Google Pixel 4a è in arrivo a breve: trapelano prezzo, video e specifiche

Google Pixel 4a è ormai diventato uno dei dispositivi più attesi da parte degli appassionati del mondo smartphone. Infatti, si vocifera da parecchio tempo del presunto medio gamma dell'azienda di Mountain View e sono in molti a ricordare quel Pixel 3a che lo scorso anno ha convinto praticamente tutti nella fascia attorno ai 400 euro.

I punti di forza dello smartphone erano principalmente il comparto fotografico, l'ottimo schermo e il completo software (con tanto di supporto per svariati anni). Tuttavia, una delle maggiori pecche segnalate dalla critica erano le prestazioni non esattamente delle migliori se contestualizzate nella fascia di prezzo. Ebbene, stando alle ultime indiscrezioni, quest'anno Google avrebbe intenzione di migliorare il suo medio gamma sotto diversi punti di vista, comparto hardware compreso.

Questo puntando ad un prezzo di lancio di 399 dollari, già trapelato "ufficiosamente". Insomma, Pixel 4a sembra avere tutte le carte in regola per convincere gli utenti che sono soliti acquistare un medio gamma.

Google Pixel 4a: si punta sulle foto, ma senza tralasciare le prestazioni

Google Pixel 3a ha dimostrato a tutti come sia possibile utilizzare un singolo sensore fotografico posteriore, combinato con le "magie" del software dell'azienda californiana, per superare la qualità degli scatti di buona parte degli smartphone di fascia media presenti sul mercato. Nel 2020 tocca a Pixel 4a raccogliere questa eredità e le prime immagini trapelate online sembrano andare nel verso giusto. Infatti, un leaker ha pubblicato i primi presunti scatti effettuati con il sensore posteriore da 12.2MP (f/1.73, Sony IMX363, OIS, EIS) dello smartphone, comparandoli a quelli effettuati da Redmi Note 7, che dispone di una doppia fotocamera posteriore da 48MP (f/1.8) + 5MP (f/2.4, per la profondità di campo).

Il risultato è molto interessante, con un livello di dettaglio elevato e un'ottimo effetto sfocato. Insomma, già prima non avevamo molti dubbi in merito alle capacità di Google in campo fotografico, adesso ancora meno.

Per il resto, nella giornata del 13 maggio 2020 c'è stato un leak massiccio riguardante Pixel 4a. Infatti, lo YouTuber TecnoLike Plus sembra essere riuscito a mettere le mani in anteprima sul dispositivo e ha pubblicato un primo video di test, che si focalizza sull'autonomia e sulle prestazioni.



Questo video ci svela molto dello smartphone: il processore sarebbe un octa-core Qualcomm Snapdragon 730 operante alla frequenza massima di 2,2 GHz, affiancato da un GPU Adreno 618. Pixel 4a disporrebbe anche di 6GB di RAM LPDDR4X e 64GB di memoria interna UFS 2.1. Insomma, sembra che Google voglia continuare a puntare a questo taglio di memoria interna, che va comunque bene per molti utenti. Secondo i più "maliziosi", il motivo di questa scelta dell'azienda di Mountain View sarebbe da ricercarsi nella volontà di spingere il cloud.

In ogni caso, lo YouTuber che è riuscito a mettere le mani sullo smartphone ha pubblicato il risultato fatto registrare da Pixel 4a su AnTuTu Benchmark: 268971 punti. Questa informazione ci consente di effettuare dei confronti molto interessanti. Ad esempio, Realme X2, che monta il SoC Snapdragon 730G (versione leggermente migliorata e ottimizzata per il gaming dello Snapdragon 730 che dovrebbe montare Pixel 4a), aveva fatto registrare un risultato molto simile durante i nostri test: 257545 punti. Vi ricordiamo, invece, che Google Pixel 3a si fermava sotto i 200000 punti, quindi il salto generazionale sembra essere interessante.



Tuttavia, sempre facendo riferimento ai meri benchmark (che vanno ovviamente presi con le pinze), esistono degli smartphone più potenti in termini di forza bruta nella fascia attorno ai 400 euro. Ad esempio, Realme X2 Pro ha raggiunto i 484390 punti su AnTuTu Benchmark nel corso della nostra prova (il processore in quel caso è lo Snapdragon 855 Plus).

Tirando le somme, Google sembra non aver puntato tutto sulla forza bruta, ma le prestazioni dovrebbero essere in linea con molti altri smartphone di questa fascia di prezzo (es. OPPO Reno2). Niente risultati eclatanti, ma l'azienda di Mountain View sembra aver fatto dei passi in avanti importanti.

Non dovrebbe mancare anche un buon schermo, dato che si vocifera della presenza di un display da 5,81 pollici con risoluzione Full HD+ (2340 x 1080 pixel) e foro per la fotocamera. Il refresh rate dovrebbe essere standard (60 Hz). La fotocamera anteriore potrebbe essere da 8MP (f/2.0, Sony IMX355, EIS), mentre la batteria sarebbe da 3080 mAh (sembra che si riesca ad arrivare a sera, ma non esattamente nel migliore dei modi). Non dovrebbero mancare tutte le classiche connettività, dal 4G LTE al Wi-Fi 5, passando per l'NFC, per la porta USB Type-C e per il jack audio da 3,5mm per le cuffie.

Dovrebbe essere presente anche un sensore di impronte digitali posto sul retro. Il sistema operativo è Android 10, almeno per ora. A tal proposito, secondo gli ultimi rumor (che vedrebbero coinvolta Vodafone Germania), Google Pixel 4a potrebbe essere annunciato il 3 giugno 2020, probabilmente durante l'evento di lancio della Beta di Android 11. Insomma, sembra proprio che manchino poche settimane alla presentazione e non vediamo l'ora di scoprire se i leak sono veritieri.