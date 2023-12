Guida all'acquisto del PC da Gaming: le migliori build di fine 2023

Con il 2023 ormai quasi ai titoli di coda, è arrivato anche per quest'anno il momento di tirare le somme sull'hardware PC e su quelle che, secondo noi, sono al momento le combinazioni vincenti per mettere in piedi delle build prestanti, trasversali e adeguate alle proprie esigenze.

Dopo avervi raccontato i migliori notebook da gaming del 2023, quindi, in questo speciale ci concentreremo sulle migliori combinazioni per assemblare un PC da gioco suddivise in tre fasce di prezzo, con aspettative chiaramente differenti a livello di performance.



Giocare a meno di 700 euro

Nonostante la crisi dei semiconduttori sia ormai alle spalle, i suoi effetti a lungo termine sul mercato continuano a farsi sentire. Di conseguenza, potrebbe non essere così scontato riuscire a portare a casa una build "budget-friendly". La parola d'ordine in questo caso più che compromesso è furbizia. Escludiamo dunque i più recenti processori AMD in virtù degli stringenti vincoli che comportano in termini di standard.

La piattaforma Intel 700 sarà quella di nostra preferenza, optando per la scheda madre MSI PRO B760M-P DDR4 a circa 106 euro. Si tratta di una board Micro-ATX, che consentirà quindi di optare anche per case compatti, ideale per chi ha poco spazio sulla scrivania o per chi intende utilizzarlo accanto a una TV.

Come suggerisce il nome, c'è il supporto alle RAM DDR4, che vi consentirà di risparmiare qualche euro sull'acquisto, nel caso in cui abbiate già dei banchi a vostra disposizione. Inoltre, la preferiamo per via del pieno supporto a tutti i processori LGA1700.

In alternativa, sempre in ottica budget, è possibile scegliere la H610M di Asus, anche se al costo dei suoi 86 euro perderete la dissipazione per l'unità SSD, due slot di RAM per futuri upgrade e avrete in generale un minor numero di linee e dunque minori opzioni di espansione.

Come CPU sceglieremo uno dei bestseller di questo periodo su Amazon Italia, vale a dire l'Intel Core i3-12100F da appena 112 euro, che può garantire il giusto apporto di potenza di calcolo per il nostro target di risoluzione. Oltre a rappresentare un discreto punto di partenza, questa scelta ci consentirà poi di fare successivi upgrade mirati con l'obiettivo di arrivare, magari fra un anno o due, anche alla 14a generazione. Sempre con una mano pronta a proteggere il portafoglio, questa CPU viene venduta con dissipatore stock incluso, un discreto vantaggio per chi non ha grosse esigenze in termini di estetica.



In quest'ottica, l'idea di base è quella di ragionare in maniera quanto più oculata possibile anche sulla scheda video, che deve accompagnarci e non essere sproporzionata rispetto al resto della macchina. Per questa ragione, suggeriamo di optare per la RX 6600 di Sapphire, venduta a 247 euro e dotata di ottime prestazioni in raster.

Le RAM DDR4-3600 Corsair Vengeance da 16GB (due banchi da 8GB) saranno la nostra scelta, per 50 euro di spesa, mentre l'alimentatore prescelto per questa fascia di prezzo è l'apprezzato Itek BD500 a 55 euro, ormai una certezza in questa fascia di prezzo e abbastanza "largo" per la nostra build.

L'archiviazione sarà affidata a un'unità NVMe Silicon Power PCIe Gen3 di discrete prestazioni e buona affidabilità, al prezzo di 38 euro con possibilità di upgrade futuro guardando al supporto allo standard PCIe Gen4 garantito dalla scheda madre.

In ultimo, il case. Se avete scelto la B760, a questo punto avremo a disposizione un centinaio di euro per completare l'acquisto, dunque è chiaro che avremo un bel po' di opzioni a disposizione ma ci teniamo a rimanere coerenti con il resto della build senza formalizzarci sull'estetica e sulla qualità complessiva. Un buon compromesso è questo case della Mars Gaming, proposto a 28 euro ma compatibile solo con schede madri in formato Micro-ATX, quindi fate attenzione durante l'acquisto perché se un giorno deciderete di comprare una scheda madre più grande dovrete cambiare anche il case. Si tratta di una opzione accettabile, che vi consentirà di rimanere con qualche soldo in tasca nel caso in cui vogliate poi ragionare su un sistema di dissipazione avanzato oppure su delle periferiche da gioco.



