HUAWEI FreeBuds 5: abbiamo provato gli auricolari più particolari dell'anno

Il 2023 è iniziato da pochi mesi ma si è già rivelato un anno di sorprese sotto molti punti di vista. L'industria tech non ha mancato di stupire con prodotti intriganti e innovativi, ma il design audace di HUAWEI FreeBuds 5 li batte tutti.

I nuovi auricolari True Wireless di Huawei sono caratterizzati da un formato peculiare, unico nel suo genere e con una chiara ispirazione estetica, oltre a celare caratteristiche tecniche di prim'ordine per l'ascolto e la conversazione in mobilità e senza fili.

Lanciati a 159,90 euro sullo store ufficiale HUAWEI, tra l'altro con cover protettiva in omaggio dal valore di 19,90 euro e 20 euro di sconto con il codice esclusivo AEVERYEYE20 (valido fino al 15 maggio 2023), si propongono come principale proposta per chi cerca qualità, comodità ed estetica: ecco tutte le nostre impressioni sui nuovi Huawei FreeBuds 5.

Coraggiosi, ma molto amichevoli

Non è semplice disegnare degli auricolari in grado di distinguersi sulla piazza, soprattutto dopo anni e anni di miglioramento e ottimizzazione, che hanno portato praticamente tutti i player presenti sul mercato TWS ad adottare linee comuni e "socialmente" accettate.

Tutto parte dall'asticella o dal formato "buds" per poi adattare l'uno o l'altro a una capsula in-ear oppure open. Huawei ha deciso di intervenire proprio qui in mezzo, dotando i suoi nuovi auricolari di linee sinuose e un corpo unico nel suo genere, finemente studiato per migliorarne l'ergonomia.

Una volta aperta la confezione, ci troviamo davanti al classico ovetto, ma per via della particolare conformazione degli auricolari, la disposizione non è orizzontale come accade di solito, bensì verticale.

In confezione, oltre a un cavo di ricarica, troviamo anche due coppie di rivestimenti in silicone, per migliorare la stabilità e adattarli a varie taglie.

Il design di Huawei FreeBuds 5 si ispira alle gocce del principe Rupert, delle gocce di vetro temperato con particolarissime proprietà fisiche: molto interessante come Huawei ne abbia tradotto il significato in una vera e propria filosofia sia estetica che funzionale.



La fisica incontra il design

Una goccia di Rupert è una goccia di vetro caratterizzata da enormi tensioni interne, con una parte "a bulbo" esternamente molto resistente ma che, in cima, sono talmente fragili da portare l'intero corpo a esplodere anche per una minima scheggiatura.

Dove Huawei voglia andare a parare è piuttosto chiaro: un concentrato di tecnologia, con una testa "esplosiva" per un gioiellino di design e di suono.

A detta di Hauwei, tuttavia, il design dei nuovi FreeBuds 5 non è stato studiato solo per dare sfogo a una mera urgenza artistica, bensì per migliorarne drasticamente l'ergonomia aumentando la superficie di contatto con la pelle.

Il risultato? Gli Huawei FreeBuds 5 sono più pesanti della media, oltre 5 grammi per singolo auricolare (l'astuccio invece arriva a 45 grammi, circa) rispetto ai 4 grammi, per esempio, di Apple AirPods, ma una volta indossati è come non averli affatto. All'orecchio il peso percepito è praticamente nullo, al contrario dei competitor con il loro effetto "appeso".

Al netto di tutte le considerazioni più o meno oggettive, una volta indossati, i nuovi Huwei FreeBuds 5 fanno esattamente quello che promettono: scompaiono in piena vista per una sensazione davvero unica, discreta e avvolgente al tempo stesso, ulteriormente migliorata dal design open, meno invasivo di un comune modello in-ear.

