con quello del televisore. In questo modo si eliminano difetti come il thearing e lo stuttering, senza però il bisogno di attivare il V-Sync, un approccio software alle stesse problematiche ma che presenta un difetto, ovvero l'aumento l'input lag.

Il thearing è quel difetto visivo che si manifesta sullo schermo con un'immagine tagliata, avvertibile durante gli spostamenti repentini, mentro lo stuttering non sono altro che dei micro scatti, che vanno a rovinare l'esperienza di gioco. Tutti problemi facilmente eliminabili attivando VRR. Non bastasse questo è disponibile anche il FreeSync Premium, una tecnologia che esegue lo stesso compito ma di proprietà di AMD.



Il supporto al 4K a 120 Hz senza riduzione della risoluzione verticale è la novità principale arrivata con l'aggiornamento dello scorso novembre. Questo consente di spingere al massimo sulla fluidità e sulla rapidità di esecuzione dei comandi, visto che all'aumentare del refresh rate diminuisce anche l'input lag. Purtroppo oggi su console non sono molti i giochi che possono spingersi fino a questo punto ma i gamer PC apprezzeranno molto la possibilità di sfruttare al massimo gli hardware di fascia alta.

L'ultima funzione di cui parliamo non riguarda direttamente il gaming ma può comunque essere utilizzata dalle console di nuova generazione e prende il nome di eARC. Grazie ad essa i segnali audio possono essere inviati direttamente dall'HDMI del televisore a un sintoamplificatore o a una soundbar, semplificando così il processo di configurazione del proprio impianto audio. Rispetto al precedente standard ARC la novità importante è il supporto al Dolby Atmos e ai segnali audio lossless, prima esclusi per mancanza di banda.

Come si può vedere le HDMI 2.1 offrono oggi un ventaglio di opzioni ricco e variegato, e che può essere sfruttato appieno da quasi tutta la gamma di TV Panasonic 2021.