Con Huawei è un Natale... indossabile: le offerte su smartwatch e smartband

In occasione delle festività natalizie del 2021, sullo store ufficiale Huawei è presente una vasta selezione di sconti molto interessanti sui prodotti dell'ecosistema del brand. Abbiamo già fatto il punto della situazione sulle migliori offerte di Huawei sui laptop, mentre oggi ci soffermiamo su una categoria che con il passare degli anni si è ritagliata una quota di mercato sempre più significativa: i dispositivi indossabili. Se volete far trovare sotto l'albero uno smartwatch o una smartband, Huawei propone sconti e bundle a prezzi molto convincenti, con accessori o cuffie in omaggio. Scopriamo i migliori.

Huawei Band 6 & Huawei Watch Fit

Partendo dalle smartband, Huawei propone a prezzo scontato una delle sue ultime creazioni, Huawei Band 6, al prezzo di 39 Euro, con un risparmio di 20 Euro rispetto ai 59 Euro di listino, solo fino al 21 dicembre. Nella nostra recensione di Huawei Band 6 ne abbiamo mostrato nel dettaglio tutti i punti di forza.

Siamo di fronte ad una smart band che include non solo uno schermo AMOLED molto ampio, ma anche una serie di funzionalità legate al monitoraggio della salute molto interessanti, come la misurazione della saturazione dell'ossigeno, a cui si aggiunge la possibilità di tracciare l'attività sportiva e la frequenza cardiaca, oltre che il sonno.

Disponibile in sconto a 79,90 Euro, fino al 19 dicembre, anche Huawei Watch Fit nella colorazione Elegant Frosty White, rispetto ai 129 Euro di listino. In questo caso stiamo parlando di una smart band diversa rispetto ad Huawei Band 6, caratterizzata dall'utilizzo di materiali ulteriormente migliorati e da un design esclusivo. Lo schermo AMOLED è da 1,64 pollici, mentre il peso sale a 21 grammi rispetto ai 18 di Huawei Band 6.

Non cambiano le opzioni e le funzionalità legate al software, mentre l'autonomia dichiarata dal produttore è di 10 giorni, ovviamente variabile a seconda dell'utilizzo. Garantito il monitoraggio continuo della saturazione dell'ossigeno, oltre che della frequenza cardiaca, degli allenamenti e dell'attività fisica. I dati vengono scaricati sull'applicazione per iOS ed Android e consentono di misurare le proprie performance direttamente dallo smartphone.

Huawei Watch 3

Tra gli sconti natalizi troviamo gli Huawei Watch 3. La versione Classic è disponibile al prezzo di 349 Euro, con un risparmio di 50 Euro rispetto ai 399 Euro di listino. L'offerta di Natale di Huawei prevede anche un cinturino e uno speaker in omaggio, più 12 mesi gratuiti di Runtastic Premium Membership, il servizio di Adidas per la corsa e gli allenamenti.

In offerta segnaliamo anche Huawei Watch 3 Pro Classic, che passa a 429 Euro dai 499 Euro di listino, fino al 21 dicembre. Anche qui sono previsti un cinturino extra e uno speaker Bluetooth in omaggio, oltre a 12 mesi gratuiti di Runtastic Premium Membership. Entrambi i modelli sono accomunati dalla presenza del supporto eSIM che permette di lasciare lo smartphone a casa e di effettuare chiamate su rete cellulare direttamente dal polso, oltre che di ricevere notifiche e ascoltare musica. Presenti tutte le più classiche funzioni per il monitoraggio della salute, tra cui la frequenza cardiaca e l'ossigenazione del sangue 24/7. Chiaramente entrambi i modelli si prestano anche all'attività sportiva, mentre l'autonomia è differente tra le due varianti. Huawei Watch 3 Classic si spinge fino a 3 giorni, mentre la durata della batteria per la variante Pro Classic sale a ben 5 giornate.

Huawei Watch GT3

In offerta troviamo anche molti modelli della linea GT3. Huawei Watch GT3 con cassa da 46 mm nella colorazione Active Black è disponibile al prezzo di 229 Euro, 20 Euro in meno rispetto ai 249 Euro di listino. In questo caso, il pacchetto di omaggi prevede, oltre ai tre mesi gratuiti di Adidas Runtastic Premium Membership, un cinturino extra, solo fino al 19 dicembre.

A livello tecnico, spiccano il supporto per oltre 100 modalità di allenamento, la presenza di un coach intelligente per la corsa, una batteria in grado di garantire un'autonomia fino a 14 giorni di utilizzo tipico, che diventano 7 per il modello con cassa da 42 mm, e le funzioni per il monitoraggio della salute come la frequenza cardiaca e la saturazione.

L'ondata promozionale abbraccia anche il piccolo Huawei Watch GT3 con cassa da 42mm nella colorazione Active Black, che a 229 Euro consente di avere in omaggio gli auricolari Huawei FreeBuds 4i, un cinturino e tre mesi di abbonamento ad Adidas Runtastic Premium.

Huawei Watch GT 2 e GT 2e

Ultima, ma non per importanza, la gamma Huawei Watch GT2. Per tutto il mese, a 89,90 Euro al posto di 169,90 Euro, troviamo Huawei Watch GT 2e Lava Red con cinturino extra in omaggio. Questo smartwatch sfoggia uno schermo AMOLED HD da 1,39 pollici con supporto touchscreen, 4 GB di memoria interna per l'installazione delle applicazioni ed è dotato di sensore ottico per il battito cardiaco e di un sensore dedicato per la pressione atmosferica. L'indossabile è anche impermeabile fino a 5 ATM, il che vuol dire che può essere immerso fino a 50 metri sott'acqua e si presta anche all'attività sportiva in acqua non profonda come il nuoto in piscina o in mare.

Tra gli sconti di Natale di Huawei proposti sulla gamma Huawei Watch GT 2 segnaliamo anche l'iniziativa che permette di acquistare il modello Pro, nella colorazione Night Black e Nebula Grey, a 169,90 Euro al posto di 299,90 Euro, con tutti gli omaggi del caso, fino al 19 dicembre. Si tratta senza dubbio di una delle migliori promozioni proposte sulla gamma, su uno smartwatch che si contraddistingue per la sua scocca elegante, lo schermo AMOLED da 1,39 pollici, la cassa in titanio con vetro zaffiro e il cinturino in fluoroelastromero nero o in pelle grigio-marrone.

Tra le caratteristiche più importanti, segnaliamo anche la batteria in grado di durare fino a 2 settimane e il supporto a un'ampia gamma di modalità di allenamento, tra cui la Gold Driving Range che può analizzare in maniera intelligente la postura dello swing per fornire dati in grado di migliorare velocità e frequenza durante le partite di Golf.