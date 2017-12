Guida all'acquisto della scheda video, dicembre 2017

Si sta avvicinando il periodo più importante dell'anno per gli acquisti. Il Natale è alle porte e non potrebbe esserci momento migliore per aggiornare il proprio PC con una nuova scheda video. Non è un caso che la maggior parte dei nuovi componenti per PC esca qualche settimana prima del 25 dicembre, per promuovere al meglio i nuovi prodotti e stabilizzare i prezzi.

Noi di Everyeye siamo pronti a toglierci qualche sfizio e a soddisfare le nostre necessità di videogiocatori investendo in qualche componente nuovo di zecca, tredicesima e/o paghetta permettendo. Inauguriamo quindi la prima guida per lo shopping natalizio presentandovi le nostre migliori soluzioni per tutte le tasche nel campo delle schede video, a cui seguiranno speciali dedicati alle CPU e all'acquisto di un PC da gioco.

FASCIA BASSA

Se volete risparmiare il più possibile la scelta più intelligente è puntare sulla VRAM. Se cercate qualche MHz di clock in più, oppure qualche ottimizzazione migliore, è probabile che una qualsiasi reale miglioria in-game sia impercettibile. La VRAM invece può variare di parecchio e tra 2GB o 4GB è possibile ottenere decisi incrementi prestazionali, soprattutto per il caricamento delle texture. Per questo motivo, se volete risparmiare il più possibile ma comunque volete giocare ogni tanto senza dover ricomprare i componenti ogni 6 mesi vi consigliamo di buttarvi sull'AMD RX560 da 4GB, la versione di MSI AERO ITX si trova a 119,38€.

FASCIA MEDIA

In questa fascia le cose iniziano a complicarsi leggermente, dipende molto dalle vostre necessità al momento dell'acquisto. Tramite le offerte dei modelli più economici la scelta ricade tra le Radeon 570 o 580 e la GTX 1060 di NVIDIA. Infatti tutte le schede hanno almeno una soluzione sotto i 300€: Zotac presenta una GTX 1060 da 6GB AMP! a 299,99€, Sapphire una RX 570 Nitro+ da 8GB a 299,99€ e una RX580 Nitro+ da 4GB a 270,99€.

In questo caso dipende molto dai giochi che vi interessano, tra la 570 e la GTX 1060 vi consigliamo di scegliere quest'ultima per giocare ai titoli tripla A e per mantenere delle prestazioni consistenti col tempo. Se invece siete dei giocatori più orientati verso la scena competitiva (come i MOBA per esempio, che spesso non hanno una grafica troppo stressante) la RX 580 può portarvi fino al 5-10% di fps in più se rimaniamo in FULL HD.

Sopra i 300€ troviamo praticamente dominante la scheda NVIDIA, visto che diverse soluzioni dei partner con dissipazione custom e overclock riescono a prevalere sulla scheda AMD.

FASCIA ALTA

Questa fascia è dominata dalle GPU NVIDIA GTX 1070 e dalle GTX 1070Ti, per avere un vero incremento prestazionale da parte di AMD dobbiamo scomodare la VEGA 56 che però si trova più in alto come prezzo. Durante le nostre ricerche dei prezzi migliori, si è mostrata la concorrenza interna di NVIDIA prevista qualche settimana fa, con molte soluzioni Ti allo stesso prezzo della 1070. Se andiamo a guardare le singole soluzioni possiamo anche trovare 1070 abbondantemente sopra i 500€ e 1070 Ti sotto i 490€.



Secondo noi le soluzioni partner della 1070, anche se ben ottimizzate e overclockate, possono poco con la stabilità di una 1070 Ti nuova di zecca. Per questo motivo la nostra scelta è ricaduta sulla MSI GeForce GTX 1070 Ti ARMOR da 8GB, proposta ad un prezzo di 489,99€, con le feste potreste trovarla anche ad un prezzo inferiore probabilmente.



FASCIA GO HARD OR GO HOME

Arriviamo ora alle testa della classifica, le RX VEGA non riescono ad intaccare NVIDIA viste anche le numerose soluzioni economiche uscite nell'ultimo periodo. Andando a cercare la GTX 1080 più economica infatti troviamo la PALIT DUAL OC a 540€, certo spesso Palit ha presentato prodotti con alcuni problemi nella gestione delle ventole. Ma quei tempi sembrano passati grazie agli aggiornamenti e una 1080 da 8GB a questo prezzo è decisamente conveniente per portarsi a casa una scheda di altissima fascia, anche se abbastanza spartana nell'estetica. Altre soluzioni sotto i 600€ non sono comunque difficili da trovare visto che anche Gigabyte ha una AORUS GeForce GTX 1080 a 564€.

VEGA comunque inseguono con prezzi molto più alti non sostenuti dalle prestazioni. Se invece volete puntare sulle grandi personalizzazioni, ASUS ha la STRIX GTX1080-A8G, versione Advanced leggermente overcloccata a circa 744€.

Non consigliamo di investire di più sulle 1080 visto che dal prezzo della versione ASUS cominciano a presentarsi le prime soluzioni GTX 1080Ti come la Gigabyte OC BLACK a 720€. Certo le soluzioni più economiche non sono esenti da problemi per quanto riguarda la dissipazione e ogni fps in più o grado di temperatura in meno vale centinaia di euro.

Notevole la soluzione sempre di Gigabyte a liquido ad un prezzo sotto i 900€, anche se però GPU di questo tipo sono leggermente più difficili da mantenere. Se volete qualcosa di solido e durevole ASUS è sempre una delle scelte più consigliate e la silenziosa e ottima ROG Strix GTX 1080Ti si può trovare a circa 850€.

Come sempre questi sono dati indicativi e i prezzi potrebbero variare a seconda delle offerte del momento. Esistono schede con un ottimo sistema di raffreddamento su carta e anche economiche che però pesano quasi un chilo in più delle altre, andando così a gravare sulla scheda madre, oppure che semplicemente non riescono a mantenere a lungo le stesse prestazioni. Se qui o al di fuori c'è una soluzione che vi ha sorpreso in bene o male fatecelo sapere!