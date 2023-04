Guida all'acquisto del PC da gioco: prezzi e pezzi migliori di Aprile 2023

Negli ultimi anni acquistare componenti e assemblare un PC da gaming non è stata un'impresa semplice: il Covid prima e la crisi dei semiconduttori poi, il tutto condito dall'alta richiesta di unità da parte dei miner e dallo scalping indiscriminato, hanno colpito duramente il mercato portando alla scarsa reperibilità dei prodotti e a prezzi che spesso hanno rasentato la follia.

Ognuno di noi giocatori può raccontare almeno una storia assurda relativa a questo particolare periodo ma, lentamente, da qualche mese a questa parte la situazione sta tornando alla normalità, al netto della guerra dei chip tra Stati Uniti e Cina e alle conseguenti tensioni in quel di Taiwan. Pensare di mettere insieme una buona macchina per giocare e, perché no, per la produttività generale è ora possibile e per questo motivo abbiamo deciso di ritornare sulla "Guida all'acquisto del PC da Gaming", ben consci del fatto che rispetto all'ultima pubblicazione, a parità di performance i prezzi sono quasi raddoppiati.



Nelle prossime righe vi proporremo tre configurazioni suddivise per fascia di prezzo e selezioneremo le componenti in base alla convenienza e alla disponibilità del periodo. Costruire un PC da gaming ci costringe a scelte che spesso sfociano nella "filosofia": prendete queste proposte come un punto di partenza sul quale plasmare la vostra macchina perfetta e ricordate che i prezzi indicati possono subire fluttuazioni anche giornaliere!



Entry Level - fino a 1.200 euro

Per entrare nel mondo del PC gaming in maniera convincente, cioè con un PC in grado di esprimere tutti i vantaggi che può portare in dote e soprattutto che sia capace di sostenerli per qualche anno, occorre spendere mediamente un po' di più rispetto a qualche anno fa.

La nostra prima proposta punta al traguardo dei 1080p senza compromessi (eccezion fatta per il Ray Tracing), con qualche piacevole incursione nel campo dei 1440p: Iniziamo con il processore Intel Core i5-13400F, accompagnato da una GPU AMD Radeon RX 6750 XT con 12 GB di VRAM dedicati, ormai obbligatori per gestire agilmente i titoli più recenti. La scheda madre ASRock B760M-HDV è in grado di sostenere tutti i carichi di lavoro e ci permette di risparmiare sulle memorie, 16 GB DDR4 a 3200 MHz nel caso specifico, con archiviazione demandata ad un SSD NVMe PCIe 4.0 da 1 TB. Infine, case Phanteks Eclipse G360A e alimentatore Sharkoon da 650 watt.

Con una spesa leggermente superiore si potrebbe puntare sulla tecnologia 3D V-Cache di AMD di cui vi abbiamo parlato nella recensione del Ryzen 7 5800X3D , una CPU che non sfigurerebbe su configurazioni ben più costose e che aprirebbe le porte a ragionamenti diversi sulla selezione della GPU con un punto prezzo che però tenderebbe ad aumentare di almeno 200 euro sul totale. A voi la scelta, ma state attenti a non farvi prendere la mano (e soprattutto il portafogli).



CPU: Intel Core i5-13400F - 226,01 euro

GPU: Asus Dual AMD Radeon RX 6750 XT OC - 482,48 euro

Scheda Madre: ASRock B760M-HDV - 109 euro

RAM: Corsair Vengance 16 GB DDR4 3200 MHz - 42,99 euro

Storage: WD Black SN770 1 TB - 86,98 euro

Case: Phanteks Eclipse G360A - 89,90 euro

Alimentatore: Sharkoon SilentStorm Cool Zero 650W - 99,90 euro



Gaming PC - fino a 2.200 euro

Nella nostra idea di "guida", questa è la fascia a cui fare riferimento se si vuole avere tra le mani un PC da gaming completo, in grado di sostenere il peso degli anni e che al contempo sia capace di soddisfare le più disparate esigenze, dall'ambito creativo a quello professionale: insomma un computer all-round che a fronte di un investimento importante possa regalare grandi soddisfazioni al proprietario, naturalmente giocando a 1440p in Ray Tracing e che, con i vantaggi del DLSS3, potrebbe non disdegnare neanche il 4K.

Si parte senza esagerare con uno dei migliori rappresentati della gamma Raptor Lake, il processore Intel Core i5-13600K con ben 14 core e 20 thread al seguito (qui trovate la nostra recensione di Intel Core i5-13600K), pronto a fare coppia con una NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti con 12 GB di memoria dedicati: i prezzi delle GPU sono ancora molto alti, specialmente se volete puntare sull'ultima generazione della casa verde ma con un po' di pazienza e qualche ricerca si può contenere la spesa entro i 900/1000 Euro.



