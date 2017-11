Guida all'acquisto del PC da gioco, Novembre 2017

Eccoci di ritorno anche questo mese con le nostre configurazioni consigliate. L'ingresso dei Coffee Lake ha cambiato le carte in tavola, andando a toccare direttamente o indirettamente tutte le configurazioni. Non sempre in meglio però, visto che le nuove schede madri tendono ad alzare parecchio il prezzo. Nelle configurazioni di fascia alta i processori Kaby Lake sono ancora ottimi, ma dobbiamo fare una scelta di coscienza forte in questo periodo visto che il sistema è praticamente non upgradabile. AMD entra con forza quindi approfittando del mese di presentazione dei Coffee Lake, e potrebbe avere un ruolo importante prima che Intel riesca a mostrare tutto il suo nuovo parco processori, ancora scarno e sovrapprezzo. Noi comunque ci abbiamo provato, fateci sapere cosa ne pensate! Le premesse sono le stesse di sempre, i prezzi sono indicativi e sono riferiti al periodo di stesura dell'articolo quindi potete benissimo trovare variazioni anche consistenti.

Fascia Bassa

Rispetto alla configurazione di settembre ci sono state a nostro parere alcune migliorie. Abbiamo mantenuto il Ryzen 3 1200 nonostante i processori coffee lake siano praticamente nella stessa fascia di prezzo. Il motivo è molto semplice, le nuove schede madri serie 300 costano in media il doppio della controparte AM4. Non siamo riusciti a trovare una serie 300 sotto i 110 euro, il che aumentava troppo il prezzo dell'entry level. La scheda madre è una MSI con diverse funzioni legate al gaming e dal design aggressivo. Ci siamo tenuti decisamente bassi su alimentatore e case, scegliendo soluzioni economiche e stabili, senza troppi fanatismi. In questo modo abbiamo potuto inserire la versione da 4GB della RX550 andando ad aumentare le prestazioni in game mantenendo però lo stesso prezzo finale di qualche mese fa.

Questa configurazione è destinata a chi ha un budget decisamente limitato, ma la scheda da 4GB permette di poter giocare in Full HD in assoluta tranquillità. Potrete godervi i MOBA o anche i giochi tripla A ben ottimizzati, anche se probabilmente in quest'ultimo caso sacrificando i 60fps e rimanendo sui più stabili 30fps.

Fascia Media

i3-8350K, con scheda madre MSI e memorie Corsair Vengeance DDR4 da 2400Mhz. L'i3 va a sostituire l'i5 serie 7, mantenendo lo stesso numero di core e aumentando la frequenza a 4GHz. Siamo riusciti ad inserire una GTX1060 da 6GB, grazie ad una proposta di Palit che ha abbassato il prezzo intorno ai 270€. Il case è aumentato di prezzo e abbiamo optato per uno Zalman con finestra decisamente elegante. HD e SSD non hanno avuto grandi variazioni di prezzo mentre l'obbligo di inserire un dissipatore ci ha fatto scegliere un modello più economico dei soliti Noctua, upgradabile magari eliminando l'SSD, ma 40 euro in più su 1000 speriamo non siano un grandissimo problema. In questo caso comunque la Full HD a 60fps nella maggior parte dei giochi, anche se le ultime uscite potrebbero darvi qualche drop pesante. Questa configurazione vede finalmente l'ingresso dell', con scheda madree memorie Corsair Vengeanceda. L'i3 va a sostituire l'i5 serie 7, mantenendo lo stesso numero di core e aumentando la frequenza a 4GHz. Siamo riusciti ad inserire unada, grazie ad una proposta di Palit che ha abbassato il prezzo intorno ai 270€. Il case è aumentato di prezzo e abbiamo optato per uno Zalman con finestra decisamente elegante. HD e SSD non hanno avuto grandi variazioni di prezzo mentre l'obbligo di inserire un dissipatore ci ha fatto scegliere un modello più economico dei soliti Noctua, upgradabile magari eliminando l'SSD, ma 40 euro in più su 1000 speriamo non siano un grandissimo problema. In questo caso comunque la 1060 dovrebbe aprirvi la strada alnella maggior parte dei giochi, anche se le ultime uscite potrebbero darvi qualche drop pesante.

Fascia alta

Anche in questa fascia abbiamo notevoli cambiamenti. I nuovi Coffee Lake hanno prezzi ancora alti e usare un processore Kaby Lake per un nuovo PC è ormai altamente sconsigliato. Oltretutto i Ryzen iniziano a comportarsi bene e mantenendo il prezzo decisamente più basso abbiamo inserito un Ryzen 5 1600x con scheda madre ASUS e memoria DDR4. Utilizzando AMD, che comunque fornisce 6 core e 12 thread, siamo riusciti ad inserire la nuova GTX 1070Ti di ASUS. Aggiornando gli altri prezzi abbiamo raggiunto un prezzo molto inferiore ai 1500€ che ci ha permesso di inserire una SSD m.2 da 250GB e un HD da 2T, il tutto ovviamente è modificabile a vostra scelta. Avete molto margine di lavoro magari per una scheda madre più performante o un case più elaborato, da qui in poi divertitevi! Le prestazioni saranno comunque di tutto rispetto in 2K, potreste anche godervi del sano 4K anche se l'ottimizzazione del gioco sarà fondamentale.

Go Hard Go Home