Guida galattica per viaggiatori del tempo

Simon Newcomb, matematico e astronomo statunitense, disse "Il volo aereo è uno di quei problemi a cui gli uomini non dovranno mai far fronte". Newcomb non ci credeva. Eppure il primo aereo ha una data ben precisa: 17 dicembre 1903, quando i due fratelli statunitensi Orville e Wilbur Wright crearono il primo mezzo in grado di sollevarsi da terra e di volare in modo controllato grazie a un motore. Newcomb fece in tempo a vederlo, sarebbe morto pochi anni più tardi, l'11 luglio 1909. E pensare che la NASA ha recentemente presentato il primo aereo completamente elettrico.

Il New York Times, nel 1920, fece uscire un lungo e dettagliato articolo dove veniva spiegato come e perché nessun razzo avrebbe mai potuto lasciare l'atmosfera terrestre. Nel giugno 1969 dovettero ritrattare tali affermazioni. Dobbiamo però essere chiari: il viaggio nel tempo, allo stato attuale delle cose, in base alla nostra migliore comprensione della fisica e delle leggi che governano l'universo, specialmente il viaggio nel passato, è assolutamente impossibile. Eppure, come abbiamo visto, la nostra migliore comprensione della fisica e delle leggi che governano l'universo si è dimostrata sbagliata molte volte.

L'uomo che ci credeva

Chi invece ci credeva (anche se non troppo seriamente) era il famoso fisico Stephen Hawking, che il 28 Giugno 2009 ha organizzato un party per tutti i viaggiatori del tempo che avessero voluto incontrarlo: non si è presentato nessuno, ahimé. Certo, ci avrebbe fatto piacere sapere se i viaggi nel tempo saranno mai realtà, e incontrare un eventuale viaggiatore del tempo sarebbe stata una prova schiacciante, ma se questo evento fosse accaduto, probabilmente non stareste leggendo questo articolo: guardiamo il bicchiere mezzo pieno.

Ma perché non si è presentato nessuno? Le risposte possibili sono innumerevoli. Magari nel futuro Stephen Hawking non sarà una persona poi così popolare, o comunque non abbastanza da voler frequentare le sue feste, o magari non esisterà mai nessun viaggio nel tempo, o ancora, potrebbero aver scelto di non partecipare debileratamente per non incorrere in eventuali paradossi (anche se c'è chi pensa sia possibile senza paradossi). Le risposte possibili sono molte. Ma la fisica cosa pensa dei viaggi nel tempo? Per rispondere dobbiamo necessariamente prendere in considerazione la teoria della relatività di Einstein.

Il viaggio nel futuro

Tutto ciò che sappiamo lo dobbiamo alla relatività, il cui merito principale è stato infatti dirci "hey! Guardate che la luce si muove alla stessa velocità in ogni sistema di riferimento!". Un concetto che in verità può persino infastidirci, che può essere visto come un limite, perché la velocità della luce è davvero molto molto piccola se confrontata con le distanze galattiche o intergalattiche. Basti pensare che per raggiungere Alpha Centauri, la stella più vicina al nostro Sole, la luce ci mette quattro anni (La NASA sta programmando di visitarla). Tuttavia, questo fatto che la velocità della luce sia sempre la stessa, ha portato ad una lunga serie di conseguenze logiche e matematiche, all'elaborazione prima della relatività speciale (o ristretta) e poi della relatività generale. La relatività speciale afferma che il tempo scorre più lentamente (o più velocemente) dipendentemente dalla velocità a cui stiamo viaggiando. Ad esempio, più andiamo veloci e più il tempo rallenta.



Ovvero: il tempo non è assoluto. Questo concetto per noi è contro intuitivo, tanto che fatichiamo a crederlo, a volte minimizziamo inconsciamente pensando sia una questione di "tempo percepito" e non un effetto reale con cui dover fare i conti. Ma è un effetto reale, non c'è nessun orologio cosmico a cui tutte le stelle e i pianeti fanno riferimento, per ogni cosa dell'universo il tempo scorre in modo diverso (anche per noi). Questo porta a quello che è noto ai più come "paradosso dei due gemelli".

Ci sono due gemelli e uno dei due compie un viaggio interstellare alla velocità della luce. Va su un pianeta lontano e torna a casa. Quando torna sarà molto più giovane del gemello che è rimasto sulla Terra (cioè avrà viaggiato nel futuro rispetto al fratello che è invece rimasto fermo). Tuttavia, nonostante il nome fuorviante, questo non è assolutamente un paradosso, ma un vero effetto.

