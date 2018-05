HP Envy Curved AiO e la nuova gamma PC e notebook Envy

Novità importanti in casa HP grazie alla nuova lineup di prodotti della gamma Envy. A svettare su tutti il Curved AiO, descritto dalla stessa società come "l'all-in-one curvo più ampio al mondo con supporto ad Amazon Alexa". La variante da 34 pollici era già stata fatta trapelare durante il CES di Las Vegas, ma ancora non si conoscevano molti dettagli in merito; ora, invece, HP ha voluto svelarci il tutto in ogni suo aspetto. Non sono mancati, infine, gli annunci relativi a Envy Desktop (PC fisso), Envy x360 (convertibile) ed Envy Notebook. Vediamo nel dettaglio tutte le novità.



HP Envy Curved AiO 34 e 27

HP Envy Curved AiO è l'all-in-one con supporto all'assistente vocale Amazon Alexa. Lo schermo, dal design molto elegante, presenta una base con tutte le connettività, cornici ridotte all'osso, stand in alluminio e tasto per attivare e disattivare la pop-up Privacy Camera nella parte superiore. A livello tecnico avremo a che fare con un display curvo 21:9 da 27 o 34 pollici, inclinabile da 0 a 25 gradi per una visione più confortevole e con risoluzione Ultra WQHD o UHD. Alla base una soundbar con audio direzionale di ottima qualità, realizzata in collaborazione con Bang & Olufsen, e che potrà essere utilizzata anche come "powerbank" wireless ad alta velocità di ricarica.



Il sistema operativo sarà Windows 10 Home, mentre sotto la scocca troveremo un processore Intel Core i5 e Intel Core i7 di ottava generazione con scheda video dedicata NVIDIA GeForce GTX 1050 con 4GB di memoria GDDR5. Unica RAM annunciata quella da 16GB DDR4-2400, ma presumiamo che in futuro saranno disponibili anche altre possibilità. A livello di connettività troveremo 5 porte USB 3.1, una porta Thunderbolt 3 e due porte HDMI di ingresso e uscita. La configurazione di memoria base avrà un disco fisso da 1TB (7200RPM) e un SSD da 256GB. A livello di connettività ci sarà totale supporto a Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/c (2x2) e allo standard Bluetooth 4.2.



Totale compatibilità, infine, con HP Audio Stream per poter riprodurre i brani dai propri dispositivi portatili. Le varianti da 27 pollici arriveranno in Europa nel corso del mese di maggio con un costo di partenza di 1499 euro, mentre quelle da 34 pollici approderanno più avanti con un prezzo di 1999 euro.



HP Envy Desktop

Quattro i modelli annunciati per linea Envy Desktop: HP ENVY Desktop 795-0010, 795-0011, 795-0020 e 795-0025t. Il primo monterà un processore Intel Core i5-8400, una scheda video Intel UHD Graphics 630 e 12GB di RAM DDR4; Il secondo avrà una CPU Intel Core i7-8700, una GPU NVIDIA GTX 1050 e 16GB di RAM DDR4; il terzo girerà grazie a un processore Intel Core i7-8700, una scheda video AMD Radeon RX 550 e 12GB di RAM DDR4; l'ultimo modello avrà in dotazione una CPU Intel Core i7-8700, una GPU NVIDIA GTX 1050 Ti, 12GB di RAM DDR4 e 16GB di memoria Intel Optane. Tutte le soluzioni monteranno un disco fisso da 1TB, affiancato, in alcune, da un SSD da 256GB. Possibile, ma non ancora confermata, anche una variante con GTX 1080. Tutte le configurazioni dovrebbero approdare sul mercato nel corso del mese di maggio con un prezzo di partenza di 899 euro.



HP Envy x360 ed Envy Notebook

La linea di Envy di HP sarà arricchita da due nuovi modelli: Envy x360 ed Envy Notebook. X360 sarà disponibile nelle varianti da 13 e 15 pollici. La prima avrà una configurazione AMD (Ryzen + Vega), mentre per la seconda si avrà la possibilità di scegliere tra alcune varianti che comprenderanno processori Intel e AMD, memorie Intel Optane, display con risoluzione fino al 4K e molto altro. L'autonomia dichiarata per entrambi i modelli sarà superiore alle 11 ore. Envy Notebook uscirà invece in due modelli da 13 e 17 pollici. I processori disponibili saranno quad-core Intel Core di ottava generazione con scheda video NVIDIA GeForce MX 150. Tutti questi prodotti arriveranno sul mercato tra maggio e giugno 2018: Envy x360 13 costerà 749 euro, Envy x360 15 avrà un prezzo di 899 euro, Envy Notebook 13 di 899 euro, mentre Envy Notebook 17 costerà 1049 euro.