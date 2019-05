Honor 20 Pro non ha più segreti, pubblicata per sbaglio la prima recensione

L'effetto sorpresa legato alla presentazione di uno smartphone non è più quello che si respirava fino a qualche anno fa. Infatti, al giorno d'oggi, tra rumor, leak e anticipazioni, si conosce praticamente già tutto di un determinato prodotto diversi giorni prima che questo venga annunciato ufficialmente. Insomma, la maggior parte delle volte, la presentazione diventa una semplice formalità, dove solitamente vengono confermate tutte le indiscrezioni apparse online nei giorni precedenti.

Nel caso di Honor 20 Pro il caso è però ancora diverso, visto che è stata pubblicata una preview in anticipo da parte della stampa specializzata, più precisamente dai colleghi americani di Android Central. L'articolo è stato successivamente rimosso e quindi si è trattato di un errore (visto che lo smartphone verrà annunciato il prossimo 21 maggio a Londra), ma ormai il guaio è fatto. Andiamo, dunque, a vedere tutto quello che sappiamo su Honor 20 Pro.



Honor 20 Pro ha un modulo fotografico a quattro componenti

L'articolo di AndroidCentral si focalizzava soprattutto sul comparto fotografico e sul design dello smartphone, visto che il tempo avuto a disposizione per testare il dispositivo non è stato molto (probabilmente hanno ricevuto da pochi giorni il sample di prova). La prima cosa che si nota è quindi la presenza di un modulo fotografico a quattro componenti, che dispone di un sensore principale Sony IMX586 da 48MP (f/1.4), di una lente grandangolare, di un sensore per le macro e di una lente per lo zoom 3x. Viene quindi a mancare il sensore ToF, anche se Honor 20 Pro implementa un autofocus laser. Non manca invece il supporto alla tecnologia 4-in-1 Light Fusion e alla modalità notte, che in questo caso viene estesa anche al sensore grandangolare. Ovviamente presente il flash Dual LED.



Passando alla parte anteriore dello smartphone, troviamo un display da 6,26 pollici con il foro per la fotocamera da 32MP. Passando alla connettività, nella parte inferiore di Honor 20 Pro fanno capolino gli altoparlanti, il primo microfono e la porta USB Type-C, mentre sul lato destro sono presenti il tasto d'accensione (che funge anche da sensore di impronte digitali) e il bilanciere del volume.



Interessante il fatto che la scocca posteriore sia stata realizzata con tre strati di vetro e sia in grado di creare particolari giochi di luce. In un mercato piuttosto monotono in tal senso, questa nuova tecnica di produzione potrebbe sicuramente ingolosire una certa tipologia d'utenza.



Honor 20 Pro avrà anche un occhio di riguardo per i videogiocatori, visto che, stando sempre a quanto riportato da AndroidCentral, la società cinese ha stretto una partnership con Epic Games per ottimizzare Fortnite e altri giochi per il suo nuovo flagship, in modo che essi girino costantemente a 60 FPS. Visti i precedenti, non ci stupiremmo di certo se sul palco della conferenza venissero annunciate delle skin esclusive per chi acquisterà Honor 20 e Honor 20 Pro, in modo simile agli oggetti cosmetici per Fortnite regalati con Samsung Galaxy S10.



Qui finiscono i dettagli che siamo riusciti a carpire dalla recensione di AndroidCentral, ma possiamo tranquillamente ricostruire un quadro completo di Honor 20 Pro tramite gli altri leak emersi online. Infatti, il noto sito tedesco WinFuture ha già pubblicato i primi presunti render stampa di Honor 20 Pro, che vanno a confermare quanto visto nella succitata recensione e ci svelano ulteriori dettagli sul dispositivo.



Sappiamo quindi che il display OLED da 6,26 pollici dovrebbe avere una risoluzione FullHD+ (2340 x 1080 pixel) e che il sistema operativo probabilmente sarà Android 9 Pie con personalizzazione Magic UI 2.1 (quindi niente EMUI). La batteria dovrebbe invece essere da 4000 mAh con supporto alla ricarica rapida SuperCharge, mentre le colorazioni disponibili dovrebbero essere Sapphire Blue e Midnight Black. Alcune fonti parlano anche di una possibile Moschino Edition con tinta rossa.



Inoltre, Honor 20 Pro sarà spinto da un processore octa-core Kirin 980 con processo produttivo a 7nm operante alla frequenza massima di 2,6 GHz, affiancato da una GPU Mali-G76 e da almeno 6GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile tramite NanoSD). Sicura la presenza di diverse varianti, tra cui probabilmente figurerà quella con 8GB di RAM e 256/512GB di ROM. Insomma, una configurazione molto simile a quella che abbiamo già potuto apprezzare nella recensione di Huawei P30 Pro.

Non dovrebbe quindi esserci alcun tipo di problema a livello di prestazioni, né in ambito quotidiano né a livello di gaming. Per quanto riguarda il prezzo, si vocifera di un costo aggressivo, che dovrebbe quindi rimanere inferiore ai 1000 euro. Appuntamento al 21 maggio per avere tutte le conferme sul nuovo Honor 20 Pro.



Immagini di Android Central