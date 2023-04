Google, Microsoft e i motori di ricerca con IA generative: parte la sfida

Era il 1995 e Netscape Navigator sembrava ormai aver monopolizzato il mercato dei browser. Ciò che quella realtà non sapeva, però, era che di lì a poco un'azienda chiamata nientemeno che Microsoft avrebbe lanciato un nome che al giorno d'oggi può far un po' sorridere, ma che per l'epoca era un concorrente particolarmente agguerrito: Internet Explorer. Sappiamo tutti chi ne è uscito vincitore e quel periodo è conosciuto come la prima guerra dei browser.

Ripensando nel 2023 a quell'avvenimento, non si possono che trovare quantomeno alcune similitudini con quanto sta accadendo in un campo oggi decisamente più avanguardistico, ovvero quello dell'intelligenza artificiale applicata ai motori di ricerca.

La costante tra le due storie, d'altronde, è sempre Microsoft, che in questo caso non deve più cercare di portare utenti da Netscape a Internet Explorer, bensì da Google a Bing.



Ma quale guerra dei browser, Microsoft mira a Google

Nell'epoca della prima guerra dei browser, l'arma vincente di Microsoft fu quella di integrare Internet Explorer nel sistema operativo Windows (che all'epoca significava Windows 95).

Di lì in poi IE diventò un programma di uso comune per gli utenti, cosa che decretò una progressiva e costante riduzione dell'utenza legata a Netscape.

Va bene, avete già capito probabilmente dove vogliamo arrivare: oggi l'arma di Redmond è Microsoft Edge, browser integrato nelle più recenti versioni di Windows, ma non solo: come basta premere sulla barra "Cerca" posizionata in basso sul vostro computer per vedere il logo di Bing messo ben in evidenza.

Direttamente dalla barra delle applicazioni di sistema, quindi, si può accedere a Edge ma anche alle funzionalità di intelligenza artificiale rese possibili dal chatbot di Bing, ormai accessibile a tutti (previa registrazione).

Tra l'altro, dato che l'account Microsoft è associato a Windows, su Edge non sarà neanche necessario fare login, nella stragrande maggioranza dei casi.



Insomma, Microsoft ha predisposto tutto l'arsenale a sua disposizione per andare a "prendere per i capelli" Google, che ormai da lungo tempo riposava saldamente al vertice del mercato dei motori di ricerca.

Fino a poco tempo fa ben pochi avrebbero scommesso su Bing, ma le funzionalità IA stanno attirando l'attenzione di moltissimi utenti: l'integrazione di Bing "potenziato" con ChatGPT, o meglio di quel che riguarda il cosiddetto modello Prometheus, ha fatto segnare un traguardo importante al motore di ricerca di Microsoft, quello dei 100 milioni di utenti attivi giornalieri su Bing.



Considerando che il motore di ricerca dell'azienda di Satya Nadella è attivo dall'ormai lontano 2009, è chiaro cosa stia spingendo le persone a utilizzare il servizio.

A questo punto, però, occorre fare un passo indietro: questo non significa che la scalata verso Google sia in discesa, anzi.

I numeri di BigG sono infatti ancora di un altro livello, contando più sui miliardi che sui milioni. Il market share di inizio 2023 è ancora ben chiaro, andando nettamente a favore di Google, come si poteva del resto immaginare.

Risulta tuttavia evidente che, dopo anni di netto dominio, quello iniziato da Microsoft possa rappresentare il primo serio tentativo di mettere i bastoni tra le ruote a quello che fino a oggi sembrava un colosso inarrestabile.

D'altronde, quella passata alla storia come la seconda guerra dei browser, in cui inizialmente Microsoft e Internet Explorer sembravano invincibili, ci ricorda che i ribaltamenti tra colossi del mondo dell'informatica possono esistere eccome (a distanza di molti anni, si può ormai affermare che sia Google Chrome ad aver vinto quella battaglia).



Siamo dunque a ridosso della prima guerra dei motori di ricerca? Si sta facendo ulteriormente la storia dell'informatica?

Se si pensa che il lancio di Google è avvenuto nel lontano 1997 e che quest'ultimo ha accompagnato essenzialmente tutta l'evoluzione del Web come lo conosciamo oggi, la risposta sembra essere chiara.

È presto, però, per dire se sarà l'avvento dell'intelligenza artificiale a consentire a qualcuno, Microsoft in pole position, di poter raggiungere numeri in grado di impensierire l'azienda di Mountain View, ma il panorama che sembra stagliarsi all'orizzonte sembra andare ben oltre la guerra dei browser: voci di corridoio relative ai futuri piani di Satya Nadella e soci descrivono infatti uno scenario in cui Microsoft starebbe cercando di sfruttare il lancio del futuro Windows 12, che potrebbe arrivare nel 2024, per integrare l'IA in maniera ancora più profonda e provare a sferrare un colpo importante ai danni dei competitor più o meno diretti.



Nel frattempo, risulta difficile pensare che Google starà guardare. Non è un caso che siano fresche di pubblicazione le dichiarazioni del CEO Sundar Pichai relative alla futura integrazione di un chatbot IA nel motore di ricerca Google. Pichai è stato vago in merito a quando questo avverrà, ma sembrano ormai esserci pochi dubbi sul fatto che BigG risponderà a Microsoft in questo settore: la "guerra" dei motori di ricerca sembra ormai alle porte.



Non sono in pochi a pensare che per Microsoft questa volta non basterà integrare un servizio in Windows per convincere tutti, specialmente se la risposta da parte di Google riuscirà a sopperire alle esigenze degli utenti in termini di intelligenza artificiale.

Il chatbot Bard (che risulta accessibile all'estero, mentre in Italia non è ancora stata sbloccata la waitlist) non sarà la soluzione IA di Google Search e questo sembra ormai confermato: BigG starebbe lavorando a un non meglio precisato progetto separato per integrare l'intelligenza artificiale nel motore di ricerca.

Per questo motivo, non sembrerebbe molto pertinente pensare ai primi confronti tra Bing e Bard, in quanto la sfida tra i due colossi sembra essere solamente all'inizio.



La situazione è ancora più complessa di così. Basti pensare a ChatGPT bloccato in Italia per questioni legate alla privacy e alle fonti utilizzate nel training set per addestrare questa tipologia di intelligenza artificiale.

All'estero, oltretutto, sono già iniziate a circolare le prime lamentele degli editori, che chiedono un compenso a fronte dello sfruttamento da parte delle IA dei contenuti pubblicati.



A tal proposito, vale la pena notare che in un post sul blog ufficiale di Bing di fine marzo 2023 l'azienda sembra un po' "mettere le mani avanti", indicando che uno dei suoi obiettivi è quello di mantenere sostenibile l'ecosistema che caratterizza il mondo del Web.

L'azienda di Redmond ha dunque sottolineato che una parte importante della rete è rappresentata dagli editori, così come dagli inserzionisti.

Microsoft è entrata nel dettaglio della questione della pubblicità e del traffico, che rappresenta il cuore dei contenuti accessibili gratuitamente al giorno d'oggi sul Web.



Satya Nadella e soci affermano di avere ben chiaro il contesto, motivo per cui, in quello che la stessa Microsoft definisce "nuovo mondo delle ricerche", l'azienda promette che uno dei focus principali sarà proprio quello di mantenere sostenibile il sistema, portando traffico agli editori e cercando di incrementare le entrate.

Il progetto è ancora in una fase preliminare e ci sono idee differenti su come gestire la questione, ma quel che è certo è che esistono ancora degli importanti nodi da sciogliere prima di poter saltare "del tutto" sul carro dell'intelligenza artificiale.