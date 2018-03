HTC U12+: Snapdragon 845 e quattro fotocamere per il nuovo top di gamma?

Nonostante la vendita di una parte importante della divisione mobile a Google, HTC ha ancora molto da dire nel mercato smartphone. Infatti, dopo quel U11 Plus che ha convinto svariati utenti della bontà dei prodotti dell'azienda taiwanese, arrivano ora le prime indiscrezioni relative al suo successore: HTC U12+. La fonte dei leak è l'oramai arcinoto Evan Blass (Evleaks), che ha pubblicato sul suo profilo Twitter tutto quello che ha scoperto sul succitato dispositivo. Le caratteristiche tecniche sembrano essere interessanti, soprattutto per quanto riguarda il comparto fotografico.

Caratteristiche tecniche e uscita

Stando ai render apparsi online, lo smartphone, dal nome in codice di HTC Imagine, sembra disporre di cornici sottili attorno allo schermo e di un retro lucido con angoli e bordi arrotondati. Tuttavia, le immagini diffuse non sono di altissima qualità e quindi non possiamo trarre troppe conclusioni da questo punto di vista. A differenza della precedente iterazione, il retro dello smartphone sembra ora "ospitare" una doppia fotocamera da 16 MP+12 MP, con una dual cam frontale da 8MP, per un totale di quattro fotocamere. Questo dimostrerebbe che HTC vuole puntare molto sul comparto fotografico con questo U12+.



Le caratteristiche tecniche emerse all'inizio di questo mese parlavano poi di un display da 6 pollici con aspect ratio 18:9, una CPU Qualcomm Snapdragon 845, 6 GB di RAM, 64/128 GB memoria interna (espandibile tramite microSD) e una batteria da 3420 mAh. Insomma, una configurazione che dovrebbe garantire delle prestazioni di fascia alta, anche per quanto riguarda il gaming. Probabilmente presente anche la certificazione IP68, per la protezione da acqua e polvere. Il sistema operativo dovrebbe essere Android Oreo e non dovrebbe mancare la tecnologia Edge Sense. È interessante notare che un U12 non-plus potrebbe non esistere, quindi U12+ dovrebbe essere l'unico smartphone top di gamma di HTC del 2018, col la lineup della società taiwanese completata dai dispositivi di fascia media Desire 12 e Desire 12+. Per quanto riguarda la data di uscita di HTC U12+, si vocifera che il mese prescelto sia il prossimo aprile.