Guida all'acquisto del PC da Gaming (Natale 2019)

Il periodo che stiamo vivendo, dal punto di vista delle tecnologie hardware, si sta rivelando particolarmente interessante, specialmente in ambito gaming. L'anno che sta per concludersi ha visto la rinnovata consacrazione di AMD come competitor di Intel nel campo delle CPU, l'introduzione del Ray Tracing di NVIDIA nel mercato delle schede video consumer, nonché l'annuncio dell'ingresso di Intel nel club dei produttori di GPU dedicate.

Il 2020 si prospetta ancora più interessante: le nuove console, in arrivo nell'ultima parte dell'anno, detteranno inevitabilmente gli standard in termini di specifiche tecniche. Intel dovrà poi rispondere alle innovazioni tecnologiche introdotte da AMD con i propri processori che, con il processo produttivo a 7 nanometri, ha alzato l'asticella della competizione. Non può quindi esserci momento migliore aggiornare o acquistare un nuovo un PC dedicato al gioco.



Tuttavia, prima di passare alla prima tornata di configurazioni, ci teniamo a caratterizzare questa rubrica non solo come un punto di partenza per gli utenti che si approcciano per la prima volta al mondo dell'assemblaggio ma anche come luogo di confronto per tutti i lettori più esperti. L'acquisto e l'assemblaggio di un PC da gioco sono spesso dettati dai gusti personali e dalle disponibilità economiche di ciascuno e per questo motivo cercheremo di effettuare le nostre considerazioni sulla base degli elementi tecnologici oggettivi, delle tendenze di mercato, del rapporto qualità/prezzo e dello specifico periodo dell'anno.

Per ogni tipo di configurazione cercheremo poi di proporre le alternative più convenienti. Nella speranza di potervi essere d'aiuto e di gettare le basi per un confronto sul tema, iniziamo questo nuovo viaggio nel mondo dei PC da gaming con le configurazioni per il Natale 2019.



Configurazione Low-Budget (598 Euro)

La prima configurazione è dedicata non solo a chi si affaccia per la prima volta al mondo del gaming su PC ma anche a coloro che vogliono avere una macchina da gioco discreta senza spendere una follia. Non fatevi ingannare dal prezzo, questa tipologia di PC può sostenere agilmente il Full HD consentendo, con qualche piccolo compromesso, di affrontare anche le uscite dell'anno venturo senza troppi problemi. Inoltre, questa categoria si presta facilmente all'upgrade (e all'overclocking) e con una spesa minima nel tempo può regalare delle soddisfazioni notevoli.



CPU: AMD Ryzen 2600X - 136 euro

MB: Gigabyte B450 Aorus M - 109 euro

GPU: XfX Radeon RX570 4GB - 139 euro

RAM: Corsair Vengeance 3000 16GB - 70

HD: Kingston A400 - 49 euro

CASE: Thermaltake H21 - 39 euro

ALIMENTATORE: Corsair CX550 - 65 euro



Configurazione Gaming (1.134 Euro)

Questa configurazione è indicata per i giocatori che vogliono godere del Full HD senza compromessi, spingendo il proprio sistema sulla soglia del 2K e usufruendo anche del Ray Tracing. Ovviamente si può scegliere di sacrificare quest'ultima possibilità per guadagnare qualche FPS (spendendo anche qualcosa in meno) e optare Radeon RX 5700 XT da 8GB. La scelta è meno ovvia di quanto si possa pensare, perchè la 5700 XT offre prestazioni molto vicine a quella della RTX 2070 Super in termini di frame rate, per cui va considerata se non si vuole sposare subito la causa del Ray Tracing.

Il disco NVMe consente velocità in lettura e scrittura ineguagliabili. L'Intel Core i5-9600 KF è una scelta dettata dalla performance in game: dal punto di vista della potenza pura infatti sarebbero più indicati gli AMD Ryzen 5 3600 o 3600X che nel multitasking sono avvantaggiati dalla presenza di più core, senza dimenticare il supporto allo standard PCIe 4.0, che aumenta la velocità di trasferimento dei dati con i dischi compatibili. Va da sé che appena queste nuove CPU subiranno un piccolo calo di prezzo, entreranno di diritto in questa fascia di configurazione.



CPU: Intel Core i5-9600KF - 195 euro

MB: Asus Prime Z370-P - 149 euro

GPU: Gigabyte RtX 2060 Super Windforce - 481 euro

RAM: Corsair Vengeance 3200 16GB - 76 euro

HD: Samsung 970 Evo Plus 500GB - 107 euro

CASE: Corsair Carbide 275R - 93 euro

ALIMENTATORE: Corsair TX650M - 87 euro



Configurazione di fascia alta (2.091 Euro)

In questa fascia vengono elencate tutte le componenti per i giocatori che non vogliono scendere a compromessi. Un PC in grado di sostenere il peso dei giochi con tutti i dettagli ad ultra e con risoluzione fino a 4K, senza il pensiero di effettuare upgrade significativi per tutto il prossimo anno. Anche in questo caso la scelta è orientata sul processore Intel ma in questa categoria si può optare anche per l'ultimo arrivato di casa AMD, il Ryzen 9 3950X dotato di ben 16 core e 32 thread (magari accompagnato da una Asus Crosshair VIII), un gioiello di tecnologia che potrebbe scalzare l'Intel i9-9900KS nel caso di un piccolo calo di prezzo.

Il processore di Intel è leggermente più veloce nel gaming, ma solo in Full HD, mentre sul fronte della versatilità di impiego il Ryzen a vincere. Non abbiamo voluto esagerare con la scheda video, ma per i giocatori più esigenti (e senza problemi economici) c'è la possibilità di arrivare ad una NVIDIA RTX 2080 Ti con 11 GB di VRam. Obbligatorio un dissipatore a liquido: abbiamo scelto il Kraken X72 di NZXT sia per le prestazioni che per l'estetica curata ma le alternative di certo non mancano, specialmente in casa Corsair.



CPU: Intel i9-9900KS - 667 euro + NZXT Kraken X72 - 189 euro

MB: Asus Rog Maximus XI Hero - 261 euro

GPU: Asus Rog Strix Rtx 2080 Super OC - 932 euro

RAM: Trident Z 3200 16GB - 173 euro

HD: Samsung 970 Evo Plus 1T - 198 euro

CASE: NZXT H710i - 176 euro

ALIMENTATORE: NZXT E850 (Seagate) - 162 euro