Funziona veramente, e più è alta la velocità a cui si viaggia e più l'effetto diviene evidente. In altre parole, più si va velocemente e più si viaggia nel futuro, il resto sono tutte questioni che riguardano l'ingegneria, più che la fisica. Ovviamente questo a velocità basse (come quelle a cui siamo abituati) è trascurabile, ma non assente. Ciò significa che, tecnicamente, se prendete la vostra macchina e vi mettete in viaggio, rallentate il "vostro" tempo. Il tempo esterno continua però a scorrere normalmente. Quando vi fermerete, per la relatività speciale avrete viaggiato nel futuro di una frazione di tempo infinitesima e assolutamente trascurabile, ma misurabile (infatti, l'abbiamo misurata).

Ciò significa che lo scorrere del nostro tempo è personale ed unico, ci troviamo in punti temporali uguali, ma ci arriviamo percorrendo strade molto diverse. Come lo abbiamo misurato? Attraverso l'esperimento di Hafele-Keating, eseguito nell'anno 1971 da Joseph C. Hafele e Richard E. Keating.



Hanno usato tre orologi atomici perfettamente identici ed un aereo molto veloce. Gli orologi atomici sono lo strumento più preciso e potente per misurare il tempo che abbiamo attualmente a disposizione. Secondo la teoria della relatività ristretta, per un orologio che si trovi all'equatore il tempo è dilatato e dunque scorre più lentamente rispetto ad un orologio fermo ad uno dei due poli terrestri, in quanto il primo ha una velocità dovuta alla rotazione della terra che nei poli è assente.

Hanno poi posto un terzo orologio su un aereo molto veloce, e ci si aspetta che il tempo scorra diversamente rispetto ai due orologi citati prima. In particolare le differenze nello scorrere del tempo dell'orologio sull'aereo saranno dovute a due effetti: da un lato la dilatazione dei tempi dovuta alla relatività ristretta (di cui abbiamo già parlato) e dall'altro l'effetto opposto di accelerazione dei tempi rispetto ad un orologio a terra dovuto alla minore intensità del campo gravitazionale terrestre previsto dalla relatività generale (di cui non abbiamo ancora parlato).



Confrontando i tempi, che sono diversi nei tre orologi, si possono confermare le predizioni fatte sia dalla relatività generale che dalla relatività ristretta. Sappiamo quindi come si viaggia nel tempo nel futuro, per quanto possa sorprendervi, lo sappiamo fare (lo facciamo, in piccolo, quotidianamente) e i limiti per fare salti più grossi sono solo ed esclusivamente tecnologici, ma questo è un biglietto di sola andata. Non si torna indietro, per ora. Vediamo cosa possiamo dire riguardo ai viaggi nel passato.

Il viaggio nel passato

Matematicamente sappiamo che più andiamo velocemente più il tempo rallenta. E rallenta, rallenta, rallenta, fino a fermarsi completamente per la velocità della luce. Un fotone non ha tempo, non invecchia, in un solo istante vede l'intero universo passargli davanti e arriva immediatamente alla fine dei tempi (se esiste o esisterà mai). Intuitivamente, con un ragionamento molto grezzo e possibilmente sbagliato, viene tuttavia da pensare che se andassimo quindi più veloci della luce (come i neutrini? col cavolo!) il tempo potrebbe scorrere all'indietro. Il problema è che per spingere qualcosa (anche senza massa) oltre la velocità della luce serve un'energia infinita, cosa che non è né pratica, né tantomeno realistica.

La relatività speciale non basta, vediamo quindi cosa possiamo dire prendendo in considerazione il secondo colpo di genio partiorito da Einstein, la relatività generale. Di fatto, Einstein ha preso la teoria della gravità di Newton e la ha stravolta completamente, affermando che la gravità non è nient'altro che la geometria dello spazio-tempo, e non semplicemente una "misteriosa forza".

Una vera e propria struttura geometrica, che come tale può essere modificata, curvata, variata (il tutto in modo tutt'altro che semplice, come vedremo). Tutto si muove all'interno di questa struttura. Ricordiamo che era solo il 2018 quando è stato consegnato il premio Nobel per la scoperta delle onde gravitazionali, un'altra delle centinaia di predizioni corrette di questa teoria che riesce a spiegare il mondo che ci circonda in modo sorprendentemente accurato.



Guardiamo quindi una delle prime conquiste, per quanto riguarda i viaggi nel tempo, della relatività generale, il cilindro Tipler. Il cilindro Tipler fu scoperto come soluzione alle equazioni della relatività generale da Willem Jacob van Stockum nel 1936 e Kornel Lanczos nel 1924, ma fu solo grazie ad un'analisi di Frank Tipler nel 1974 che se ne capirono le vere implicazioni teoriche riguardanti i viaggi nel tempo. Tipler nel suo studio mostrò "Cilindri rotanti e la possibilità di violazione della causalità globale". Immaginò una porzione di spazio-tempo contenente un cilindro enorme, infinitamente lungo e rotante lungo il suo asse longitudinale.

