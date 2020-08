Ho., Very Mobile e Kena: le offerte di Agosto 2020

Non solo WindTre, Vodafone e TIM. Da qualche anno sulla scena italiana della telefonia mobile hanno debuttato anche gli operatori virtuali controllati dai big 3, Ho, Kena e Very Mobile, che propongono offerte low-cost caratterizzate da un'ampia quantità di gigabyte, minuti e messaggi illimitati verso tutti e prezzi accessibili.

Una limitazione è rappresentata dalla velocità di navigazione, bloccata a 30 Mbps, che per molti potrebbe rappresentare un ostacolo importante, ma per altri un limite di poco conto. Vediamo quindi quali sono le offerte proposte ad agosto 2020.

Kena Mobile

L'offerta in copertina di Kena è quella che a 5,99 Euro al mese consente di ottenere 70 gigabyte di internet e minuti ed SMS illimitati verso tutti, con il primo mese gratuito. La rete Kena si aggancia a TIM, che garantisce la connettività 4G ad una velocità di massimo 30 Mbps.

L'offerta è interessante per varie ragioni: innanzitutto l'attivazione è gratuita, poi il primo mese è gratis e sono inclusi 30 gigabyte di internet extra, a costo zero, per trenta giorni. Tale promozione si può attivare dai clienti che intendono effettuare la portabilità da Iliad, Fastweb, PosteMobile, LycaMobile, 1Mobile ed Intermatica.

Non mancano poi anche altre promozioni:



- Per i nuovi numeri: 100 gigabyte di internet a 11,99 Euro al mese. Cui si aggiungono 9,99 Euro per l'attivazione, mentre la consegna è gratuita.



- Per i clienti che intendono effettuare la portabilità da Ho., CoopVoce, Tiscali, Bladna Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Conad, Daily Telecom, Green, Intermatica, Nextus, Noitel, Netvalue, Optima, Plintron, Spusu, Welcome Italia, Withu Mpobile: 50 gigabyte e minuti ed SMS illimitati a 7,99 Euro al mese, con attivazione, SIM e consegna gratuita.



- Per tutti: 70 gigabyte di internet e minuti ed SMS illimitati verso tutti al prezzo di 13,99 Euro al mese. Anche in questo caso l'attivazione, consegna e spedizione della SIM è gratuita.



E' anche disponibile l'offerta che consente di ottenere fino a 50 Euro di rimborso invitando un amico. Il programma di referral è disponibile anche nei listini di altri operatori telefonici, ed ha l'obiettivo di spingere il più possibile le attivazioni.

Ho Mobile

Sono tre invece le promozioni proposte da Ho Mobile, l'operatore virtuale di Vodafone che soprattutto negli anni passati ha riscosso un successo importante, anche grazie alle numerose rimodulazioni messe in campo dagli altri provider che hanno provocato una vera e propria emorragia di clienti. Allo stato attuale, Ho propone tre promozioni che si rivolgono ad altrettante fasce di clienti:





- A 5,99 Euro al mese è possibile ottenere 70 gigabyte di internet e minuti ed SMS illimitati verso tutti. Questa è senza dubbio l'offerta più conveniente tra le tre, e prevede un costo di attivazione e SIM di 0,99 Euro. La promozione è rivolta a coloro che effettuano la portabilità da Iliad ed altri operatori telefonici virtuali ad eccezione di Ho, Kena, PosteMobile, Dily Telecom, Very e Dici Mobil;



- Ad 8,99 Euro invece è disponibile l'offerta con 50 gigabyte di internet e minuti ed SMS illimitati verso tutti. E' previsto anche un contributo di attivazione e SIM una tantum di 9,99 Euro, ma si tratta di un'offerta rivolta alle nuove attivazioni e alle portabilità da Kena Mobile, Poste Mobile, Daily Telecom e Dici Mobil;



- A 12,99 Euro al mese è possibile ottenere 50 giga, e minuti ed SMS illimitati. A ciò bisogna aggiungere 9,99 Euro di attivazione e SIM. Questa offerta è invece la meno conveniente, ed è rivolta alle portabilità da TIM, Vodafone, WindTre e Very Mobile, che offrono promozioni anche più economiche e con più gigabyte.



Anche in questo caso, la velocità di navigazione è limitata a 30 Mbps in entrata ed uscita, ma tra i servizi citiamo anche l'autoricarica, che consente ad Ho di ricaricare in automatico il credito necessario semplicemente abbinando un metodo di pagamento a propria scelta.

Very Mobile

Very Mobile è infine l'operatore virtuale di WindTre, che ha attuato una strategia ben precisa: proporre due offerte, dai prezzi diversi, a seconda dell'operatore di provenienza coniugando esigenze ed economicità.



Per i clienti che provengono da Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb ed altri operatori virtuali ad eccezione di quelli legati ai principali, sono disponibili le seguenti offerte:



- 30 gigabyte, minuti ed SMS illimitati a 4,99 Euro al mese;



- 100 gigabyte, minuti ed SMS illimitati a 6,99 Euro al mese.



Entrambe sono accomunate anche dai costi di attivazione, che sono di 5 Euro al posto di 9,99 Euro, mentre la SIM è gratuita se si effettua l'acquisto online attraverso il sito web dedicato.



Per le nuove attivazioni vengono invece proposte due offerte, che hanno costi di attivazione e della SIM identici a quelle riportate poco sopra:



- 30 Gigabyte, minuti ed SMS illimitati a 4,99 Euro al mese;



- 100 gigabyte, minuti ed SMS illimitati a 7,99 Euro al mese.



Sono più alti invece i costi per i clienti che intendono effettuare la portabilità da TIM, Vodafone, Wind Tre, Ho, Spusu e Kena Mobile. Per l'attivazione della SIM vengono comunque chiesti 5 Euro, ma per le medesime offerte il prezzo mensile è più alto: si passa a 11,99 Euro per il bundle con 30 gigabyte e minuti ed SMS illimitati, e 13,99 Euro per quello con 100 gigabyte e minuti e messaggi illimitati.



Anche in questo caso, uno dei mantra di Very Mobile è rappresentato dall'assenza di costi extra e dalla possibilità di controllare tutto semplicemente dall'applicazione dedicata. La rete garantisce una copertura del 99% sul territorio nazionale ed include un limite di velocità per il 4G a 30 Mbps.