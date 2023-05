Google I/O, cosa ci aspetta: oltre Pixel 7a, tutti i possibili annunci

Il Google I/O del 2023 è dietro l'angolo: la più importante conferenza targata Google di quest'anno si terrà mercoledì 10 maggio alle 19:00 italiane, e sarà seguita dal Developer Keynote dedicato al mondo degli sviluppatori.

Come da tradizione, sul palco del keynote di Big G salirà Satya Nadella, CEO di Google, che ci rivelerà tutte le novità che il colosso dell'hi-tech ha in serbo per i prossimi mesi. Ma quali saranno queste novità? Sicuramente Google Pixel 7a sarà presentato durante l'I/O, e possiamo dare per certo anche Google Pixel Fold, il primo pieghevole targato Google.

Per il resto però, in quel di Mountain View vige la massima riservatezza: vedremo davvero Pixel 8 e 8 Pro? Ci sarà la (ri)presentazione di Pixel Tablet? Oppure Google ci parlerà ancora dell'IA, a qualche mese dal lancio di Google Bard? Per farci un'idea più accurata dell'evento, diamo un'occhiata alle più recenti indiscrezioni e agli ultimi leak e rumor sul Google I/O.



Le certezze: Pixel 7a e Pixel Fold

Partiamo dalle quasi-certezze dell'I/O. La prima è che durante la conferenza Google presenterà Pixel 7a, il suo smartphone di fascia media in arrivo tra il mese di giugno e quello di luglio.

Sicuramente il device arriverà sul mercato americano, mentre un lancio globale è più incerto, anche se ci appare improbabile che Big G non lanci il prodotto anche in Europa, specie dopo il discreto successo di Pixel 6a degli ultimi mesi. In termini di design, sappiamo che Pixel 7a sarà pressoché identico a Pixel 7 e Pixel 7 Pro: il device sarà dotato di uno schermo piatto da 6,1" e di una fascia orizzontale di fotocamere posteriori, che conterrà i due sensori del dispositivo. Inoltre, Pixel 7a sarà disponibile in tre colori, White, Grey e Sky Blue, mentre una quarta tinta, Coral, sarà disponibile solo online, acquistando lo smartphone dal sito web di Google. Lo schermo del flagshipr-killer sarà invece un pannello OLED con risoluzione 1080p, che porterà finalmente con sé un refresh rate a 90 Hz: un marcato passo in avanti rispetto ai criticati 60 Hz di Pixel 6a, considerati da molti fan non più in linea con gli standard di un telefono moderno.



Stando ai leak sulla scheda tecnica di Google Pixel 7a, inoltre, il device sarà dotato di un chip Tensor G2, lo stesso di Pixel 7 e Pixel 7 Pro, insieme a una GPU Mali-G710. Inoltre, lo smartphone avrà una RAM da 8 GB, due in più di quelli presenti sotto la scocca di Pixel 6a, insieme ad una memoria da 256 GB: anche in questo caso si tratta di un netto miglioramento rispetto al predecessore, che si limitava ad uno storage da 128 GB.



Concludiamo con le fotocamere di Google Pixel 7a, che saranno come sempre due sulla fascia posteriore e una selfie-camera sullo schermo principale, con tanto di design punch-hole.

I due sensori del device saranno una lente grandangolare Sony IMX787 da ben 64 MP, contro la fotocamera principale da 12,2 MP di Pixel 6a, e una lente ultra-grandangolare Sony da 12 MP, identica a quella dello smartphone di scorsa generazione. Numerose sono poi le speculazioni sul prezzo di Google Pixel 7a, che dovrebbe costare circa 50 Euro in più di Pixel 6a: il costo di partenza del device, infatti, sarà pari a 509 Euro in Europa, mentre lo smartphone dello scorso anno aveva un MSRP fissato a 459 Euro.



L'altra grande novità lato smartphone sarà sicuramente il primo foldable di Google, Pixel Fold, che ormai viene rumoreggiato da anni.

