Guida all'acquisto del PC da gioco (Marzo 2020)

Dopo gli annunci di gennaio AMD gode della risposta positiva di pubblico e critica rispetto alla serie di CPU Ryzen 3000, ormai completa. Nel mese di febbraio l'esordio del Threadripper 3990X ha segnato un nuovo record per la casa di Sunnyvale: la CPU HEDT, che ricordiamo essere dotata di 64 core e 128 thread, ha infatti registrato dei risultati impressionanti dal punto di vista delle prestazioni, superando la controparte EPYC e relegando a ruolo di secondo l'Intel Core i9-10980X, suo concorrente diretto. Letteralmente il chip dei sogni, a patto di avere un budget senza limiti.

Sul fronte delle GPU il mercato resta ancora in attesa: l'annuncio della fatidica "Big Navi" potrebbe essere imminente e intanto alcuni leak emersi recentemente fanno sognare i fan con caratteristiche tecniche da capogiro e una potenza di calcolo complessiva che, almeno sulla carta, potrebbe oscillare tra i 18 e 20 teraflops. Il recente reveal delle caratteristiche di Xbox Series X ha sdoganato l'architettura RDNA 2.0 rendendo l'attesa ancora più carica di entusiasmo.



Dall'altro lato della barricata, Intel si prepara a rispondere scatenando tutta la potenza del nodo produttivo a 14 nanometri, con la prossima generazione di processori Comet Lake-S che promettono frequenze da capogiro sul singolo core: stando a quanto emerso finora, l'Intel Core i9-10900K (chip di punta tra i prodotti consumer) sarà equipaggiato con 10 core e 20 thread con frequenze di boost che arriveranno a toccare i 5,3 GHz.



I nuovi processori saranno accompagnati dall'inedito socket LGA 1200 con i chipset Z490 (fascia alta), B460 (fascia media), W480 (workstation) e H410 (entry-level). Il colosso di Santa Clara si prepara poi ad entrare nel mercato delle schede grafiche con l'intento di sconvolgerlo. Le nuove GPU Intel Xe (trovate il nostro speciale qui) arriveranno con tre distinte microarchitetture e prestazioni variabili: i primi leak sui benchmark della GPU discreta fanno ben sperare, soprattutto in prospettiva, in attesa di conoscere qualche cosa in più sui prodotti riservati alla fascia più esigente del mercato.

Infine NVIDIA che, consapevole del dominio dal punto di vista tecnologico, rimane in attesa, pronta a tirar fuori il proprio asso dalla manica. Le nuove GPU Ampere, presumibilmente della serie RTX 3000, promettono un vero e proprio salto generazionale dal punto di vista del design, anche grazie al passaggio ai 7 nanometri, con un balzo prestazionale che potrebbe arrivare fino al 50% rispetto a quanto visto con la generazione Turing.

Insomma, un periodo nel quale si può attingere a piene mani da quanto proposto dal mercato in questa stagione invernale, con un occhio di riguardo ai prossimi annunci, alcuni dei quali potrebbero essere imminenti.



Configurazione Low Budget (628 Euro)

Come di consueto la fascia Budget è rivolta ai giocatori che vogliono entrare nel mondo del PC senza necessariamente spendere una fortuna e con la possibilità di godersi la maggior parte dell'offerta videoludica a 1080p, senza disdegnare la possibilità di effettuare un aggiornamento in un futuro. Il processore più caldo del momento per questa categoria è l'Intel Core i3-9100F, un quad-core di nona generazione venduto ad un prezzo estremamente conveniente. Accompagnato da un chipset Z390 e da una buona RAM, questo sistema garantisce un gioco fluido e senza particolari compromessi al ribasso ed offre comunque un'ampia possibilità di upgrade. Il setup di base consente di puntare su una scheda grafica RX 570 con ben 8GB di memoria dedicata, capace di spingere un buon numero di poligoni.



CPU: Intel Core i3-9100F - 81,50 Euro

MB: ASRock Z390 Pro4 - 118,50 Euro

GPU: XFX Radeon RX 570 8GB - 153 Euro

RAM: Corsair Vengeance 3000 16GB - 85,90 Euro

HD: Kingston SSD A400 - 62 Euro

CASE: Cooler Master MasterBox Q500L - 56,90 Euro

ALIMENTATORE: Cooler Master MasterWatt 550W - 72 Euro



Configurazione Gaming (1259 Euro)

La fascia Gaming è dedicata ai giocatori che vogliono godere di una macchina potente, in grado di far girare anche i giochi più recenti senza pensare troppo al settaggio dei parametri, con la possibilità di arrivare fino ai 2K e comunque con un'ampia gamma di prodotti ai quali attingere in caso di upgrade.

In questo caso ci spostiamo in casa AMD per la scelta del processore, dove il Ryzen 5 3600 offre un rapporto qualità/prezzo davvero degno di nota. Una scheda madre dotata di chipset X570 consente di sfruttare a pieno tutte le feature messe in campo dal colosso di Sunnyvale, offrendo allo stesso tempo la possibilità di passare ai processori più quotati con poche centinaia di euro.

Una RAM con frequenze più elevate, a partire dai 3200 MHz, può regalare parecchie soddisfazioni mentre sul fronte della scheda video si può scegliere tra la qualità del Ray Tracing di NVIDIA o la potenza a buon prezzo di AMD con la nuova Radeon RX 5600 XT nella versione OC prodotta da Asus.



CPU: AMD Ryzen 5 3600 - 180 Euro

MB: Gigabyte X570 Aorus Elite - 210 Euro

GPU: Gigabyte Nvidia GeForce RTX 2060 Super Windforce OC 8GB - 452 Euro

RAM: G.Skill TridentZ (AMD) 3200 Mhz 16GB - 118 Euro

HD: Samsung EVO Plus 500 GB - 118 Euro

CASE: Corsair Carbide 275R - 89 Euro

ALIMENTATORE: Corsair TX650M - 92 Euro



Configurazione Fascia Alta (3128 Euro)

Questa fascia è riservata ai portafogli più forti e temerari, non esistono compromessi e si punta ad ottenere il massimo delle prestazioni, togliendosi anche qualche soddisfazione dal punto di vista dell'estetica. Con questa macchina si può giocare agilmente in 2K con tutti i dettagli ad ultra, arrivando in molti casi al 4K, senza disdegnare la possibilità di compiere operazioni in multitasking come lo streaming.

Per arrivare a tanto abbiamo scelto l'AMD Ryzen 9 3950X, prodotto di punta della casa californiana, equipaggiato con ben 16 core e 32 thread, abbinato ad una scheda madre Asus Crosshair VIII Hero in grado di liberarne potenza e caratteristiche. Anche in questo caso è obbligatoria una RAM ad alte frequenze, non meno di 3200 MHz. In attesa di scoprire le prossime mosse di AMD e NVIDIA, la scelta della GPU ricade sulla GeForce RTX 2080 Super (escludendo la versione Ti, dato il periodo di transizione). Interessante il nuovo cooler a liquido di NZXT con tanto di pannello LCD installato sopra alla pompa.



CPU: AMD Ryzen 9 3950X - 849 Euro + NZXT Kraken Z73 265 Euro

MB: Asus Crosshair VIII Hero (Wi-Fi) - 412 Euro

GPU: Asus Rog Strix GeForce RTX 2080 Super OC - 939 Euro

RAM: G.Skill TridentZ (AMD) 3600 MHz - 120 Euro

HD: Samsung EVO Plus 1 TB - 222 Euro

CASE: NZXT H710i - 179 Euro

ALIMENTATORE: NZXT C750 - 152 Euro