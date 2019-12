Guida ai regali di Natale tech dell'ultimo minuto, dai telefoni alle cuffie

Manca sempre meno al Natale ed è tempo di regali. Gli ultimi dati diffusi dalle principali agenzie di ricerca mostrano un settore tecnologico sempre più in crescita. Il trend, a dirla tutta, è già iniziato da qualche anno ed è destinato a confermarsi anche in questo 2019, anche in assenza di grandi innovazioni.

E' stato l'anno degli indossabili, con le AirPods che l'hanno fatta da padrone per le cuffie senza fili, e degli smartwatch: al Re Apple Watch si sono aggiunti anche altri marchi. E' l'effetto della saturazione del mercato degli smartphone, che ha visto il prepotente ingresso dei marchi cinesi come Xiaomi.

Per gli indecisi, abbiamo preparato questa guida ai regali di Natale che vi permette non solo di ottenere qualche idea, ma anche di risparmiare, visto che molti dei prodotti presenti in questo elenco sono attualmente in offerta.

Idee regalo: smartphone

Non potevano non partire dagli smartphone. Come dicevamo poco sopra, l'anno che si sta per concludere ha visto protagonisti i marchi cinesi, con Xiaomi che è diventata sempre più popolare anche nel nostro paese. E se dobbiamo citare uno smartphone che ha fatto le fortune della compagnia asiatica, non possiamo ignorare il Redmi Note 7, che su Amazon è disponibile al prezzo di 166 Euro con consegna in un giorno gratuita, venduto da un rivenditore terzo ma spedito sempre da Amazon.

Se invece avete scelto di regalare un top di gamma, su Amazon troviamo l'offerta sull'Huawei P30 con cover in silicone trasparente, nella configurazione da 128GB di memoria interna e 6 gigabyte di RAM. Il dispositivo, che beneficia di tutti i vantaggi del Prime (è venduto e spedito direttamente da Amazon) è disponibile in offerta a 499 Euro, 100 Euro in meno rispetto al prezzo precedente. E' chiaro che in questo caso l'approccio è diverso, non solo per il prezzo ma anche per il valore diretto dello smartphone: P30, sebbene siamo ormai a ridosso della presentazione del P40, resta comunque un top di gamma.



Cala di prezzo anche il Sony Xperia XZ Premium, lo smartphone della compagnia giapponese con schermo da 5,5 pollici 4K HDR, 4 gigabyte di RAM e 64 gigabyte di memoria, con resistenza all'acqua e fotocamera da 19 megapixel. Amazon lo propone a 279 Euro, rispetto ai 383 Euro precedenti.

Nella stessa fascia di prezzo troviamo anche il Motorola One Vision, con 128 gigabyte di memoria interna, fotocamera posteriore da 48 megapixel, Android 9 Pie come sistema operativo e display da 6,3 pollici CinemaVIsion FHD+, con tanto di supporto Dual SIM. Lo smartphone, venduto e spedito da Amazon, è disponibile a 249,90 Euro, con consegna in 24 ore in tutta Italia.

Non potevamo non chiudere il nostro excursus sugli smartphone con iPhone 11. L'ultimo smartphone top di gamma della compagnia di Cupertino, nella versione "liscia" con doppia fotocamera e 64 gigabyte di memoria interna, è scontato a 759 Euro, un prezzo che permette di risparmiare circa 80 Euro rispetto a quello di listino.

Idee regalo: smartwatch e smartband

Più ampio invece il discorso per smartwatch e smartband. Come dicevamo prima sono stati i mercati con la crescita più ampia, ed in cui i produttori si sono sbizzarriti.

Su Amazon ce n'è davvero per tutti i gusti, ma partiamo dal Re: Apple Watch Series 5 nella versione GPS only (senza supporto Cellular) e cassa da 44 millimetri in alluminio viene proposto a 479 Euro, 10 Euro in meno rispetto al prezzo di listino. Su Apple Watch Series 4 invece le offerte sono più corpose e si arriva a risparmiare fino a 200 Euro, anche acquistando le versioni più costose.

Se invece intendete puntare a uno smartwatch basato su Android Wear, il best buy è sicuramente Huawei Watch GT2, che può essere acquistato a 189,90 Euro, anch'esso venduto e spedito da Amazon con consegna garantita prima di Natale.

