HP OMEN 15: laptop da gaming con display 4K o 144Hz e GTX 1070 Max-Q

Il mercato dei laptop da gaming, nonostante sia ancora decisamente orientato verso prezzi non proprio accessibili, si sta espandendo sempre più a livello di soluzioni disponibili, con dei desktop replacement pensati per diverse tipologie d'utenza. Potremmo banalmente suddividere i vari prodotti in tre differenti fasce: fascia "casual", fascia media e top di gamma. La fascia più popolata è sicuramente quella media, in cui HP sta cercando di far breccia con la sua linea OMEN. In questo target di mercato, l'obiettivo delle configurazioni è quello di far girare praticamente tutti i titoli odierni in Full HD a dettagli alti. Questa volta, però, la società californiana vuole puntare più in alto, immettendo sul mercato anche configurazioni con schermo 4K o 144 Hz. Ecco allora il recente annuncio dell'arrivo di un nuovo innesto proprio in campo laptop: OMEN 15 con GPU NVIDIA GTX 1070 Max-Q e display da 15,6 pollici.



Caratteristiche tecniche, prezzo e uscita

OMEN 15 presenta lo stesso design aggressivo del modello dello scorso anno, con un case in plastica nera e rossa pieno di linee taglienti e spigolose. HP afferma che questa nuova variante è del 7,4% meno larga e del 5% più sottile della precedente. Una delle differenze che più si fanno notare, però, è la quasi totale assenza delle cornici laterali del display, che stando alla società californiana sarebbero state ridotte del 65%. Rimanendo in ambito schermo, le possibilità offerte sono: 1080p/4K a 60Hz e 1080p a 144Hz. Alcune configurazioni includeranno anche il supporto alla tecnologia G-SYNC di NVIDIA. OMEN 15 monta una CPU Intel di ottava generazione, che arriva fino alla serie Core i + H in configurazioni da quattro o sei core. Il laptop in questione abbraccia poi la GPU Max-Q GTX 1070 di NVIDIA, che risulta essere un upgrade di un certo rilievo, se pensiamo che il modello dell'anno scorso montava una GTX 1060 Max-Q. Esistono altre varianti con schede video dalla GTX 1050 Ti in poi.



Parlando di memorie, troviamo fino a 32GB di RAM DDR4 a 2666 MHz e diverse configurazioni montanti solamente hard disk, disco fisso + SSD o HDD e Intel Optane. Il comparto audio è stato realizzato in collaborazione con Bang & Olufsen, con tanto di amplificatore dedicato e supporto alla tecnologia DTS. Migliorato anche il sistema di raffreddamento, con l'introduzione di ventole più grandi. Non manca anche la possibilità di "trasmettere" nativamente il gameplay in locale dal laptop a qualsiasi altro dispositivo Windows 10. OMEN 15 è il primo portatile HP a includere OMEN Game Stream, basato su tecnologia Parsec, ma la società prevede di renderlo presto disponibile per tutta la nuova gamma. Per gli amanti della personalizzazione, HP ha dichiarato che i banchi di RAM e il disco rigido saranno facilmente accessibili con un cacciavite e che questa operazione non andrà a invalidare la garanzia. Per quanto riguarda prezzi e disponibilità, OMEN 15 sarà venduto da giugno a un prezzo di partenza di 999 euro.