Tale cilindro creerebbe un effetto di trascinamento che avrebbe il risultato di deformare lo spazio-tempo in modo tale che i coni di luce degli oggetti nelle vicinanze del cilindro si inclinino, così che una parte del cono di luce punti quindi all'indietro lungo l'asse temporale su un diagramma spazio-temporale (di cui vi porto un esempio, in foto).

Per comprendere il concetto (estremamente complesso) prendiamo una scala a chiocciola. Sappiamo che se giriamo intorno di 360 gradi torniamo al punto di partenza, ma in una scala a chioccola questo non avviene, non ci troviamo nello stesso identico punto, ma al piano superiore. Analogamente, in un cilindro rotante, se scegliamo la giusta direzione e la giusta velocità e facciamo un giro di 360 gradi attorno al cilindro, ci ritroveremmo si nello stesso punto spaziale, ma in un diverso punto temporale. Futuro, o anche passato.

Il problema con questa metodologia è: dove troviamo così tanto materiale, sufficiente da creare un cilindro sufficientemente denso? Inoltre Stephen Hawking ha fatto notare che per un'idea del genere servirebbe creare o un cilindro infinitamente lungo, o in alternativa "energia negativa". Di fatto, materia con massa negativa invece che positiva. Insomma bello in teoria, ma nulla di funzionale.

E se invece di girare lo spazio tempo creassimo un buco attraverso lo spazio tempo? Ne risulterebbe quello che viene comunemente definito Wormhole. In questo modo si potrebbe viaggiare istantaneamente da un punto dell'universo all'altro, ma anche verso un altro universo o, possibilmente, verso un altro punto nel tempo. Ancora, passato o futuro. Il problema con i wormhole è che sono un'idea grandiosa, si possono scrivere le equazioni, le soluzioni tornano e le predizioni provengono dalla relatività generale, che come abbiamo visto è estremamente precisa e accurata . Purtroppo, questa ci dice anche che un sistema del genere, per quanto possibile, è irrimediabilmente instabile. Anche solo un fotone che tentasse di attraversare un wormhole, lo farebbe istantaneamente collassare.

Servirebbe, ancora una volta, qualcosa che possieda energia negativa per poterlo attraversare. Una massa negativa. Come vedete il concetto di massa negativa è indissolubilmente legato al viaggio nel tempo nel passato.



Le idee presentate tuttavia sono sufficientemente antiche (ormai sono passati decenni), e sono pochissimi, oggi, i fisici (seri) che si occupano di cercare una soluzione al problema dei viaggi nel tempo nel passato a livello sperimentale. Uno di questi è Ron Mallett, che attraverso alcuni articoli e dibattiti, ha persino costruito il prototipo di una macchina che mette in rotazione dei laser molto potenti con l'intento di farci successivamente passare una particella, che alla fine del suo percorso si ritroverebbe indietro nel tempo.



La discussione è accesa e online si trovano molti articoli sensazionalistici a riguardo. Ovviamente ancora i risultati non ci sono e il dibattito scientifico riguarda ancora una volta la lunghezza (infinita?) che dovrebbe avere tale vortice (che funziona in teoria ma non ancora in pratica) o la massa che deve avere la particella che vi passa attraverso (negativa?). Insomma ci sono ricerche recenti ma sono quasi tutte teoriche, e i rarissimi esperimenti fatti in merito sono ancora lontani dalla realizzazione di una "macchina del tempo".

D'altra parte potremmo chiederci: ma se esisterà mai il viaggio nel tempo perchè il mondo non è abitato da turisti temporali, persone interessate nel visitare la nostra epoca? Le ragioni possono essere varie, ma la più interessante tra queste è che se prendiamo ad esempio un wormhole, questo non ci permette MAI di arrivare ad un punto nel tempo antecedente alla sua realizzazione.

Noi creiamo un wormhole oggi, e tra cento anni potremo tornare ad oggi, ma non riusciremo mai ad usarlo per raggiungere ieri, ad esempio. Cioè il motivo per cui non vediamo turisti temporali potrebbe banalmente essere "perché ancora il viaggio nel tempo non è stato inventato", per quanto possa suonare stupida una frase del genere in tale contesto.

Per i fanatici dei viaggi nel tempo, mi dispiace; forse riusciremo a raggiungere la tecnologia necessaria per arrivare nel futuro, ma difficilmente sapremo mai tornare indietro. Mi chiedo: voi, avendone la possibilità, viaggereste nel futuro, senza poter fare ritorno?