Nell'anno che si sta per concludere sono sempre di più gli utenti che hanno scelto Amazfit, ed a tal proposito Amazfit GTS può essere portato a casa a 150 Euro.

Tra le smart band invece la più venduta è stata Xiaomi Band 4, la nuova versione del braccialetto per il fitness con display OLED a colori e cardiofrequenzimetro, che è disponibile a 31,85 Euro, un regalo di Natale low cost ma di sicuro valore.

Idee regalo: TV e soundbar

Sui TV e soundbar le offerte di Amazon sono davvero molto ampie e, come fatto già lo scorso anno, il negozio di Jeff Bezos ha diviso le promozioni per marchi, allo scopo di sfruttare anche la fidelizzazione degli utenti verso determinati produttori.

A tal proposito vi segnaliamo le tante offerte sui TV e soundbar Samsung, che permettono di fare affari molto interessanti. Sul QE75Q60RATXZT con schermo QLED da 75 pollici è garantito un risparmio di 1300 Euro, ad esempio.

Anche Sony rientra nelle offerte di Natale di Amazon, con quattro TV in sconto: si parte con la KD-43XG7005 da 43 pollici che può essere acquistata a 479 Euro, per arrivare ai 1.486,60 Euro del modello KD75XG8096 da 75 pollici 4K Ultra HD con supporto HDR.

Ricca anche la sezione con le offerte di Sharp, che comprendono sia smart tv della gamma AQUOS che soundbar da 2.1, mentre per quanto riguarda LG segnaliamo il pacchetto comprensivo della TV OLED55B9PLA da 55 pollici e soundbar a 1.349 Euro.



Per gli interessati ai TV Hisense, invece, Amazon propone delle offerte sull'H43BE7000 da 43 pollici, che passa a 289 Euro, e sul modello da 32 pollici a 159 Euro.

Idee regalo: Cuffie ed auricolari Bluetooth

Come dicevamo poco sopra , il 2019 è stato l'anno di cuffie e auricolari senza filo. Il tutto grazie alle AirPods, che quest'anno si sono rinnovate con due modelli: quello classico e le Pro, disponibili da qualche settimana.

AirPods Pro sono praticamente introvabili negli Store di Apple e tramite i canali ufficiali, e ad oggi solo Amazon garantisce la consegna entro Natale o per lo meno prima di Capodanno. Ai tempi d'arrivo più brevi rispetto agli Apple Store si aggiunge anche un ulteriore sconto: Amazon consente di portarle a casa a 240 Euro, per un risparmio di 39 Euro rispetto al costo di listino.

Sul rivenditore online però il prezzo oscilla, e non sempre potrebbe essere presente quello indicato in questo articolo. Sulle AirPods 2 con case di ricarica Lightning invece la consegna è garantita al 100% prima di Natale a 143,99 Euro, rispetto ai 179 euro di Apple.

In attesa della presentazione del modello successivo, le Sony WH-1000XM3 di Sony, che sono radicalmente diverse rispetto alle AirPods sia a livello di design che di funzionamento (si tratta di cuffie wireless in-ear), sono disponibili a prezzo scontato a 273,98 Euro.

Se invece si intende optare per un regalo low-cost ad un amico audiofilo, una buona offerta è quella sulle cuffie Aukey, che possono essere acquistate a 33,99 Euro. In alternativa, le Xiaomi Mi Airdots TWS sono in offerta a 24,45 Euro con spedizione Express e consegna in 3 giorni.

Idee regalo: Gadget e domotica

Sotto l'albero non può mancare qualche accessorio di demotica: i recenti studi dimostrano che gli smart speaker e gli accessori intelligenti sono sempre più presenti nelle case italiane, e non è un caso che Amazon stia proponendo tante offerte.

Il must da regalare ad una persona appassionata, senza spendere tanto, è l'Echo Dot di terza generazione, che Amazon sconta a 24,99 euro, rispetto ai 59,99 euro di listino.

In alternativa, una buona idea è anche da ricercare nella Fire TV Stick. Il modello "standard" con telecomando vocale Alexa costa 39,99 Euro, mentre la variante con supporto 4K Ultra HD resta a 59,99 Euro.

Amazon comunque sta proponendo anche offerte sugli altri Echo: Echo Show 5 è scontato a 59,99 Euro, Echo Flex a 19,99 Euro, Echo Plus di seconda generazione con Philips Hue a 109,99 Euro ed Echo Show a 199,99 Euro.