Aperto il loro piccolo scrigno, gli auricolari si presentano con un design "bilobato" con un collo più stretto al centro e le estremità bombate. Sopra troviamo l'auricolare vero e proprio, mentre sotto è racchiusa tutta l'elettronica. Il dorso è tattile e consente di acquisire tocchi singoli, doppi, pressioni prolungate e persino gli swipe.



A bordo troviamo tutto ciò che ci si aspetterebbe in questa fascia di prezzo, a partire dalla certificazione IP54 per resistenza a polvere, schizzi e leggero sudore.

La batteria da 42 mAh per singolo auricolare promette fino a 5 ore di ascolto o 3 e mezza con ANC, mentre sfruttando i 505 mAh dell'astuccio si può arrivare fino a 30 ore (o 20 con ANC) di ascolto cumulativo.

C'è il pieno supporto alla ricarica rapida tramite comune cavo USB Type-C e alla ricarica wireless tramite il dorso dell'astuccio. I tempi di ricarica degli auricolari sono di circa 20 minuti (quindi in appena cinque minuti nella custodia si possono ottenere ore di ascolto), mentre la custodia vuota ne richiede 40 con il cavo per arrivare al 100%.

Nel corso della nostra prova abbiamo riscontrato tempistiche sovrapponibili alle dichiarazioni, sia in termini di ricarica che di autonomia.



Audio bilanciato e un'app praticamente perfetta

L'esperienza di ascolto passa per un driver da 11 millimetri a due magneti di alta qualità (16 Hz - 40 kHz) e può essere personalizzata in ogni sua parte grazie alla completissima app HUAWEI AI Life, che può essere installata tranquillamente sia su dispositivi dotati di HarmonyOS che su smartphone Android.

L'app è presente su AppGallery e i dispositivi Android possono installarla sia attraverso lo store che scaricando solamente l'APK.

La qualità del suono è davvero molto elevata per la fascia di prezzo a cui vengono proposti questi auricolari, posizionandosi molto bene sul mercato grazie a una riproduzione molto bilanciata di bassi, alti e medi già di default.

Chi punta a un sound più ricercato, tramite AI Life potrà accedere a diversi preset e a un equalizzatore completo, con tanto di possibilità di salvare più profili personalizzati, per cambiare preferenza al volo.

La qualità dell'esperienza di ascolto di HUAWEI FreeBuds 5 migliora a dismisura grazie alla presenza di un ottimo ANC (che funziona sorprendentemente bene nonostante si tratti di cuffiette open), del Bluetooth 5.2 e del supporto all'audio ad alta definizione (LDAC, L2HC, HWA, Hi-Res Audio Wireless).

Le telefonate sono cristalline, soprattutto con audio HD attivo, e abbiamo ricevuto ottimi feedback anche sulla qualità del microfono.

Completano il pacchetto funzionalità come le gesture sul dorso, che possono essere personalizzate a piacimento, le chiamate in HD opzionali e l'utilissima funzione "Trova Auricolari", un vero e proprio salvavita per gli sbadati che tendono a perdere gli auricolari tra le coperte o tra i cuscini del divano: tramite AI Life, attivando questa funzione gli auricolari emetteranno da remoto un suono a massimo volume. Per ovvie ragioni, Trova Auricolari non può essere utilizzato se stiamo indossando i FreeBuds 5 e questo ci consente di introdurre un'altra funzionalità, mai troppo scontata o banale, ovvero il sensore di rilevamento che mette in pausa l'audio quando togliamo gli auricolari dall'orecchio.

Dulcis in fundo, è supportata la funzione di collegamento pop-up rapido mentre, grazie al Bluetooth 5.2, è garantito il funzionamento multi-dispositivo, che prevede il collegamento contemporaneo a più device (come PC e smartphone), spostando in automatico l'ascolto dall'uno all'altro a seconda della priorità, per esempio per rispondere a una telefonata.

In definitiva, abbiamo passato delle giornate di ascolto davvero piacevoli in compagnia di questi sorprendenti auricolari True Wireless, che si impongono sia per un design unico nel loro genere che per una qualità davvero elevata in ogni frangente.