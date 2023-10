A Helsinki Huawei sta creando gli algoritmi per gli smartwatch del futuro

Smartwatch e smartband stanno ormai prendendo il posto dei classici orologi. Si tratta di dispositivi sempre più potenti e tecnologici, in grado di rilevare tanti parametri sulla nostra salute, rendendoci anche più consapevoli dei pregi, e dei difetti, del nostro stile di vita. Quanti di questi device possono dirsi accurati però? La verità è che non basta un sensore per il rilevamento del battito cardiaco per avere una traccia accurata del lavoro svolto dal cuore, come non basta un GPS per avere una rilevazione precisa di un percorso durante una corsa.

Qui entrano in gioco gli algoritmi, che vanno tra le altre cose a compensare gli inevitabili errori di rilevazione a cui vanno incontro tutti i dispositivi indossabili. Huawei ha appena aperto un nuovo centro di ricerca a Helsinki, in cui grazie ad apparecchiature all'avanguardia si studiano gli algoritmi che verranno poi applicati a smartwatch, smartband e non solo, contribuendo allo stesso modo allo studio di diverse discipline sportive.

Non solo algoritmi, si studia anche lo sport

Il nuovo investimento di Huawei in Europa era tutt'altro che scontato, considerato il ban ancora attivo contro l'azienda cinese che ha ridotto molto la sua capacità attrattiva nel mercato degli smartphone.

Un problema che rimane irrisolto, ma che non riguarda altri dispositivi, come gli smartwatch, sui cui Huawei intende puntare molto per mantenere una presenza salda in occidente. Non va poi dimenticato che i trend legati al fitness e alla scoperta di stili di vita più salutari sono più vivi che mai. Proprio Huawei, in collaborazione con IPSOS, ha svolto un sondaggio in otto stati europei, tra cui l'Italia, su questi temi nel corso del 2023. Sondaggio da cui emerge che il 92% tra gli 8000 partecipanti vuole migliorare almeno un aspetto della propria salute, mentre un dato preoccupante riguarda la forma fisica, dove solo il 50% degli intervistati si ritiene soddisfatto.

Non è un caso che il fitness, in ogni sua forma, rappresenti oggi un business miliardario, un contesto in cui gli smartwatch e le smartband trovano un'applicazione ideale, grazie a dei sensori sempre più accurati e a funzionalità sempre più specifiche dedicate alle singole attività sportive. Come adattare però dei dispositivi di rilevazione generici alle singole discipline?

Qui entrano in gioco i centri di ricerca di Huawei sparsi per il mondo, due in Cina e il nuovo Healt Lab di Helsinki. Il laboratorio occupa 1000 mq di superficie, all'interno ci sono attrezzature all'avanguardia per il monitoraggio di oltre 20 attività sportive differenti. L'obiettivo di questi strumenti è duplice: da un lato vengono utilizzati atleti professionisti per migliorare gli algoritmi applicati poi al rilevamento dell'attività fisica da parte dei dispositivi indossabili; allo stesso tempo però viene effettuato un accurato studio di questi sport, un'occasione anche per gli atleti coinvolti di andare a limare i piccoli difetti che vanno poi a impattare sulle performance. Un esempio? Valutare l'efficacia della pedalata di un ciclista a occhio nudo è impossibile, servono strumenti che misurino la forza applicata sul pedale, la postura e tanti altri parametri per andare a comprendere il punto debole di un atleta poi per correggerlo.

Un altro esempio è quello del nuoto: l'efficacia della bracciata e il coefficiente aerodinamico di un atleta sono fondamentali per capire dove poter migliorare, tutti parametri invisibili a occhio nudo, soprattutto quando si parla di professionisti per cui può essere importante limare ogni possibile imperfezione.

Il centro di ricerca conta 26 scienziati provenienti da tutta Europa suddivisi in diverse discipline, si passa dalla fisiologia all'intelligenza artificiale, che possono contare sia su apparecchiature all'avanguardia, sia sui nuovi Huawei Watch GT 4, per la rilevazione dei parametri degli atleti.

Un centro di ricerca all'avanguardia

Arrivati al centro di ricerca di Helsinki il primo strumento che ha attirato la nostra attenzione è stato un tapis roulant con delle dimensioni che non avevamo mai visto prima. Ovviamente non serve per corse di gruppo, ma serve per testare diversi tipi di sport, dalla dal jogging alla bici, passando per la corsa in carrozzina.

Nel centro era presente un atleta paraolimpico finlandese, Esa-Pekka Mattila, che ha mostrato una dimostrazione pratica del funzionamento di questo strumento, in grado di simulare un velocità massima di ben 50 Km/h e anche diversi tipi di terreno e pendenze reali, fino a 14 gradi, grazie alla possibilità di importare tracce GPS. Il sistema di fotocamere e i sensori di pressione integrati permettono di rilevare tantissimi parametri in diverse discipline sportive, pronti poi per essere applicati allo studio degli algoritmi dedicati a questi sport.

Molto interessante è poi la piscina per il nuovo controcorrente. Il miglioramento nell'efficacia della nuotata è fondamentale per incrementare le prestazioni in questo sport e questa piscina riesce a simulare una velocità fino a 1:15 minuti per 100 metri, adattandosi così alle esigenze sia degli atleti professionisti che di quelli dilettanti.

Essendo in Finlandia non poteva poi mancare un simulatore di Sci, capace di simulare diverse pendenze e percorsi specifici, grazie a un proiettore che mostra ostacoli virtuali, come i classici paletti dello sci professionistico, direttamente nell'ambiente di prova, davvero impressionante da vedere dal vivo.

Scienza e sport si fondono all'Huawei Healt Lab di Helsinki, non è un caso che proprio Huawei sia uno dei co-fondatori del consorzio Interlive, che insieme a diverse università europee intende migliorare e definire il modo in cui i dati raccolti dai dispositivi indossabili vengono elaborati, aumentandone l'accuratezza e l'affidabilità.

Insomma, quello che si studia oggi nei laboratori di Helsinki e negli altri centri di ricerca di Huawei in Cina contribuirà a migliorare la precisione di smartwatch e smartband, un processo che porterà questi accessori a diventare sempre più fondamentali non solo per misurare le performance sportive, ma anche il proprio stato di salute.