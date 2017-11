Honor V10: ecco le probabili caratteristiche del gemello del Mate 10 Pro

è cresciuto a pane, cinema e videogame. Scopre in giovane età la sua passione per la tecnologia, che lo porta a divorare tutto quello che il mercato ha da offrire, dall’hardware per PC agli smartphone, senza mai sentirsi sazio. Nel tempo libero adora suonare la chitarra, andare in palestra e guardare tonnellate di film e serie TV. Lo trovate sue su

Huawei e Honor sono ormai due entità distinte, gestite in modo differente ma accomunate dall'utilizzo di tecnologie comuni. Un bel vantaggio per Honor, che può attingere a piene mani a quanto fatto dalla casa madre. Già quest'anno, tra Honor 9 e P10, le differenze a livello hardware non erano così marcate, ora però, con l'arrivo dell'Honor V10, nome che in Europa cambierà sicuramente, assisteremo ad un ulteriore balzo in avanti per il brand, sia a livello di prestazioni che di prezzo. Questo dispositivo infatti riprende molto di quanto visto nel Mate 10 Pro, una buona notizia, visto che si tratta di uno degli smartphone più riusciti arrivati nel corso dell'anno.

Un altro best buy?

Mate 10 Pro ha stupito tutti, diventando uno dei migliori smartphone di fascia alta oggi disponibili nel mondo Android. Come abbiamo detto anche nella nostra recensione, il telefono presenta caratteristiche uniche, come la modalità desktop senza bisogno di dock station esterne e l'altissima durata della batteria, che tiene acceso il telefono tranquillamente anche per due giorni con uso intenso. Non è un device perfetto, anche perché non esiste, ma di certo si distingue dalla massa. Ora però, con l'arrivo dell'Honor V10, sul mercato potrebbe arrivare un pericoloso concorrente. Ancora le caratteristiche ufficiali non ci sono, ma i leak degli ultimi giorni mostrano un dispositivo, almeno a livello hardware, piuttosto vicino al suo recente predecessore. Anche in Honor V10 troviamo infatti un processore Kirin 970, dotato di Neural Process Unit, insieme a 6 GB di RAM e 64-128 GB di memoria interna. Lo schermo sarà, anche in questo caso, da 6" borderless con risoluzione Full HD+, da vedere se sarà impiegata la tecnologia AMOLED o LCD. A differenza del Mate 10 Pro la variante Honor non dovrebbe avere una scocca in vetro, ma in metallo, senza certificazione IP, ma dovrebbe essere presente il jack da 3.5 mm in questo caso, un plus gradito visto che sta lentamente scomparendo dai terminali di fascia alta. Altra differenza potrebbe essere rappresentata dalla batteria, che nel caso di Honor dovrebbe essere da 3750 mAh, contro i 4000 del Mate 10 Pro.

Assenza certa quella delle lenti Leica nella dual cam posteriore, che offrirà comunque un sistema di scatto simile, con un sensore da 16 Megapixel RGB e uno da 20 Megapixel monocromatico. Le differenze insomma, seppur non abissali, ci sono, ma quella più importante sarà il prezzo. Mate 10 Pro costa infatti 849€, Honor 9 è arrivato sul mercato a 449€, mentre Honor 8 Pro a 549€. Sembra certo quindi che Honor V10, una volta giunto in Europa, possa superare facilmente i 600€. Di quanto però? Solo con questo dato si potranno fare considerazioni più approfondite sul nuovo top di gamma Honor.