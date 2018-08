Ho. Mobile, Iliad e Kena Mobile: le offerte low-cost degli operatori di agosto

E' una tripla sfida low-cost, quella che caratterizza l'estate 2018 degli utenti italiani. Le rimodulazioni di Vodafone, infatti, non hanno fatto bene alla fiducia dei consumatori italiani nei confronti degli operatori telefonici.

In gioco sono quindi entrati i tre operatori alternativi più popolari del momento: Kena, Ho Mobile (che comunque fa parte del gruppo Vodafone), e soprattutto Iliad. Iliad ha scatenato una vera e propria reazione a catena: l'impatto avuto dalla compagnia francese, diretta da Benedetto Levi, ha spinto verso l'alto tutti, con offerte winback da parte dei big sempre più convenienti (al netto delle rimodulazioni), ma soprattutto promozioni estremamente interessanti anche da parte dei diretti concorrenti.

Nella giornata di ieri, 1 Agosto, Ho. ha lanciato la sua seconda offerta, proprio per rispondere ad Iliad e Kena, che dal loro canto già da tempo si erano adoperate per offrire alternative ai propri utenti.

Ho. Mobile propone 40 gigabyte a 7,99 Euro

Partiamo dall'ultima arrivata, ovvero la tanto attesa nuova promozione di Ho Mobile che, a 7,99 Euro al mese, offre 40 gigabyte di internet in 4G Basic, e minuti e messaggi illimitati verso tutti. Rispetto alla precedente, che era attivabile fino al 31 Luglio, questa ha un costo leggermente maggiore (1 Euro in più), ed include anche dieci gigabyte di internet in più. La novità però è un'altra: la quantità di dati a disposizione è superiore, ma rispetto alla promozione passata la velocità è ridotta alla 4G Basic. Ciò vuol dire che il trasferimento dati può avvenire massimo ad una velocità di 30 Mbps, la metà rispetto ai 60 Mbps precedenti. Una scelta, questa, che ha fatto storcere il naso a non pochi utenti, ma la differenza è davvero minima e non dovrebbe incidere sulla qualità dell'utilizzo quotidiano.

L'offerta, almeno ad oggi, non ha alcun tempo limite per l'attivazione, ed ha un costo di 7,99 Euro al mese a cui si aggiungono i 9,99 Euro per la spedizione ed attivazione SIM. I già clienti Ho. Mobile possono effettuare l'upgrade gratuitamente. Nell'offerta sono ovviamente presenti tutti i servizi come SMS Ho. Chiamato, l'avviso di chiamata, navigazione in hotspot, trasferimento di chiamata ed il blocco ai servizi digitali a pagamento come oroscopi, suonerie ed altro.

In Europa si possono usare i minuti ed SMS illimitati, mentre i gigabyte di navigazione sono 2,5, come previsto dalla normativa europea. L'intera offerta può essere gestita attraverso l'applicazione dedicata e non è previsto alcun vincolo o sovrapprezzo. Agli interessati consigliamo di collegarsi alla mezzanotte al sito di Ho Mobile per effettuare l'ordine, in quanto le SIM disponibili sono 500 al giorno e vanno esaurite in pochi minuti.

Iliad: 40 gigabyte a 6,99 Euro al mese

Iliad ha da poco lanciato la sua seconda tariffa, la stessa che ha portato Ho. a formulare il nuovo piano da 40 GB mensili. Disponibile solo per i primi 500.000 utenti, la promozione a 6,99 Euro al mese (a cui si aggiunge il costo una tantum della SIM) include minuti ed SMS illimitati verso tutti, e 40 gigabyte di traffico internet in 4G e 4G+, ovviamente dove previsto. Anche questa può essere utilizzata in Europa, dov'è possibile godere di minuti ed SMS illimitati, mentre i gigabyte utilizzabili sono solo tre.

Inclusi nell'offerta figurano i servizi di segreteria telefonica, Mi Richiami, hotspot, controllo del traffico residuo, SOS ricarica, segreteria visiva e blocco dei numeri nascosti. La promozione si va ad affiancare a quella iniziale, che è stata prorogata per altri 100.000 clienti ed offre 30 gigabyte e minuti e messaggi illimitati verso tutti a 5,99 Euro al mese.

Iliad sta anche lavorando per migliorare la copertura telefonica attraverso degli accordi commerciali che consentiranno alla compagnia di offrire la connettività 4G nella maggior parte del territorio italiano.

Kena Mobile risponde con Kena Summer

Chiudiamo questo breve excursus nelle offerte più interessanti degli operatori low cost con la proposta di Kena Mobile.

Si chiama Kena Summer e, a 6,90 Euro al mese, propone ai primi 100.000 clienti che effettueranno l'attivazione dell'offerta (sia attraverso la portabilità che non) 50 gigabyte di internet, 1500 minuti verso tutti e 30 SMS. E' però doveroso precisare che la rete Kena, pur essendo quella TIM, non supporta il 4G. Amos Genish, l'amministratore delegato del gruppo, ha già annunciato che da fine settembre dovrebbe arrivare la copertura 4G anche per l'operatore virtuale. Il costo di attivazione dell'offerta è di 8 Euro, mentre per coloro che necessitano di una nuova SIM è previsto il pagamento di 5 Euro.