Lo sviluppo di Google Pixel Fold è stato incredibilmente travagliato, tanto che il target stesso del telefono è stato cambiato in corso d'opera da Big G, che sembra aver virato da una soluzione pensata per un pubblico relativamente "budget", con un prezzo non superiore ai 1.000 Euro, verso uno smartphone top di gamma fatto e finito, con un prezzo che potrebbe facilmente rivaleggiare con quello di Samsung Galaxy Z Fold 4. Pixel Fold è stata "paparazzato" a New York a inizio aprile: dai pochi scatti "rubati" del device sappiamo che si tratterà, come suggerisce il nome, di un pieghevole con schermo a portafoglio simile a Samsung Z Fold 4, che però sarà dotato di un form factor più compatto e squadrato del rivale coreano. Per questo, secondo alcuni insider, Pixel Fold sarà simile a OPPO Find N2 ma avrà una cerniera proprietaria iper-resistente per evitare i problemi di longevità delle principali alternative sul mercato.



Per quanto riguarda la scheda tecnica dello smartphone, negli ultimi anni se ne sono dette davvero di tutti i colori. L'unica certezza è che Pixel Fold avrà un chip Tensor G2 sotto la scocca, che dovrebbe combinarsi con 12 GB di RAM e uno storage a partire da 256 GB. Il dispositivo dovrebbe poi essere dotato di una fotocamera principale Sony IMX787 da 64 MP (sì, la stessa di Google Pixel 7a), di un obiettivo ultra-grandangolare ancora ignoto e di un teleobiettivo a sua volta sconosciuto. Ciò significa che, a differenza di alcuni competitor, la proposta pieghevole di Google avrà tre fotocamere esterne, insieme a due selfie-camere.



I fan potrebbero però aver qualcosa da ridire sul prezzo di Google Pixel Fold, dal momento che il colosso di Mountain View, messa da parte ogni prospettiva di budgeting sulle componenti dello smartphone, proporrà un prodotto di fascia altissima, che costerà tanto quanto Samsung Galaxy Z Fold 4, se non di più: prezzi a partire da 1.799 Euro, secondo gli insider. Certo, per alcuni addetti ai lavori Big G regalerà un Pixel Watch come "bonus" per l'acquisto del device, ma resta ancora da vedere se l'utenza troverà allettante l'offerta del foldable di Google, specie in un mercato in cui ormai delle alternative consolidate ci sono già.



Il rinnovo della lineup Pixel

Passando agli annunci meno "sicuri" dell'I/O, alcuni rumor hanno anticipato che Google presenterà Pixel 8 e 8 Pro durante la kermesse del 10 maggio. Anche nel 2022, in effetti, in occasione della conferenza di fine primavera era stato diffuso il primo teaser di Pixel 7 e 7 Pro, ma è difficile dire se lo stesso si ripeterà quest'anno.

A rendere ancora più incerte le previsioni in tal senso è il fatto che, al momento, sappiamo davvero poco sui due Pixel in arrivo nella seconda metà dell'anno: le uniche certezze sono infatti che ci sarà un chip Tensor G3 e che Pixel 8 Pro sarà un cameraphone, grazie ai suoi quattro obiettivi (una lente principale, un ultra-grandangolo, una lente periscopica e un teleobiettivo) e al sensore Samsung GN2 da 50 MP, uno dei migliori sulla piazza. Per il resto, tuttavia, non abbiamo altre informazioni sui due device, né tantomeno questi ultimi sono emersi nelle certificazioni internazionali o sulle piattaforme per i benchmark. Ciò significa che, anche ammesso che Big G intenda presentare la lineup Pixel 8 all'I/O, non lo farà certo con un reveal completo ma, più probabilmente, con un breve teaser rimandando un annuncio più concreto a settembre od ottobre.



Totale incertezza anche su Google Pixel Watch 2, il successore del Pixel Watch di prima generazione, che a sua volta è stato lanciato durante l'I/O del 2022.

Come Pixel 8 e 8 Pro, anche Pixel Watch 2 dovrebbe ricevere solo un teaser, per poi essere messo in vendita insieme ai due smartphone flagship di Big G nel terzo trimestre del 2023. A questo giro, pare che Google voglia rendere il suo device il vero smartwatch wearOS di riferimento, anche se non sappiamo ancora come intenda farlo.



