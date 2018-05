GTI Meeting 2018: le foto esclusive dal lago Wörthersee, tra tuning e storia

è cresciuto a pane, cinema e videogame. Scopre in giovane età la sua passione per la tecnologia, che lo porta a divorare tutto quello che il mercato ha da offrire, dall’hardware per PC agli smartphone, senza mai sentirsi sazio. Nel tempo libero adora suonare la chitarra, andare in palestra e guardare tonnellate di film e serie TV. Lo trovate sue su

Quattro giorni, migliaia di auto e visitatori, tutti con una passione comune: la Golf GTI. Sulle rive del lago Wörthersee, gli appassionati si sono ritrovati anche quest'anno per un fine settimana dedicata ai motori, al tuning, allo spettacolo e alla birra. Ma il GTI Treffen non è solo questo, è anche un punto di incontro per tutti i cultori del brand Volkswagen, che hanno portato in Austria, da tutto il mondo, vetture di ogni anno e tipo, alcune restaurate e fedeli alle loro versioni originali, altre assolutamente assurde.



La storia di Volkswagen in parata

Dal 1982, anno del primo raduno organizzato sulle sponde del lago Austriaco, l'evento è cresciuto a dismisura e conta oggi oltre 125.000 visitatori, con più di 5.000 vetture in parata in questo piccolo paese della Carinzia. L'organizzazione e l'ordine teutonico lasciano spazio a una festa fatta di musica, motori e tanta passione, non solo per le Golf GTI, per un raduno che vede oggi la presenza di tutti i brand del marchio Volkswagen, da Audi a Seat, passando per Skoda, ma che non disdegna nemmeno i concorrenti, con una piccola ma nutrita presenza di altri grandi nomi dell'automobilismo mondiale.

Camminando per le strade si incontrano mezzi di ogni genere, non solo modelli originali o vetture pesantemente modificate, ma anche auto che fanno dell'ironia e dell'irriverenza le loro caratteristiche principali, qualità non sempre associate al marchio Volkswagen. E così, tra sospensioni pneumatiche, cerchi in lega cromati e impianti stereo ultra pompati, la quattro giorni sul lago Wörthersee si trasforma in un evento espressione diretta dell'eccentricità degli appassionati, che arrivano non solo dalla Germania, ma anche dall'Italia e dagli altri paese europei, alcuni anche dagli Stati Uniti.

Non è un caso che proprio il GTI Treffen sia stato scelto per presentare la nuova Golf GTI TCR Concept, il modello più veloce dell'attuale gamma, in arrivo sul mercato entro fine anno. Lo stile è sempre quello Golf, ma più cattivo e muscolare, con uno splitter frontale rivisto e prese d'aria ridisegnate, minigonne e un nuovo estrattore posteriore. La versione stradale includerà di serie cerchi in lega da 18 pollici, mentre il motore scelto è un 2.0 TSI da 290 cv, gestito da un cambio DSG a 7 rapporti.

Velocità massima 250 Km/h, limitata, ma sarà possibile portarla a 264 Km/h su richiesta, rendendo la TCR la Golf più veloce dell'attuale gamma. Il prezzo ufficiale è ancora sconosciuto, ma Volkswagen ha confermato che la cifra sarà a metà tra il costo della Golf GTI e quello della Golf R, serviranno quindi circa 40.000 euro per portarsi a casa il nuovo modello.

I centomila del Worthersee l'hanno accolta con un bagno di folla, del resto sono proprio loro i destinatari di questo particolare modello. Appassionati che hanno invaso il piccolo paese austriaco con tanta voglia di divertirsi e di mettere in mostra la propria vettura e il proprio stile di vita, uno stile di vita accomunato dalla passione per i motori e dall'eccentricità, ma sempre nel massimo rispetto per gli altri e per la sicurezza.