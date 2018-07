GTX 1170 meglio una 1080 Ti? Un'immagine conferma, ma potrebbe essere un fake

è cresciuto a pane, cinema e videogame. Scopre in giovane età la sua passione per la tecnologia, che lo porta a divorare tutto quello che il mercato ha da offrire, dall’hardware per PC agli smartphone, senza mai sentirsi sazio. Nel tempo libero adora suonare la chitarra, andare in palestra e guardare tonnellate di film e serie TV. Lo trovate sue su

Una GTX 1170 che supera le prestazioni della GTX 1080 Ti? Tralasciando per un attimo il fatto che non esistono informazioni ufficiali sulla nuova generazione di GPU NVIDIA, una notizia del genere scalderebbe fin da subito i cuori degli appassionati. La 1080 Ti infatti, forte dei suoi 11.3 TFLOP, è una scheda che già oggi riesce ad andare incontro alle esigenze della maggior parte dei giocatori, anche in 4K. Una eventuale GTX 1170 con una potenza leggermente superiore quest'ultima, come trapelato nelle ultime ore, sarebbe una vera e propria manna dal cielo per i gamer, che potrebbero così acquistare una GPU molto potente in una fascia di prezzo inferiore quella della 1080 Ti.

Se le prestazioni sono queste inoltre, immaginiamo di cosa sarà capace la GTX 1180. Per quanto fantasticare sia meraviglioso però, meglio tornare alla realtà, a quell'immagine leak che ha fatto molto parlare di sé nelle ultime ore, e che potrebbe essere un clamoroso fake.



Qualcosa non torna

Il benchmark che potete vedere in questo articolo è stato pubblicato per la prima volta online in un forum di appassionati hardware polacco. Il portale Wccftech poi, una volta scovato, ha diffuso la notizia, mostrando fin da subito diversi dubbi sulla sua veridicità. Le immagini mostrano un test effettuato su 3DMark FireStrike con una GTX 1170, che raggiunge un punteggio di ben 22989 punti. Questo dato ha fatto subito il giro del mondo: nessuno si aspettava prestazioni simili da una GTX 1170. Basti pensare che la GTX 1070 si ferma a circa 16300 punti nello stesso test (dati di Guru 3D): prendendo per vero questo benchmark, il balzo in avanti rispetto all'attuale generazione sarebbe clamoroso, con circa un +65% rispetto alla GTX 1070 e un +38% sulla 1080, ma andrebbe in controtendenza rispetto alle informazioni, non confermate, attualmente disponibili sulla nuova GPU. La GTX 1170 infatti dovrebbe avere 8/16 GB di RAM GDDR6, oltre a 2688 CUDA Core, 168 TMU e 64 ROP, per una potenza di 9.75 Teraflops, inferiore a quella della 1080 Ti, il tutto a un prezzo di lancio di 499$. L'immagine diffusa da Wccftech indica inoltre la presenza di 16 GB di RAM GDDR6 funzionanti su un bus a 256 bit, per un clock di ben 2.5 GHz.

Il benchmark, effettuato con una CPU Intel i5-8600K, e le specifiche trapelate però, lasciano spazio a molti dubbi, a cominciare dalla modalità con cui è stato effettuato lo scatto. Invece che utilizzare uno screenshot, l'autore del leak ha fotografato direttamente il display del PC su cui è stato eseguito il benchmark, semplificando così un eventuale lavoro di manipolazione della foto.

Altro elemento che lascia diversi dubbi sulla veridicità dell'immagine è il nome della scheda, che non dovrebbe comparire nel benchmark, il quale dovrebbe invece indicare la dicitura "Generic VGA Device", presente quando si testano schede non ancora in commercio.

Ultimo fattore a rendere inverosimile il leak è rappresentato dal clock, di 2.5 GHz, troppo elevato da raggiungere per una GPU da 12 nm. Già i 2 GHz sarebbero un ottimo risultato, difficile, se non impossibile, toccare i 2.5 GHz invece.

Insomma, sono molte le evidenze che lasciano presupporre la non veridicità dei dati espressi dalla foto. Immaginando per un secondo che il leak sia vero però, potremmo essere di fronte a un balzo in avanti clamoroso in termini di prestazioni rispetto alla generazione attuale, che darebbe un forte scossone al mercato delle GPU, soprattutto in termini di rapporto prezzo-prestazioni. In fondo, sognare non costa niente.