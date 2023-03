HUAWEI MatePad SE alla prova: un display stupefacente e tanta solidità

A una manciata di mesi dalla nostra prova di HUAWEI MatePad 2022, torniamo a impugnare un tablet HUAWEI per dare un'occhiata alla nuova proposta del brand in questo segmento.

In queste settimane abbiamo avuto l'occasione di provare nei contesti più disparati il nuovo HUAWEI MatePad SE, dispositivo che viene proposto a un prezzo ancora più aggressivo e attualmente anche in promozione: con meno di 200 euro sullo store ufficiale HUAWEI, infatti, potrete avere la versione da 4/64GB. Chi acquisterà il tablet, inoltre, potrà avere accesso a una promo che consente di acquistare in tandem anche l'estensione di garanzia, la cover Folio o gli auricolari TWS a scelta tra HUAWEI FreeBuds SE o HUAWEI FreeBuds 5i a un prezzo speciale. Oltretutto, i nostri lettori avranno un vantaggio esclusivo: utilizzando il codice AEVERYEYE valido fino al 31 marzo, è possibile ottenere uno sconto di 20€.



Sotto la scocca, tanto potenziale

HUAWEI MatePad SE non punta a riscrivere le regole del segmento tablet ma arriva sul mercato con una ricetta solida, buoni materiali e un prezzo decisamente più basso di quanto ci si potrebbe aspettare a una prima occhiata. Sul frontale troneggia un ampio pannello IPS da 10,4 pollici che rappresenta anche uno degli elementi di forza del dispositivo, come scopriremo più avanti.

Il display è protetto da vetro antigraffio e oleofobico, con cornici laterali presenti ma non esagerate.

Lo spessore è inferiore agli 8 millimetri, mentre il peso si attesta sui 440g senza cover, con dimensioni di 246,94 x 156,7 mm.

Sotto la scocca prende posto un chip Qualcomm Snapdragon 680, una certezza per questa fascia di prezzo, dotato di otto core e affiancato da 4 GB di RAM. Il cuore pulsante è HUAWEI HarmonyOS 3, con tutte le più recenti feature proposte da HUAWEI, oltre all'ormai ottimo store proprietario, di cui vi abbiamo parlato recentemente anche nel nostro speciale sui migliori giochi per HUAWEI AppGallery.

La batteria del tablet è da 5100 mAh e consente di coprire tranquillamente la giornata con un utilizzo intenso, mentre nell'uso leggero multimediale si possono superare anche le due giornate.

In generale sia l'autonomia che le prestazioni ci hanno convinto anche grazie a un importante lavoro di ottimizzazione, che non fa rimpiangere soluzioni di fascia più elevata nell'utilizzo quotidiano tra divano e scrivania.



In particolare, abbiamo utilizzato il tablet come dispositivo principale per la consultazione di fogli di calcolo tramite Excel, per il web browsing, per lo studio e per la lettura intensiva, con qualche sporadica sessione di casual gaming: il retro non scalda praticamente mai e il dispositivo risulta sempre confortevole e scattante nel portare a termine i task che gli vengono proposti.

La sicurezza è garantita dal riconoscimento del volto, preciso e dotato di illuminazione tramite schermo quando il sensore di luminosità si accorge che stiamo cercando di sbloccare il tablet in un ambiente buio.



Un tablet che mira agli occhi e alle tasche

Quando si acquista un tablet, indipendentemente dal motivo, sia esso per lavoro, studio o intrattenimento, l'utilizzo multimediale andrà comunque a occupare una parte più o meno importante del suo intero ciclo vitale.

Che si tratti di live su Twitch o delle più popolari piattaforme di streaming, HUAWEI MatePad SE nella sua fascia di prezzo non teme alcuna concorrenza, sfoggiando un brillante display IPS FHD+ da 2000x1200 pixel, con una densità di 225 PPI. Si tratta di uno schermo HUAWEI Eye Comfort FullView 2K da 16,7 milioni di colori con una spiccata propensione per la multimedialità e un'attenzione particolare alla prevenzione dell'affaticamento visivo, garantito dalla presenza delle certificazioni Low Blue Light e Flicker Free di TÜV Rheinland, oltre a garantire il livello di retroilluminazione ideale per ogni situazione con i suoi 4096 livelli di luminosità.

