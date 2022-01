God of War: una vera bomba su 3080 Ti in 4K

In pochi avrebbero previsto, anche solo un anno fa, lo sbarco di Kratos nel mondo PC. Non solo Sony ha portato una delle sue esclusive di maggior peso in un contesto diverso da quello delle sue console, ma è anche riuscita a fare un porting senza praticamente difetti, come abbiamo visto nella recensione di God of War. In realtà uno lo abbiamo trovato, ma vi anticipiamo che è davvero marginale, per tutto il resto il lavoro svolto da Jetpack Interactive è stato encomiabile.

Se questa è la cura che Sony intende riporre nelle prossime conversioni allora ne vedremo delle belle nei prossimi mesi, intanto però possiamo dare uno sguardo alle prestazioni di God of War su PC. Al massimo del dettaglio non è certo un titolo leggero, nonostante qualche anno sulle spalle, ma grazie a DLSS e FSR il carico sulla GPU può essere ridotto di molto, rendendo il gioco accessibile anche ad hardware meno pompati rispetto a quello utilizzato per questa prova.

Un porting ben realizzato

God of War era stato pensato per spingere al limite l'hardware di PS4, con una produzione che ancora oggi stupisce per l'impatto grafico. Nonostante sia passato qualche anno, nonostante siano arrivate tecnologie come il Ray Tracing, l'engine di Santa Monica Studio non sembra risentire dello scorrere del tempo.

Anzi, questo porting va a migliorare ulteriormente la resa visiva, potendo contare sulla forza bruta dei moderni PC. God of war non è un titolo leggero, questo va detto, ma non potrebbe essere altrimenti, vista la qualità espressa dal motore di gioco.

I requisiti minimi partono da un processore Intel i5-2500K/AMD Ryzen 3 1200, insieme a una GTX 960/R9 290X e a 8 GB di RAM. Salendo a quelli consigliati troviamo un processore i5-6600K/Ryzen 5 2400 G, con una GPU GTX 1060/RX 570 e sempre 8 GB di RAM. Per spingere maggiormente sul dettaglio gli sviluppatori indicano un processore i7-7700K/Ryzen 7 3700X con una GPU RTX 2070/RX 5700 XT, il tutto condito con 16 GB di RAM. Il 4K con le impostazioni al massimo richiede invece una RTX 3080/RX 6800 XT.

Come abbiamo anticipato God of War non è un titolo leggero per la GPU, il fatto che l'engine grafico sia stato sviluppato per PS4 non deve trarre in inganno, perchè Santa Monica Studio è da sempre maestra nel gestire l'hardware di casa Sony, sfruttando ogni singolo TFLOP per tirare fuori il massimo dettaglio grafico possibile.

Il mondo PC offre però hardware di ogni tipo, ecco perché troviamo un buon numero di settaggi grafici con cui impostare il dettaglio delle texture, delle ombre, dei riflessi, dei modelli poligonali e degli agenti atmosferici, senza dimenticare l'ambient occlusion. Oltre a questi, God of War su PC offre anche la piena compatibilità con l'HDR e soprattutto con due tecnologie fondamentali per aumentare le prestazioni, il DLSS di NVIDIA e l'FSR di AMD.

Attenzione poi al preset utilizzato, perché fa la differenza in termini di prestazioni, soprattutto se avete una GPU con 6 GB di memoria video. Attivando la modalità "Originale" God of War diventa gestibile da una larghissima fetta di schede video oggi in commercio, nel caso in cui si voglia puntare a una qualità maggiore meglio fare affidamento su GPU con 8 o più GB di RAM video.

Una gioia per gli occhi

Per la prova di God of War abbiamo utilizzato il nostro PC di prova, da poco aggiornato con la nuova gamma di processori Alder Lake di Intel, nello specifico un i9-12900K. La GPU è una RTX 3080 Ti, che abbiamo utilizzato insieme a 32 GB di RAM DDR5 a 5200 Mhz e a un SSD M.2 NVMe PCIe 4.0.

Il primo approccio con God of War ci ha dato la possibilità di trovare uno dei pochissimi difetti di questo porting, ovvero il mancato supporto per gli schermi 32:9. Pensavamo di goderci il gioco con un monitor Samsung Neo G9, uno dei migliori prodotti dello scorso anno, ma una volta avviato vengono visualizzate due grandi aree nere ai lati dello schermo, impossibili da eliminare. Un vero peccato, anche perché il porting supporta pienamente gli schermi 21:9, ma si tratta di un'inezia rispetto all'ottimo lavoro svolto. Siamo quindi tornati a utilizzare un più canonico display ROG PG27UQ, che ci ha permesso di testare il gioco in 4K e con un refresh rate elevato. Purtroppo God of war non ha un benchmark interno per cui abbiamo scelto una sezione del gioco specifica per fare i test.



Con la nostra configurazione di prova non si scende sotto ai 60 fps, nel frangente del test abbiamo misurato una media di 63 fps al secondo con impostazioni Ultra in 4K, che salgono a circa 74 con DLSS attivo in modalità qualità. Scendendo a una 3070 Ti abbiamo rilevato ottimi numeri anche in questo caso, con DLSS attivo il gioco rimane molto vicino alla barriera dei 60 fps in 4K.

Con queste due schede God fo War gira davvero bene e si può apprezzare al meglio il lavoro di conversione. L'ottimizzazione generale è buona, non abbiamo notato cali particolari nel frame rate durante le 4-5 ore di gioco che abbiamo svolto finora. L'impatto grafico è ottimo, con texture dalla risoluzione adeguata agli standard di oggi e una gestione dell'ambient occulusion migliorata, che dona maggiore realismo e profondità alla scena. Anche i riflessi contribuiscono a rendere ricca l'esperienza grafica di God of War e, pur non potendo contare sul Ray Tracing, l'SSDO riesce bene a rappresentare sullo schermo le rifrazioni. Grazie all'utilizzo di un SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 poi i caricamenti sono rapidi e non abbiamo evidenziato la presenza di stuttering.

Vista la resa complessiva, non possiamo che fare i complimenti a Jetpack Interactive per la gestione di questo porting, che speriamo possa diventare lo standard per i titoli in arrivo dal mondo Playstation su PC.