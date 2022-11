Guida al gaming su Huawei AppGallery: le opportunità degli HMS

Huawei sta spingendo sugli HMS (Huawei Mobile Services) ormai da lungo tempo. Il punto cardine in questo contesto è lo store digitale AppGallery, preinstallato su tutti i dispositivi Huawei, che ha ormai superato i 580 milioni di utenti attivi a livello globale, di cui 45 milioni relativi all'Europa. Al di fuori della Cina, lo store ha incrementato i guadagni in-app di 3x su base annuale, inoltre c'è stato un incremento di 20x nella crescita dei casual gamer nello stesso periodo.

Questi dati fanno comprendere l'espansione di AppGallery, ma quali sono gli aspetti che stanno attirando su questa piattaforma gli appassionati di mobile gaming? In questa sede cerchiamo di comprenderlo, soffermandoci su alcune opportunità offerte dall'ecosistema HMS.

L'interfaccia di AppGallery

La User Experience di AppGallery è in grado di offrire diverse sezioni, dai "Consigliati" alle "App", passando per la scheda "Utente". Inevitabilmente, però, ciò che può interessare maggiormente i videogiocatori è la sezione "Giochi", accessibile mediante l'apposita icona collocata in basso a destra. Quest'ultima mette infatti in evidenza, nella parte superiore, le principali novità, che scorrono in modo automatico a schermo e consentono di comprendere subito quali sono le iniziative più recenti da questo punto di vista.



Appena sotto si trovano poi i pulsanti "Categorie", "Premium" (per dare un'occhiata alle esperienze selezionate a pagamento, come il Soulslike Pascal's Wager), "Promozioni" e "Programma VIP" (che offre ricompense e offerte esclusive). Scorrendo verso il basso fanno inoltre capolino diverse sezioni utili a orientarsi tra le proposte, dai "Giochi più divertenti" ai titoli in pre-ordine, passando per le classifiche, i giochi in anteprima e altro. Si fa notare a tal proposito l'area "Le collezioni top", che consente di farsi un'idea su alcune promozioni esclusive di AppGallery.



Gli elementi in-game offerti da AppGallery

Oltre all'interfaccia generale, avviando lo store digitale AppGallery, che ricordiamo è scaricabile anche su altri dispositivi Android mediante il portale ufficiale di Huawei, una delle prime cose che salta all'occhio è la presenza della sezione "Regali". Qui è spesso possibile trovare benefici in-game esclusivi offerti solamente tramite AppGallery. Per farvi un esempio concreto, al momento in cui scriviamo è possibile ottenere un Welcome Gift relativo al popolare titolo fantasy strategico Rush Royale, che contiene Oro x1000.



Questi regali in-game vengono elargiti a un numero limitato di giocatori, ma a volte si fa riferimento anche a decine di migliaia di codici a disposizione. Va poi considerata la presenza della sezione "Promozioni", che consente di ottenere coupon legati a vari titoli. Di recente abbiamo trattato su queste pagine il lancio di Time Raiders, MMORPG che porta i giocatori a esplorare le tombe sotterranee. Al momento in cui scriviamo, su AppGallery si sta puntando su quest'ultimo, consentendo ai giocatori di ottenere uno sconto fino al 40% sugli elementi in-game. Questi sono solamente degli esempi per farvi comprendere cosa viene proposto da AppGallery, ma in realtà Huawei sta cercando di andare oltre.

Infatti, è stato lanciato il canale Discord Huawei Gaming Club, che mira a garantire alla community un luogo virtuale in cui poter rimanere aggiornati su quanto effettivamente disponibile in questo contesto. Generalmente è possibile unirsi al canale tramite le pagine legate ai vari coupon dei giochi, ma sono disponibili anche news sul mondo AppGallery game, giveway dedicati, da smartphone a digital voucher, coupon e in-game gift. Inoltre, quiz, video FAQ e direct support permettono di fidelizzare gli utenti già presenti e di ingaggiarne di nuovi proprio per permettere alla community di continuare a crescere.

Giochi disponibili

Non sono però solamente le offerte in termini di benefici in-game a fare da volano a Huawei AppGallery, al suo interno è infatti disponibile un'ampia selezione di titoli che si è formata nel corso degli anni.

Per intenderci, al giorno d'oggi esperienze come Homescapes, Lords Mobile, Top Eleven, Captain Tsubasa: Dream Team, Modern Combat 5, Asphalt 9: Legends, Might & Magic: Era of Chaos, Dragon Trail e PUBG Mobile sono tranquillamente scaricabili dallo store digitale di Huawei.



Tra l'altro, accedendo al tab "Giochi" di AppGallery, l'utente potrà visualizzare le migliori categorie games come collezioni, giochi divertenti, consigliati e in evidenza. Ci sono inoltre i pre-order e non manca la possibilità di dare un'occhiata ai giochi non ancora disponibili, che verranno scaricati appena rilasciati. Presenti poi selezioni Premium dei giochi paid, nonché delle campagne di promozione dei giochi e il programma VIP, che consente ogni mese dal primo giorno di accumulare (da 500 fino a 10K) la spesa degli acquisti sui giochi selezionati, salendo di livello e ricevendo delle importanti scontistiche su tutti i giochi presenti nello store.



Promozioni di fine 2022

In chiusura, ci soffermiamo su alcune promozioni pensate per chiudere il 2022 all'insegna del gaming tramite AppGallery. Per gli appassionati di Lords Mobile, fino al 31 dicembre 2022 ci sarà infatti la possibilità di ottenere coupon fino al 30%. Un euro speso sarà l'equivalente di un diamante e con 50 diamanti sarà possibile ottenere un coupon di 5 euro, fino ad arrivare alla potenziale conversione di 500 diamanti in un coupon da 150 euro.



Per coloro che sono invece soliti divertirsi con Infinity Kingdom, fino al 31 dicembre 2022 sarà possibile ottenere un gift pack gratuito e voucher con bonus del 200% (ad esempio, 4 euro spesi in Infinity Kingdom possono consentire di ottenere voucher in-game dal valore di 10 euro). Questi sono solamente alcuni esempi dei festeggiamenti di Huawei AppGallery per la fine del 2022: potete trovare tutti i dettagli direttamente all'interno dello store.