Horizon Forbidden West alla prova su Legion Pro 7i: come gira su notebook?

Horizon Forbidden West è finalmente approdato su PC. L'ex esclusiva per PS5 arriva con un carico di novità importanti, a partire dal supporto per i monitor ultra wide fino a tutte le tecnologie di upscaling, compreso il DLSS 3. Dopo aver analizzato le prestazioni su un PC desktop è arrivato ora il momento di capire le performance ottenibili sul Legion Pro 7i che stiamo usando ormai da diversi mesi. Finora tutti i titoli che abbiamo provato sono riusciti a girare senza problemi sul notebook di Lenovo, come abbiamo visto nella prova di Starfield e nei benchmark fatti con Alan Wake 2, adesso però scopriremo se anche Horizon Forbidden West è alla portata della RTX 4090 del laptop Legion.

Tanta potenza e uno schermo super

Prima di addentrarci nel test di Horizon Forbidden West meglio fare una panoramica di quanto il Legion Pro 7i ha da offrire. In termini di prestazioni pure siamo di fronte a uno dei portatili più potenti che si possano acquistare, a partire dal processore, un Intel i9-13900HX con 24 Core e 32 Thread, capace di spingersi fino a 5.4 GHz quando è richiesta molta potenza.

Anche sul fronte GPU non si potrebbe chiedere di meglio, grazie alla RTX 4090 installata all'interno del portatile, con 16 GB di RAM GDDR6 e un TDP di 175 W.

Si tratta di due componenti molto potenti e quindi complesse da gestire all'interno della scocca di notebook, il Pro 7i riesce a farlo grazie al sistema di dissipazione Legion Coldfront 5.0, dotato di vapor chamber e di due ventole per tenere CPU e GPU sempre fresche. Non bastasse questo c'è poi il Lenovo Ai Engine +, un sistema in grado di ottimizzare al meglio il bilanciamento tra consumi e prestazioni, gestito dal chip dedicato LA2-Q AI, che utilizza l'IA per capire come raffreddare al meglio le diverse componenti della macchina in base al contesto d'uso.



Abbiamo poi 32 GB di RAM DDR5 e un SSD M.2 NVMe da 2 TB, su interfaccia PCie 4, che lo rende molto veloce, come confermato dai nostri test: Legion Pro 7i può infatti raggiungere i 7.105,27 MB/s in lettura e i 4.346,15 MB/s in scrittura sequenziale.

Lo schermo è pensato per offrire un buon bilanciamento tra definizione e frame rate nei giochi, grazie a una risoluzione di 2560x1600 pixel, che sembra tagliata su misura per la RTX 4090. Il refresh rate di 120 Hz permette di sfruttare appieno la GPU top di gamma di NVIDIA, inoltre è compatibile con il Dolby Vision e offre una luminosità di picco fino a 500 Nit.

Come gira Horizon Forbidden West?

Come in tutte le ultime conversioni da PS5 a PC il numero di opzioni grafiche a disposizione è molto elevato e permette di configurare al meglio Horizon Forbidden West. Visto l'hardware a disposizione del Legion Pro 7i abbiamo puntato al meglio, quindi utilizzando il preset grafico "Super", che spinge al massimo la qualità.

Sotto la voce "Schermo" nelle opzioni si può impostare risoluzione, refresh rate ma soprattutto i sistemi di upscaling, e fortunatamente ci sono tutti, dal DLSS 3.0 all'FSR 2.2, fino all'XeSS di Intel. Ovviamente nel nostro caso abbiamo utilizzato il DLSS, insieme al Frame Generation. C'è anche l'opzione per la risoluzione dinamica, che abbiamo lasciato spenta. Nel pannello "Grafica" ci sono poi tonnellate di opzioni su cui agire, dalla qualità delle ombre a quella delle texture, passando per i riflessi e per la qualità di diversi elementi a schermo, come le nuove, l'acqua e il terreno.

Prima di avviare il gioco, attraverso il software Lenovo Vantage abbiamo spinto al massimo le prestazioni del Legion Pro 7i, non solo attivando il profilo energetico "Prestazioni", ma abilitando anche l'overclock automatico della CPU e della GPU. Il sistema di dissipazione Coldfront 5 ha fatto gli straordinari per domare il processore di Intel, che si è stabilizzato sopra i 90 gradi per tutta la durata della prova. Per il test abbiamo utilizzato la risoluzione nativa del portatile, quindi 2560x1600 pixel, ottenendo ottimi risultati in termini di performance. Con DLSS attivo in modalità qualità e Frame Generation abilitato Horizon Forbidden West gira a circa 70 fps medi nell'area che abbiamo utilizzato per la prova, mentre attivando la modalità bilanciata del DLSS il frame rate sale a 76 fps.

Una differenza minima e che fa preferire di gran lunga la modalità qualità. L'hardware del Legion Pro 7i si conferma quindi ancora una volta in grado di gestire giochi dall'impatto grafico eccellente come Horizon Forbidden West senza alcun problema, del resto la RTX 4090 al suo interno è destinata a durare a lungo e a offrire solide prestazioni per molti anni.