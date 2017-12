Gli smartphone più venduti della settimana su Amazon.it

In giro c'è sempre più aria natalizia e, come ampiamente prevedibile, tra i regali preferiti dagli italiani non possono non figurare gli smartphone, ormai entrati nel collettivo delle persone in quanto rappresentano doni di sicuro affidamento che non possono deludere i destinatari. È proprio per questo motivo che questa settimana abbiamo deciso di concentrarci sugli smartphone più venduti della sul catalogo italiano del famoso rivenditore online. Le sorprese non mancano, perché nella nostra top five non troviamo nessuno smartphone di Samsung, ma registriamo un vero e proprio dominio di Huawei, ormai fra i primi produttori in tutto il mondo.

Huawei P8 Lite 2017

Al primo posto nella classifica degli smartphone più venduti della settimana su Amazon Italia troviamo Huawei P8 Lite, nella versione rilasciata nel 2017, con memoria interna da 16 gigabyte e colorazione nera. Per tutti coloro che hanno seguito le vicende relative al famoso marchio asiatico, non si tratta certo di una novità: l'Huawei P8 Lite del 2017 è risultato essere uno degli smartphone di fascia medio-bassa migliori dell'anno, grazie non solo al prezzo competitivo, ma anche alla scheda tecnica di tutto rispetto.

Il dispositivo include uno schermo da 5,2 pollici Full HD con risoluzione di 1920x1080 pixel IPS ed è basato sul processore HiSilicon Kirin 655 octa-core, accompagnato da 3 GB di RAM e memoria interna da 16 gigabyte, comunque espandibile attraverso microSD. Il sistema operativo, invece, è Android 7 Nougat (e non sappiamo ancora se sarà aggiornato ad Oreo o meno), accoppiato all'interfaccia grafica EMUI 5.0. Il comparto fotografico è composto da una lente posteriore da 12 megapixel e anteriore da 8 megapixel. Proprio sulla scocca anteriore è anche presente il sensore per le impronte digitali, che permette di effettuare il login all'interno dello smartphone.

Su Amazon Italia viene venduto al prezzo di 158 Euro, abbastanza conveniente per portare a casa uno degli smartphone di fascia bassa più apprezzati dell'anno.

Prezzo: 158 Euro

Recensione: Link

Huawei P10 Lite

Sempre continuando sulla gamma Lite di Huawei, troviamo l'offerta 2017 della compagnia asiatica. Stiamo parlando del P10 Lite, la versione "low cost" dell'apprezzato top di gamma di quest'anno, che risulta essere al secondo posto nella classifica degli smartphone più venduti su Amazon Italia nel corso della settimana appena conclusa.

Rispetto al P8 Lite, siamo di fronte ad uno smartphone che si rivolge sì alla stessa clientela, ma che ha caratteristiche tecniche leggermente più avanzate. Lo schermo, da 5,2 pollici Full HD da 16 milioni di colori, è infatti accompagnato dal processore Hi-Silicon Kirin 658 octa-core e 4 gigabyte di RAM, mentre la memoria interna da 32 gigabyte può essere espansa fino a 256 gigabyte attraverso l'unico slot microSD. Per quanto riguarda il comparto fotografico, troviamo una lente posteriore da 12 megapixel con tanto di flash ed autofocus, con quella frontale da 8 megapixel. La batteria, da 3000 mAh, supporta anche la ricarica veloce. Per gli appassionati di musica, è anche presente il jack da 3,5 millimetri per le cuffie.

Il prezzo è ovviamente maggiore rispetto al predecessore: 226 Euro, con spedizione gratuita.

Prezzo: 226 Euro

Huawei Nova Young

A consolidare quello che è un vero e proprio dominio di Huawei, ci pensa il Nova Young, presente sul gradino più basso del podio. Rispetto al P10 Lite e P8 Lite 2017, però, la fascia di mercato è radicalmente differente, ecco perché il tutto si rispecchia anche sul prezzo e le caratteristiche tecniche. Nova Young, infatti, è uno smartphone di fascia bassa, con schermo da 5 pollici HD con risoluzione di 1280x720 pixel e processore quad-core da 1,4 Ghz, l'ideale per far girare applicazioni di base come Facebook, Whatsapp e Instagram.

La scheda tecnica vede 2 GBdi RAM e memoria espandibile fino a 128 GB attraverso lo slot microSD, mentre di base troviamo solo 16 GB. La fotocamera posteriore è in grado di scattare fotografie a 13 megapixel, con la batteria da 3000 mAh in grado di garantire abbastanza autonomia per coprire tutta una giornata. Ovviamente la scheda tecnica si rispecchia anche sul prezzo: Nova Young è disponibile a 99,90 Euro, in sconto rispetto ai 159,90 Euro di listino.

Prezzo: 99,90 Euro

Lenovo Moto G5S Plus

Ad interrompere la supremazia di Huawei, ci pensa Lenovo con il Moto G5S Plus, versione Plus per dell'apprezzato Moto G5S. Il dispositivo, nella variante Dual SIM con memoria interna da 32 gigabyte e colorazione grigia, è risultato essere il quarto più venduto della settimana, anche grazie al prezzo competitivo offerto da Amazon, che lo vende a 239 Euro, 60,99 Euro in meno rispetto ai 299,99 Euro di listino.

A livello tecnico, lo smartphone include uno schermo da 5,5 pollici Full HD con risoluzione di 1920x1080 pixel, 3 gigabyte di RAM e processore Snapdragon 625, mentre la memoria interna è espandibile attraverso microSD fino a 128 gigabyte. Per quanto riguarda la batteria, da 3000 mAh, questa garantisce fino a 256 ore in stand-by. Il comparto fotografico è composto da una lente posteriore da 13 megapixel, in grado di registrare anche video in 4K a 2160p. Anche in questo smartphone è presente il sensore per le impronte digitali, sulla parte posteriore.

Prezzo: 239 Euro

Huawei P9 Lite

Conclude questa carrellata di smartphone il P9 Lite sempre di Huawei, che è risultato essere il quinto smartphone più venduto della settimana, nella variante bianca. Il cellulare, di fascia medio-bassa, ha un prezzo consigliato di 299,90 Euro, ma è disponibile su Amazon a 180 Euro, quasi il 40% inferiore rispetto a quello originale. Anche la scheda tecnica è di tutto rispetto: troviamo un display Full HD da 5,2 pollici, processore octa-core Kirin 650, 16 gigabyte di memoria interna - ovviamente espandibile attraverso microSD - e 3 gigabyte di RAM. La fotocamera posteriore, invece, è in grado di scattare immagini fino a 13 megapixel, mentre l'anteriore a 8 megapixel. Il dispositivo è basato su Android 6.0 Marshmallow, una versione datata di Android, accompagnata dall'interfaccia personalizzata di Google.

Prezzo: 180 Euro

Anteprima:Link