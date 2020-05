Ho, Kena e Very Mobile: le offerte degli operatori virtuali di maggio

Continua la controffensiva degli operatori virtuali nei confronti degli utenti scontenti che intendono effettuare la portabilità. Negli ultimi anni, infatti, sul mercato hanno debuttato vari operatori controllati dai big del settore: la new entry è Very Mobile, che fa parte del gruppo WindTre. Vediamo quali sono le offerte più interessanti disponibili nel mese di maggio.

Ho Mobile

Partiamo a Ho. Mobile, nata da una costola di Vodafone e già da un paio di anni nel nostro paese. Ho. ha riscosso un grande successo al suo arrivo sul mercato grazie alle offerte di portabilità. Differentemente da quanto vedremo con Very Mobile, Ho. propone un'ampia gamma di offerte, rivolte a varie fasce di clienti:

- Ho. 70 Giga: si tratta dell'offerta rivolta a coloro che intendono effettuare la portabilità da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Coop ed altri. La promozione include 70 gigabyte di internet e minuti ed SMS illimitati verso tutti a 5,99 Euro al mese, a cui si aggiungono 0,99 Euro per la SIM;



- Ho. 50 Giga: la promozione include 50 gigabyte di internet ed SMS e minuti verso tutti gratuiti. E' disponibile in due varianti: ai nuovi clienti e coloro che intendono portare il numero da Kena e Daily Mobile è richiesto il pagamento di 8,99 Euro al mese (più 9 Euro di attivazione e 0,99 Euro sulla SIM), mentre per gli utenti TIM, Tre, Wind e Vodafone il prezzo mensile parte da 12,99 Euro al mese (più 9,99 euro di attivazione e SIM).



Fino al 15 Maggio sarà possibile ottenere a 12,99 Euro al mese la promozione solo dati con 100 gigabyte di internet: anche in questo caso è richiesto il pagamento di un costo una tantum da 9,99 Euro.

Per coloro che necessitano di un'offerta solo voce, è disponibile la promozione da 4,99 Euro al mese con minuti ed SMS illimitati verso tutti.



Ho. Mobile garantisce una copertura del 99% con il 4G, ma la velocità di connessione è limitata a 30 Mbps in download ed upload. Gli abbonamenti non hanno costi extra ed includono servizi premium come la segreteria telefonica e l'hotspot.

Kena Mobile

Più ristrette le proposte di Kena Mobile, l'operatore virtuale di TIM, il cui listino è composto solo da due promozioni che però coprono un'ampia fetta di mercato ed allo stesso tempo consentono anche di effettuare la portabilità. Kena propone SIM, attivazione e consegna gratuita, con due offerte molto interessanti.



La prima offerta è disponibile a 7,99 Euro al mese ed include 50 gigabyte di internet, minuti ed SMS illimitati, e può essere attivata dai clienti che intendono effettuare la portabilità da Ho. Mobile, Coop Voce, Fastweb Mobile e Tiscali.



A 5,99 Euro al mese invece è disponibile la promozione che offre 70 gigabyte di internet e minuti ed SMS illimitati verso tutti, ma è accessibile solo per le portabilità in entrata da Iliad, Poste ed altri MVNO.

Per tutti i clienti (inclusi i nuovi) è disponibile a 13,99 Euro al mese la promozione che include 70 giga e minuti ed SMS illimitati.

Anche Kena Mobile, come fatto da altri operatori virtuali, garantisce la copertura 4G nel 99% dei casi, ma la velocità è comunque limitata fino a 30 Mbps.

Very Mobile

Very Mobile è l'ultimo arrivato tra gli operatori virtuali e come noto si basa sule infrastrutture di WindTre. Pur essendo la new entry del settore, Very Mobile dà agli utenti già diverse opzioni per effettuare la portabilità o attivare un nuovo numero.

L'offerta è una sola ed include 30 Gigabyte di internet e minuti ed SMS illimitati verso tutti. Come fatto anche da altri operatori virtuali, Very ha azzerato tutti i costi extra e garantito la copertura 4G, pur con qualche limite di navigazione in download ed upload, fissato a 30 Mbps. Veniamo alle offerte quindi:



- Per i nuovi numeri è disponibile la promozione da 4,99 Euro al mese al posto di 6,99 Euro, a cui si aggiungono i 5 Euro per la SIM ed attivazione, che sono scontati rispetto ai 9,99 Euro precedenti. Non sappiamo ovviamente fino a quando sarà disponibile e quando torneranno i prezzi "classici";

- Per i clienti CoopVoce, Fastweb e PosteMobile i prezzi sono praticamente identici: 4,99 Euro al mese e 5 Euro di attivazione. La promozione è rivolta a coloro che intendono effettuare la portabilità dagli operatori virtuali presenti nella lista dedicata, tra cui spiccano i tre citati poco sopra che sono i più popolari;



- Per i clienti Ho, Iliad, Kena, TIM, Vodafone e Wind invece il costo mensile da sostenere è di 11,99 Euro, a cui il primo mese bisogna aggiungere 5 Euro di SIM + attivazione.

La richiesta può essere fatta direttamente tramite il sito web o presso uno degli oltre 3.000 negozi sparsi sulla Penisola.