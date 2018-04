HP Pavilion Gaming Laptop 15: portatile sobrio ed elegante con Intel Optane

HP, con la sua gamma di prodotti OMEN, si sta impegnando da diverso tempo sul fronte gaming. Tuttavia, questa tipologia di dispositivi presenta spesso un design aggressivo, che mal si sposa con il contesto lavorativo nel quale una parte dell'utenza vorrebbe utilizzarli. Per farvi un esempio, potrebbe essere difficile portare un HP Omen 15 in ufficio senza che questo venga associato al mondo del gaming. Ecco, allora, che la società statunitense è corsa ai ripari con la nuova serie denominata Pavilion Gaming, che comprende anche Gaming Laptop 15, un portatile disponibile in quattro diverse configurazioni.

Caratteristiche tecniche, design, prezzo e uscita

Il design del Gaming Laptop 15 è ricercato, con la zona attorno alla tastiera in alluminio nelle varianti più costose. Non manca, ovviamente, la retroilluminazione dei tasti. Le cornici laterali dello schermo sono spesse 16.14 mm, mentre quella superiore 9.8 mm. Il nuovo portatile di HP verrà venduto in quattro diverse varianti. Interessante la scelta di puntare a un design più sobrio del normale, senza però rinunciare all'animo gaming, evidenziato da linee tagliate e molto nette.

La configurazione più costosa monta un processore Intel Core i7-8750H, una GPU NVIDIA GTX 1060 Max Q e 8GB di RAM DDR4. Il display è da 15.6 pollici con risoluzione 1080p a 144Hz. Non mancano poi 1TB di hard disk e 16GB di SSD Intel Optane. Insomma, una configurazione di tutto rispetto, venduta a un prezzo di 1019 dollari. Si passa poi al modello con CPU Intel Core i5-8300H, GPU NVIDIA GTX 1050 Ti e 8GB di RAM DDR4. Qui il pannello è sempre un 1080p, ma a 60 Hz. Troviamo poi 1TB di disco fisso e 128GB di SSD, il tutto a un prezzo di 909 dollari.

La terza configurazione monta invece un processore Intel Core i5-8300H, una scheda video AMD Radeon RX 560X e 8GB di RAM DDR4. Il display è un 1080p/60 Hz, mentre lo storage interno è composto da 1TB di HDD e 16GB di SSD Intel Optane. Il prezzo è di 799 dollari. Infine, l'ultimo modello presenta una CPU Intel Core i5-8250U, una GPU NVIDIA GTX 1050 e un pannello 1080p/60Hz. Quest'ultima sarà disponibile solamente in alcuni mercati internazionali, non si sa ancora a quale prezzo. Tutte le configurazioni saranno disponibili sul mercato a partire da maggio/giugno, speriamo solo in prezzi per l'Italia il più simile possibile a quelli statunitensi.