Guida ai regali di Natale: i migliori smartphone Android tra i 300 e i 400 euro

Come per la fascia di smartphone tra i 200 e i 300 euro, anche quella tra i 300 e i 400 euro ha visto negli ultimi anni un vero e proprio ribaltamento del mercato dovuto alla rivoluzione cinese. Anche qui, dunque, troviamo dispositivi dall'ottimo rapporto qualità/prezzo provenienti dalla Cina. Nonostante questo, però, essi si devono scontrare con le soluzioni proposte dai maggiori brand del pianeta e non riescono quindi a spodestare del tutto le altre società. Ma bando alle ciance, andiamo a decretare i cinque dispositivi più meritevoli che potreste pensare di acquistare in questo Natale 2017 con un prezzo compreso tra i 300 e i 400 euro.



LG G6

LG G6 ci ha convinto per le ottime prestazioni e per il display 18:9 che è una gioia per gli occhi. A livello di caratteristiche tecniche, lo smartphone monta un display da 5,7 pollici FullVision con aspect ratio in 18:9 e risoluzione QHD+ (2880x1440 pixel), una CPU Snapdragon 821, una GPU Adreno 530, 4 GB di RAM, 32 GB di memoria interna (espandibile tramite Micro SD fino a 2TB), una dual cam posteriore da 13 MP, una fotocamera anteriore da 5 MP e una batteria da 3300 mAh con Quick Charge 3.0. Segnaliamo poi la compatibilità con l'HDR di Netflix. Presente anche il sensore di impronte digitali. Non mancano tutte le connettività richieste dal mercato odierno degli smartphone (compresi USB Type-C e 4G LTE). Il sistema operativo è Android 7.0 Nougat con interfaccia UX 6.0. LG G6 è attualmente venduto ad un prezzo di circa 400 euro su Amazon.it.



Honor 9

Honor 9 offre un design ricercato e ottime performance. A livello di caratteristiche tecniche, lo smartphone monta un display da 5,15 pollici con risoluzione Full HD (1920x1080 pixel), una CPU octa-core Kirin 960, una GPU Mali-G71MP8 , 4/6 GB di RAM, 64 GB di memoria interna, una dual cam posteriore da 20 MP + 12 MP, una fotocamera anteriore da 8 MP e una batteria da 3200 mAh con Fast Charge. Presente anche il sensore di impronte digitali. Non mancano tutte le connettività richieste dal mercato odierno degli smartphone (compresi USB Type-C e 4G LTE). Il sistema operativo è Android 7.0 Nougat con EMUI 5.1. Honor 9 è attualmente venduto ad un prezzo di circa 330 euro su Amazon.it.

Samsung Galaxy S7

Samsung Galaxy S7 mostra ancora oggi un design ricercato, una buona autonomia e un ottimo comparto multimediale. A livello di caratteristiche tecniche, lo smartphone monta un display curvo da 5,1 pollici con risoluzione QHD (2560x1440 pixel), una CPU octa-core Exynos 8890, una GPU Mali-T880MP14, 4 GB di RAM, 32 GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 200 GB), una fotocamera posteriore da 12MP, una fotocamera anteriore da 5 MP e una batteria da 3.000 mAh con ricarica rapida. Non mancano tutte le connettività richieste dal mercato odierno degli smartphone (compresi 4G LTE e NFC). Il sistema operativo è Android 6.0 Marshmallow, che può essere facilmente aggiornato ad Android 7 Nougat. Samsung Galaxy S7 è attualmente venduto ad un prezzo di circa 410 euro su Amazon.it, ma si trova spesso ad un prezzo anche inferiore in altri store molto popolari.

Motorola Moto Z2 Play

Motorola Moto Z2 Play è uno smartphone veloce e modulare (grazie ai Moto Mods), decisamente un dispositivo unico nel suo genere. A livello di caratteristiche tecniche, lo smartphone monta un display da 5.5 pollici con risoluzione Full HD (1920x1080 pixel), una CPU octa-core Qualcomm Snapdragon 626, una GPU Adreno 506, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna, una fotocamera posteriore da 12 MP, una fotocamera anteriore da 5 MP e una batteria da 3000 mAh. Non mancano tutte le connettività richieste dal mercato odierno degli smartphone (compresi USB Type-C e NFC). Il sistema operativo è Android 7.1.1 Nougat. Motorola Moto Z2 Play è venduto attualmente ad un prezzo di circa 370 euro su Amazon.it.



Honor 8 Pro

Honor 8 Pro ci ha convinto per l'ottimo display e per le eccellenti prestazioni. A livello di caratteristiche tecniche, lo smartphone monta un display da 5.7 pollici con risoluzione QHD (2560x1440 pixel), una CPU octa-core Kirin 960, una GPU Mali-G71, 6 GB di RAM, 64 GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 256GB), una dual camera posteriore da 12 MP, una fotocamera anteriore da 8 MP e una batteria da ben 4000 mAh. Il sistema operativo è Android 7.0 Nougat con EMUI 5.1. Honor 8 Pro è venduto attualmente ad un prezzo di circa 400 euro su Amazon.it.