I leak sul device sono stati davvero pochissimi e, per giunta, arrivano come un fulmine a ciel sereno, vista la timida accoglienza riservata al predecessore, che d'altro non è neppure stato commercializzato al di fuori degli Stati Uniti.

Se davvero Pixel Watch 2 dovesse esistere, e se davverò verrà annunciato il 10 maggio, la speranza è che Google possa imparare dagli errori del precedente modello, ricevendo un lancio su scala globale e un design e una scheda tecnica al passo con i tempi - cose che mancavano al primo Pixel Watch. E, magari, anche un prezzo ragionevole.



Leggermente più sicuro è invece il ri-lancio di Google Pixel Tablet, già presentato lo scorso anno e rimasto l'unico device annunciato durante l'I/O 2022 a non essere ancora arrivato sul mercato.

Secondo i leak, Pixel Tablet avrà un prezzo abbastanza alto, compreso tra i 600 e i 650 Euro, a seconda che si scelga la variante con 128 GB o con 256 GB di storage.

In entrambi i casi, il tablet avrà un chipset Tensor G2, una RAM da 8 GB e un display da 10,95", insieme ad una fotocamera posteriore e ad una selfie-camera da 8 MP. Inoltre, Pixel Tablet avrà una docking station appositamente sviluppata da Google, che permetterà di utilizzarlo come "cervello" per la casa smart, mimando gli smart screen.

Difficile prevedere se il prodotto riscuoterà successo: anche in questo caso, come per Pixel Fold e per Pixel Watch, il device dovrà scontrarsi con la concorrenza tutta interna al mercato Android di Samsung, Xiaomi e OnePlus e, soprattutto, con le alternative proposte da Apple con i suoi iPad.



Non solo hardware: Android 14 e Google Bard

Spesso trascurata, quest'anno la sezione software e "per sviluppatori" dell'I/O potrebbe fornire alcuni grandi annunci anche per gli utenti consumer. I primi, nonché i più probabili, riguardano Android 14.

Android 14 è già disponibile in Beta per i dispositivi della linea Pixel, ma per il momento non lo si può davvero definire un aggiornamento a tutti gli effetti: le novità rispetto ad Android 13 sono pochissime e di ridotto spessore, tanto da far sembrare la nuova versione del sistema operativo quasi un aggiornamento iterativo del precedente.



Ciò, tuttavia, non significa che le cose staranno così per tutto il ciclo vitale dell'OS: al contrario, è probabile che Google annuncerà le nuove feature in arrivo su Android 14 proprio il 10 maggio, rilasciando magari una nuova beta per smartphone Pixel in concomitanza con l'evento dedicato agli sviluppatori. Al momento, però, non sappiamo ancora cosa aspettarci da Android 14: nuove feature non sono ancora state anticipate dagli "usignoli" dell'industria, mentre non è così improbabile che, proprio con la quattordicesima release del suo sistema operativo, Google possa introdurre una prima integrazione del suo chatbot Bard basato sull'IA anche su Android.



Proprio l'IA potrebbe essere al centro della conferenza per sviluppatori del colosso di Mountain View.

Dopo numerose critiche ricevute sia all'interno che all'esterno dell'azienda, Google ha migliorato l'IA di Bard, rendendola più abile nel distinguere verità e fake news e fornendogli una serie di feature aggiuntive, come la capacità di programmare codice in diversi linguaggi sulla base degli input degli utenti. Tuttavia, ChatGPT resta ancora insuperato dall'IA di Big G: proprio per questo, è possibile che la compagnia si sbottoni sui prossimi aggiornamenti della sua Intelligenza Artificiale durante il keynote per sviluppatori dell'I/O, e che magari lanci una nuova versione del modello linguistico alla sua base nella stessa cornice. Secondo altri, invece, Mountain View potrebbe rivelare la sua IA generativa per le immagini, a cui avrebbe lavorato per diversi mesi e che sarebbe molto simile a tool come Midjourney e Stable Diffusion.

La terza possibilità, da non scartare per via del suo potenziale impatto sulla vita di tutti i giorni dei possessori di device Android, è invece l'annuncio dell'implementazione dell'IA su Google Assistant, che così potrebbe diventare il primo assistente vocale a parlare (quasi) come un umano.