Mantenendoci sulla stessa fascia di prezzo potreste optare anche per il 5800X3D, proprio come per la build precedente, ma è un processore che rappresenta il capolinea della sua generazione, pertanto in ottica longevità e upgrade non rappresenta a nostro avviso la scelta migliore per una build da progettare da zero.

Per contenere i costi entro una certa soglia si può optare per l'ottima scheda madre Asus Prime Z790 affiancata da 32 GB di RAM DDR5 a 6000 MHz. Completano il quadro hardware una unità di memoria Samsung 980 Pro PCIe Gen4 da 1 TB, un alimentatore NZXT C750 Gold, il tutto montato in un case NZXT H5 Flow (o Elite se avete un budget maggiore).

In questo caso un cooler a liquido è praticamente obbligatorio e per i "completisti" come noi la scelta non può che ricadere su un NZXT Kraken X53 (la clearance superiore del case è per radiatori da 240 mm, ma se preferite optare per un modello da 280 mm di tipo X63 potrete installarlo sul frontale).



CPU: Intel Core i5-13600K - 320,50 euro

GPU: Zotac Gaming GeForce RTX 4070 Ti Trinity OC - 974,79 euro

Scheda Madre: Asus Prime Z790-P Wi-Fi - 328,32

RAM: G.Skill Trident Z5 NEO RGB 32 GB DDR5 6000 MHz - 175,48 euro

Storage: Samsung 980 Pro 1 TB - 122 euro

Case: NZXT H5 Flow - 109 euro

Alimentatore: NZXT C750 Gold - 99, 90 euro

Dissipatore: NZXT Kraken X53 - 129,99 euro



Hardcore Gaming PC - fino a 4.600 euro

Questa categoria è dedicata ai sognatori o ai giocatori senza problemi economici: in questo regno non c'è spazio per il compromesso e tutto viene selezionato per ottenere il massimo risultato in termini di performance, con un occhio di riguardo anche al design.

Un PC che parte da questi presupposti non può che poggiare le sue basi sul prodotto di punta in casa AMD, il Ryzen 9 7950X3D con tanto di tecnologia 3D V-Cache al seguito, un vero e proprio "mostro" quando si parla di gaming.

La scheda video da inserire in questo contesto non può che essere una RTX 4090 con 24 GB di memoria dedicata, il tutto montato sulla Asus ROG Strix X670E-E. Base di partenza 32 GB di RAM DDR5 a 6400 MHz, da espandere in futuro.

Ancora una volta il comparto storage è capitanato da un Samsung 980 Pro, questa volta da 2 TB, mentre per l'alimentazione, il case e il raffreddamento chiamiamo in causa Corsair: Corsair HX1000, Corsair iCUE 7000X RGB e Corsair iCUE H150i Elite.

Va da sé che con questo tipo di budget le combinazioni possibili, soprattutto per gli elementi estetici, diventano molteplici e variano in base alle preferenze e alle esigenze di ognuno: una build basata su Intel Core i9 13-900K, per esempio, sarebbe altrettanto performante e al netto delle variazioni in termini di FPS a seconda delle caratteristiche specifiche dei giochi, garantirebbe qualche vantaggio in termini di produttività grazie all'architettura ibrida.

Ancora una volta, la nostra proposta è solo una tra le tante possibili: per esempio, abbiamo indicato una RTX 4090 Strix che si sposa con il design dell'insieme in maniera coerente, ma per contenere la cifra potreste voler guardare direttamente alla Founders Edition proposta sullo store ufficiale di NVIDIA.



CPU: AMD Ryzen 9 7950X3D - 790,81 euro

GPU: Asus ROG Strix GeForce RTX 4090 - 2.170 euro

MOBO: Asus ROG Strix X670E-E - 531,42 euro

RAM: G.Skill Trident Z5 RGB 32 GB DDR5 6400 MHz - 171 euro

Storage: Samsung 980 Pro 2 TB - 194,90 euro

Case: Corsair iCUE 7000X RGB - 347,13 euro

PSU: Corsair HX1000 - 235,75 euro

Cooler: Corsair iCUE H150i Elite - 182,99 euro



L'hardware di base di tale configurazione consente di giocare in 4K, Ray Tracing e dettagli tirati al massimo con qualsiasi gioco disponibile sul mercato, mantenendo le prestazioni al vertice anche per gli anni avvenire grazie anche al DLSS3.