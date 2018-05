Hisense presenta i nuovi ULED TV U9A e U7A, caratteristiche e prezzi

Probabilmente non c'è occasione migliore di un mondiale di calcio per cambiare televisore e godersi al meglio le partite della competizione. Come purtroppo sappiamo, quest'anno l'Italia non andrà in Russia per giocarsi la coppa più prestigiosa fra tutte, Hisense però vi ha dato comunque una buona scusa per rinnovare il vostro salotto presentando la sua nuova line-up di ULED TV. La gamma, composta da televisori di alta fascia, vanta i modelli della serie Premium 4K ULEDU 9A e ULED U7A, che combinano design ricercato e tecnologie di ultima generazione. La sigla ULED sta a significare Ultra LED, che tradotto in termini materiali indica l'utilizzo di diverse tecnologie proprietarie di Hisense che spingono i TV che ne sono dotati nella fascia qualitativamente più importante del mercato. Andiamo dunque a conoscere la nuova gamma Premium di Hisense in dettaglio.



ULED U9A

I modelli U9A appena usciti vantano pannelli da 75 e 65 pollici, completamente rinnovati nella forma e nel design, curati nel minimo dettaglio e costruiti con materiali di altissima qualità. La società cinese ha adottato per i suoi nuovi ULED TV un potente sistema di retroilluminazione a LED, il Prime Array Backlight, un sistema avanzato costituito da una struttura LED ultra-densa divisa in 1000 zone e una serie di algoritmi esclusivi. Fra questi spicca l'Ultra Dimming, in grado di controllare accuratamente ciascun LED gestendo fino a 1000 zone indipendenti. Questo significa neri più intensi e luci più luminose. Il Peaking Brightness Process Algorithm consente invece di massimizzare la gamma di luminosità e migliorare il contrasto di almeno due volte rispetto a un tradizionale TV LED. Il Precision Brightness Process Algorithm inoltre offre 4096 gradi di luminosità, per visualizzare un'immagine estremamente realistica che rispecchia la naturale gamma di oscurità e luminosità; infine troviamo il Backlight Scanning, l'algoritmo di retroilluminazione che migliora l'effetto HVS (Human Visual System) sulla TV, riducendo l'effetto scia e il ritardo, per una visione fluida e chiara che - insieme alle tecnologie Motion Estimation Motion Compensation (MEMC) e Sport Mode - va a comporre la tecnologia Ultra Motion Plus. I nuovi ULED TV di Hisense sono anche dotati della tecnologia Quantum Dot e supportano l'HDR Supreme con picchi di luminosità che raggiungono le 2.500 nits. A controllare tutte queste funzioni e algoritmi ci pensa il processore proprietario Hi-View Engine Plus. Il TV top gamma H75U9A è già disponibile al prezzo consigliato di 3.999 euro.



ULED U7A

Passando alla serie U7A, televisori ufficiali di FIFA World Cup 2018, abbiamo a disposizione modelli da 65, 55 e 50 pollici caratterizzati da un design senza cornice e super sottile (appena 8,9 mm), unito a un metallo di assoluta qualità. Questi TV vantano il sistema Elite Backlight che combina avanzate tecnologie proprietarie per la gestione del contrasto, che risulta sempre preciso e brillante.



Anche questa serie offre le tecnologie Ultra Dimming, Precision Brightness Process, Peaking Brightness Process e Backlight Scanning, a cui si aggiunge l'Ultra Color, algoritmo che limita i colori eccessivi e innaturali pur mantenendoli vivi e autentici, avvicinandoli in maniera impressionante al mondo reale. A controllare il tutto ci pensa il processore Hisense Hi-View Engine, che gestisce l'intero processo di ottimizzazione delle immagini. Completano il quadro le tecnologie HDR Perfect, Ultra Motion, Cinema Sound e la piattaforma Smart Vidaa U, gestibile tramite l'applicazione RemoteNow. Il TV H65U7A è disponibile al prezzo consigliato di 1.299 euro, il TV H55U7A al prezzo di 799 euro e il modello H50U7A al prezzo di 699 euro.