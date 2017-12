Guida ai regali di Natale: i migliori smartphone Android top di gamma

Natale è oramai alle porte e la nostra guida ai regali arriva alla fine con gli smartphone Android top di gamma. Quest'anno sono usciti molti dispositivi dall'ottima qualità e selezionarne cinque è stato abbastanza complicato. Per farvi capire meglio, abbiamo escluso smartphone del calibro di HTC U11, Sony Xperia XZ1, Google Pixel 2 XL e Razer Phone. Nonostante questo, però, riteniamo che gli smartphone che abbiamo inserito in "classifica" siano attualmente i più meritevoli tra i top di gamma in commercio. Andiamo, dunque, a vedere assieme le nostre scelte.



OnePlus 5T

Se si escludono lo schermo e la fotocamera posteriore, le caratteristiche di OnePlus 5T sono le stesse del precedente modello, per un dispositivo che ci ha convinto praticamente sotto tutti i punti di vista. Lo smartphone monta un display AMOLED da 6 pollici con aspect ratio 18:9 e una risoluzione Full HD+ (2160x1080 pixel), una CPU Qualcomm Snapdragon 835, una GPU Adreno 540, 6/8 GB di RAM e 64/128 GB di memoria interna, una dual camera posteriore da 16 MP + 20 MP, una fotocamera frontale da 16MP e una batteria da 3300 mAh, compatibile con la velocissima ricarica Dash Charge. Non mancano tutte le connettività richieste dal mercato odierno degli smartphone (tra cui USB Type-C e NFC). Il sistema operativo è Android 7.1.1 Nougat, presto aggiornabile a Oreo. OnePlus 5T è attualmente venduto ad un prezzo di circa 500 euro sul sito ufficiale per la variante da 6/64GB, mentre sono richiesti circa 560 euro per quella da 8/128GB.



Samsung Galaxy S8/S8+

Lo scorso marzo Samsung ha svelato al mondo intero Galaxy S8 e S8+, nuovi top di gamma della compagnia coreana. Gli smartphone vantano un design elegante e curato, con cornici ridotte al minimo e un ampio display Super AMOLED con il supporto alla tecnologia HDR. La risoluzione è QHD+, pari a 2960 x 1440 pixel, su entrambi i dispositivi. Galaxy S8 presenta una diagonale pari a 5,8 pollici garantendo una densità di 570 pixel per pollice, mentre S8+, con diagonale 6,2 pollici, offre una densità di 529ppi. I due smartphone, identici a livello di caratteristiche tecniche, sfruttano i nuovi processori octa-core Exynos 8895, accostati a 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, espandibili tramite scheda microSD fino a 256 GB. I top di gamma includono inoltre un comparto multimediale all'avanguardia, con una fotocamera posteriore da 12 megapixel dotata di apertura f/1.7, tecnologia Dual Pixel e stabilizzazione ottica dell'immagine. La fotocamera anteriore vanta invece un sensore da 8 megapixel con autofocus. Samsung Galaxy S8 monta una batteria da 3.000 mAh, mentre Galaxy S8+ integra una batteria da 3.500 mAh. Entrambi gli smartphone sono infine basati su Android 7 Nougat e personalizzati dalla compagnia coreana con l'interfaccia proprietaria TouchWiz. Samsung Galaxy S8 è disponibile su Amazon.it al prezzo di circa 550 euro, mentre S8+ può essere acquistato per 625 euro.



Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10 Pro vanta un'autonomia granitica e dalle solide prestazioni. A livello di caratteristiche tecniche, lo smartphone monta un ampio display AMOLED da 6" con aspect ratio 18:9 e una risoluzione Full HD+ (2160x1080 pixel), una CPU octa-core Kirin 970, una GPU Mali-G72MP12, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, una dual cam posteriore da 12MP (RGB) + 20MP (monocromatico), una fotocamera anteriore da 8MP e una batteria da ben 4000 mAh con supporto alla ricarica rapida. Il comparto connessioni comprende il Wi-Fi ac MIMO, Bluetooth 4.2 (niente 5.0 purtroppo), NFC, USB Type-C e LTE Cat 18. Huawei Mate 10 Pro è attualmente venduto ad un prezzo di 850 euro su Amazon.it.



Samsung Galaxy Note 8

Annunciato lo scorso agosto, Samsung Galaxy Note 8 è stato uno degli smartphone che più è riuscito a convincere critica e pubblico nel corso del 2017. A livello di caratteristiche tecniche, lo smartphone monta un display QHD (2960x1440 pixel) Super AMOLED da 6.3 pollici (aspect ratio 18.5:9). Il processore è un Exynos 8895 accompagnato da 6 GB di RAM. I tagli di memoria interna, invece, sono 64/128/256GB (espandibili tramite microSD). Relativamente al comparto fotografico, troviamo una dual camera posteriore composta da un sensore da 12MP grandangolare e uno sempre da 12MP tradizionale. Il sensore frontale è da 8MP. Per quanto riguarda l'autonomia, invece, è presente una batteria da 3300 mAh. Sul fronte connettività, non mancano 4G LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac MIMO, NFC, USB Type-C e Bluetooth 5.0. Il sistema operativo è Android 7.1.1 Nougat. Immancabile la S Pen, che vede introdotte numerose migliorie. Infine, sono presenti anche il jack da 3.5mm, il tasto dedicato all'avvio dell'assistente vocale Bixby e un sensore di impronte digitali posto sul retro. Le colorazioni disponibili sono Midnight Black e Maple Gold. Samsung Galaxy Note 8 è attualmente venduto, nella sua variante con 64GB di ROM, ad un prezzo di circa 800 euro su Amazon.it.



LG V30

LG V30 ha conquistato tutti per le ottime prestazioni e per l'eccellente schermo. A livello di caratteristiche tecniche, troviamo un display OLED FullVision QHD+ (2880x1440 pixel) da 6 pollici con Gorilla Glass 5 (rapporto di forma 18:9) e supporto HDR 10, SoC Snapdragon 835, una GPU Adreno 540, 4GB di RAM LPDDR4, 64GB di memoria interna (espandibile tramite microSD), una dual camera posteriore (13MP f/1.6 Standard Angle + 13MP Wide Angle f/1.9 120°), una fotocamera anteriore da 5MP (f/2.2 Wide Angle 90°) e una batteria da 3300mAh. Non manca il supporto a Wi-Fi a/b/g/n/ac, NFC, GPS, Bluetooth 5.0 e USB Type-C 3.1 con ricarica rapida Quick Charge 3.0. LG V30 è spesso appena 7.3 mm per un peso di soli 158 grammi. Il sistema operativo è Android 7.1.2 Nougat. LG V30 è attualmente venduto ad un prezzo di circa 700 euro su Amazon.it.