Cosa prendere con 1.000 euro?

Allargando il budget a poco più di 1.000 euro, è possibile sbizzarrirsi su più fronti, migliorando le prestazioni con un occhio di riguardo anche alla funzionalità. La piattaforma di riferimento resta quella blu di Intel, ma stavolta in formato ATX e con connettività wireless.

Fra tutte, la nostra scelta ricade sui 160 euro richiesti per la MSI PRO B760-P WiFi DDR4, con supporto al Wifi e dotata di caratteristiche sovrapponibili con quelle della build precedente.

Il processore prescelto è invece l'i5-13400F a meno di 240 euro, sempre di Intel ma di tredicesima generazione e in grado di garantire possibilità superiori e una maggiore longevità. Al suo fianco, la RTX 4060 Gaming OC di Gigabyte, venduta a 313 euro e che consente di fare un salto di qualità a livello tecnologico senza pesare in maniera importante sul budget. Con questa scheda si sbloccano opzioni come il DLSS 3 con Frame Generation così come le prestazioni in Ray Tracing sono di gran lunga superiori rispetto alla Serie 6000 di AMD.

Arrivati a poco più di 700 euro, per rimanere saldi sotto i 1.000 euro scegliamo di optare per il medesimo alimentatore in virtù della forte efficienza della scheda video e del prezzo contenuto, inferiore ai 60 euro.

Quanto alla RAM, siamo sempre su standard DDR4, pertanto suggeriamo di rimanere in linea con la build precedente optando per le Corsair Vengeance DDR4-3600, stavolta però in due banchi da 16GB per un totale di 32GB a 90 euro. Lato archiviazione, la nostra scelta ricade sul Silicon Power PCIe Gen4 da 1TB, venduto a 72 euro.

Chiudiamo con lo splendido case Corsair 4000D in versione Airflow, con una generosa mesh frontale, venduto a 112 euro.



Cosa succede se abbiamo più di 1.500 euro?

Salendo a oltre 1.500 euro cambiano completamente le carte in tavola. In questo caso, la nostra idea è quella di puntare sulla tecnologia X3D di AMD, dunque sul nuovo Ryzen 7 7800X3D venduto a circa 440 euro. La piattaforma è la nuova AMD 600, dunque puntiamo su un giusto compromesso tra funzionalità, prezzo e supporto. La nostra scelta è la MSI B650 Gaming Plus Wifi, dotata di connettività wireless e venduta a 192 euro.

Con una base del genere, abbiamo deciso di partire con la RTX 4070 Ventus 2X di MSI, venduta a 633 euro, ma se potete aspettare qualche settimana, suggeriamo di attendere il keynote di NVIDIA al CES 2024 dove si vocifera che potrebbero essere svelate le nuove RTX Super, tra cui un possibile aggiornamento per la RTX 4070. A quel punto potrete scegliere se attendere la svalutazione delle attuali RTX 4070 oppure se comprare a prezzo di listino una Founders Edition sul sito ufficiale del team verde.

Chiudiamo la build con un'unità Lexar ad alte prestazioni da 1TB, venduta a 78 euro, e con 32GB di RAM Corsair Vengeance RGB DDR5-6000 da 121 euro. L'alimentatore, in ottica upgrade, sarà l'NZXT C750 completamente modulare, venduto a 109 euro.

Quanto al case, non c'è ragione per scegliere qualcosa di diverso dal Corsair 4000D Airflow suggerito in precedenza a 112 euro, ma potete comunque sbizzarrirvi a vostro piacimento scegliendo quello che vi stimola di più sul fronte estetico.

Quanto alla dissipazione, non possiamo fare altro che consigliarvi il nuovo sistema senza cavi di Corsair, di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione del sistema Corsair iCUE Link.