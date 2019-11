Guida all'acquisto per il Black Friday: i migliori smartwatch

Il mercato degli smartwatch ha visto l'arrivo di diversi dispositivi interessanti nel corso di quest'anno. Da Apple Watch 5 a Huawei Watch GT 2, sicuramente la possibilità di scelta non manca. Non mancano anche le soluzioni per chi ha un budget ridotto e questo è il momento migliore per acquistare uno smartwatch, visto che siamo ormai a ridosso del Black Friday. Andiamo, dunque, a vedere quali sono i dispositivi da tenere in considerazione in questi giorni di sconti.



Apple Watch 5

Apple Watch 5 non ha certo bisogno di presentazioni. Lo smartwatch della società di Cupertino è visto da molti come il miglior dispositivo di questo tipo in circolazione. I punti di forza sono sicuramente da ricercarsi nell'eccezionale display, nel software più completo del mercato, nella compatibilità con miriadi di cinturini e nell'ottimo comparto hardware. Non manca un buon parco applicazioni, ovviamente tutte ottimizzate a dovere da Apple. Per tutti i dettagli del caso, vi consigliamo di consultare la nostra recensione di Apple Watch 5.

Peccato solamente per un'autonomia non esattamente al top, ma sicuramente lo smartwatch della società di Cupertino è un dispositivo di fascia alta con cui difficilmente la concorrenza arriverà a competere seriamente nel breve periodo. Per quanto riguarda il prezzo, Apple Watch 5 è attualmente venduto a un costo di 419 euro su Amazon Italia (modello GPS, 40mm). Il prodotto è in sconto in questi giorni di Black Friday (solitamente costerebbe circa 460 euro).



Huawei Watch GT 2

Approdato in Italia negli ultimi mesi, Huawei Watch GT 2 è uno smartwatch che è riuscito a rinnovarsi soprattutto grazie all'introduzione di un microfono e uno speaker, che permettono al dispositivo di riprodurre musica e di gestire le chiamate. Tra le novità troviamo anche l'interessante funzione che consente di monitorare lo stress (si basa sull'oscillazione della frequenza cardiaca) e una possibilità di personalizzazione più ampia che mai. Per maggiori informazioni, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione di Huawei Watch GT 2. Per il resto, lo smartwatch riprende quasi interamente l'ottima esperienza d'uso che avevamo già potuto provare con l'originale Watch GT: buon schermo e autonomia granitica sono ancora al loro posto. L'unica pecca è da ricercarsi in un software ancora migliorabile, visto che le notifiche sono limitate e ci sono delle sbavature qua e là. Nonostante questo, a nostro modo di vedere si può decisamente chiudere un occhio dinanzi a un prezzo di 199 euro su Amazon Italia (GPS, 46mm). Il prezzo è scontato per questi giorni di Black Friday e quindi vi invitiamo ad affrettarvi nel caso foste interessati, visto che non sappiamo fino a quando durerà la promozione.



Huami Amazfit Bip / Amazfit GTS

Huami, azienda che collabora a stretto contatto con Xiaomi, è uno dei produttori più interessanti del mercato smartwatch, perlomeno quando si parla di prodotti economici. Sotto questo punto di vista, uno dei migliori dispositivi della società cinese è sicuramente Amazfit Bip, uno sportwatch economico che dispone di tutte le funzionalità di cui l'utente medio ha bisogno, dal rilevamento della frequenza cardiaca a quello dei chilometri percorsi passando per l'altitudine. Se disponete di un budget inferiore ai 100 euro e siete intenzionati a compare un dispositivo di questo tipo, dovreste provare a dare una chance ad Amazfit Bip. I punti di forza della proposta di Huami sono da ricercarsi nell'ottimo rapporto qualità/prezzo, nello schermo sempre ben visibile anche sotto alla luce del sole, nella buona app che accompagna lo smartwatch e nell'autonomia superiore alla media. La pecca più consistente risiede in una qualità costruttiva non proprio al top, ma d'altronde in questa fascia di prezzo non si può sicuramente trovare di meglio. Huami Amazfit Bip viene attualmente venduto a un prezzo di circa 65 euro su Amazon Italia tramite rivenditori. Durante il Black Friday potrebbe anche essere scontato ulteriormente in qualche store, quindi vi consigliamo di tenerlo monitorato. Per gli utenti che vogliono invece puntare leggermente più in alto, c'è Amazfit GTS, che è essenzialmente il degno "successore" di Amazfit Bip. In questi giorni lo trovate a circa 125 euro su Amazon Italia.



Samsung Galaxy Watch Active 2

Arrivato in Italia a settembre 2019, Samsung Galaxy Watch Active2 punta direttamente a coloro che non vogliono spendere troppo ma che necessitano comunque di tutte le funzionalità del caso. Ritenuto da molti come il miglior compromesso in termini di rapporto qualità/prezzo, i punti di forza di Galaxy Watch Active 2 sono da ricercarsi nel buon display, nella precisione dei sensori integrati, nelle dimensioni compatte e nel completo comparto software. Per ulteriori dettagli sulle caratteristiche tecniche, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra notizia dedicata a Galaxy Watch Active 2.

I principali punti dolenti del dispositivo sono invece un'autonomia solamente nella media e una ricarica non delle più rapide. Insomma, lo smartwatch di Samsung è un dispositivo solido in quasi tutte le sue componenti. Galaxy Watch Active 2 viene attualmente venduto a un prezzo consigliato di 299 euro. Per il Black Friday sicuramente qualche catena di negozi di elettronica sconterà questo prodotto. Vi consigliamo quindi di tenere monitorata la situazione, se siete interessati.



Come monitorare gli sconti

Il Black Friday è un periodo piuttosto "movimentato", tra offerte e sconti di vario tipo.