Chiude il quadro il supporto completo la presenza dei DRM Widevine L1 per la riproduzione di contenuti in alta risoluzione su Netflix, Prime Video e sulle altre piattaforme di streaming supportate (su AppGallery troverete, per, esempio, anche servizi come DAZN e Sky Go).



Non si può parlare di multimedialità senza un sonoro di buon livello e anche qui Huawei ha fatto correttamente i compiti a casa, equipaggiando HUAWEI MatePad SE con il sistema surround Histen 8.0 per proporre, oltre ai due speaker stereo integrati, anche una gestione avanzata del suono tramite cuffie. Collegando qualsiasi tipo di auricolari, anche di altri brand, si avrà accesso a una pletora di configurazioni di riproduzione tra cui anche una interessante modalità Audio 3D per simulare una maggiore profondità del sonoro di ciò che si sta riproducendo.

Nel corso della nostra prova abbiamo anche affrontato un viaggio in aereo e svariati spostamenti sui mezzi pubblici, oltre a diverse notti in trasferta in cui HUAWEI MatePad SE è stato il dispositivo dallo schermo più ampio che avevamo a disposizione. Qualunque fosse il contesto, il comparto multimediale è riuscito a superare ampiamente le aspettative, proponendo un'esperienza di livello superiore rispetto al costo, con colori brillanti ma mai irrealistici, ottimi contrasti, una discreta gestione dell'illuminazione e un sonoro sempre convincente. Alla resa dei conti, qualunque fosse il contesto, lo schermo è sempre risultato all'altezza del suo ruolo.



Quanto alla retroilluminazione, siamo rimasti piacevolmente colpiti anche dalla sua visibilità sotto luce diretta del sole, senza riscontrare mai grossi problemi anche durante le attività all'aperto.

In generale, il tablet HUAWEI MatePad SE rappresenta un'importante prova delle capacità di Huawei nel produrre e ottimizzare i suoi dispositivi mobili con un rapporto qualità prezzo particolarmente spinto. Si tratta di un prodotto completo nella sua essenza, che può rispondere a una moltitudine di utenti alla ricerca di un prodotto valido per affrontare viaggi o sfide quotidiane senza per questo dover rinunciare a una visione di buon livello di contenuti in HD. Allo stesso tempo, si è rivelato un ottimo compagno di lavoro e di lettura, grazie ai suoi diversi preset schermo che consentono di spaziare tra una modalità comfort a sfondo giallognolo oppure eBook a sfondo bianco oppure nero.



Come già anticipato, il prezzo di HUAWEI MatePad SE è molto contenuto e si parte da 199,90 euro, a cui possono essere aggiunti la HUAWEI Care e la cover Folio al prezzo speciale di, rispettivamente, 6,99 e 1,99 euro in più, per un totale di 208,88 euro.

Chi è alla ricerca di un set completo potrà invece aggiungere al lotto anche le HUAWEI FreeBuds SE a 39,90 euro in più (anziché 49,90) o le HUAWEI FreeBuds 5i a 79,90 euro (invece di 99,90).

Per gli appassionati di lettura alla ricerca di un valido player per la propria libreria, magari con qualche funzionalità in più, suggeriamo di dare un'occhiata al nostro resoconto di un'estate con HUAWEI MatePad Paper, l'eBook Reader che gioca a fare il tablet, con tanto di pennino e possibilità di scaricare app tramite HUAWEI AppGallery. Trovate anche lui sullo store ufficiale HUAWEI con diverse promozioni a corredo, tra cui la possibilità di avere le TWS FreeBuds SE a meno di 2 euro e anche qui, con il codice AEVERYEYE valido fino al 31 marzo, sarà possibile ottenere uno sconto ulteriore di 20€.

Inoltre, ricordiamo che in occasione del terzo anniversario di HUAWEI Store, fino al 15 marzo sarà possibile approfittare di numerose promozioni sull'intero ecosistema di dispositivi del brand con sconti fino al 50%, tra cui anche tanti interessanti Flash Sale che si alterneranno ogni 72 ore.