Ecco il nuovo Huawei P60 Pro: un top di gamma diverso dal solito

La serie P di Huawei si è sempre distinta per l'elevato carico tecnologico e innovativo. Il nuovo P60 Pro non fa differenza, grazie a un design molto particolare ma soprattutto a un sistema di fotocamere che promette la Luna, non in senso metaforico ma letterale, visto che è presente una modalità di scatto ottimizzata espressamente per questo.

Insomma Huawei ha puntato in alto con il P60 Pro e l'evento di lancio in terra tedesca lo testimonia, come testimonia anche la volontà dell'azienda di rimanere saldamente sui mercati del Vecchio continente con i suoi smartphone.

Design molto particolare, hardware di fascia alta

Huawei P60 Pro mette in chiaro che non si tratta di uno smartphone come gli altri fin dal primo sguardo.

Sul frontale il design è simile a quello di altri dispositivi della casa cinese, con uno schermo dai bordi curvi e una cam posizionata nella parte alta centrale, ma è sul retro che Huawei ha spinto di più, con una backcover in vetro dal particolare effetto visivo, che rende diversa ogni unità prodotta.

La versione bianca che abbiamo provato, chiamata Rococo Pearl, incorpora della polvere di perle minerali naturali che la rendono unica nel suo genere: potrebbe non essere per tutti, in alternativa però c'è quella nera, perfetta per chi cerca un look più sobrio. La cosa positiva è che la backcover è totalmente repellente alle ditate, per cui lo smartphone rimane sempre pulito.

P60 Pro adotta altre soluzioni tecniche particolari, a partire dal vetro di protezione Kunlun Glass, realizzato come alternativa al più tradizionale Gorilla Glass. Il Kunlun Glass promette un'elevata resistenza alle cadute grazie ai particolari nanocristalli che lo compongono, inoltre il terminale è certificato IP68 per la resistenza a liquidi e polvere.

Smartphone alla mano il peso di 200 grammi non si sente più di tanto grazie al buon bilanciamento, ma viste le specifiche era impossibile scendere ulteriormente con il peso, considerato anche il display da 6.67 pollici. Huawei ha scelto il meglio sul mercato, con un'unità di tipo OLED LTPO e frequenza variabile tra 1 e 120 Hz. All'interno troviamo invece un processore Qulcomm Snapdragon 8+ Gen1 con connettività 4G, insieme a 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna (è disponibile anche una variante con 12 + 128 GB).

Particolare che non troviamo quasi più sugli smartphone di fascia alta è la possibilità di espandere la memoria interna fino a 256 GB tramite Nano Memory Card.

Sul fronte connessioni troviamo il Dual SIM, Bluetooth 5.2, NFC e Wi-Fi ax mentre la batteria è da 4815 mAh con ricarica rapida da 88 W, che diventano 50 W in caso di ricarica Wireless.

Un sistema di fotocamere tutto nuovo

Huawei ha fatto scuola con le sue fotocamere negli ultimi anni e anche il P60 Pro intende proseguire questa tradizione. A bordo troviamo una cam principale da 48 Megapixel con OIS e diaframma ad apertura variabile da f/1.4 a f/4.0, si tratta di una soluzione hardware non software, il cui funzionamento è visibile anche a occhio nudo osservando il sensore mentre si passa da un'apertura all'altra.

Abbiamo poi una grandangolare da 13 Megapixel f/2.2 e un tele da 48 Megapixel f/2.1, anche questo con stabilizzatore ottico. I numeri tuttavia non dicono tutto di questo comparto fotografico, su cui la casa cinese punta tantissimo.

L'apertura variabile è già un fattore di unicità importante, a questo però si aggiungono le tante tecnologie inserite all'interno del P60 Pro.

Il sistema XMAGE Ultra Lighting utilizza un sensore principale RYYB SuperSensing, pensato per ottimizzare gli scatti in scarse condizioni di luminosità, merito anche del nuovo algoritmo XD Fusion Pro, per una gamma dinamica elevata anche con poca luce.

Il teleobiettivo è stato studiato appositamente per migliorare le performance negli scatti notturni, un contesto in cui queste fotocamere non riescono spesso a esprimersi al meglio. Da segnalare poi la funzione Super Moon Scene, che ottimizza le prestazioni del teleobiettivo appositamente per scattare immagini migliori della Luna.

Non manca nemmeno una tecnologia dedicata alle macro, grazie alle lenti Long Travel Slide Zoom, che permettono di controllare la distanza di messa a fuoco per ottenere così immagini nitide sia sulla lunga distanza che da vicino, fino a 10 cm.

In questi primi giorni d'uso siamo rimasti molto colpiti dalle capacità fotografiche del P60 Pro, ecco perchè lo testeremo più a fondo per capire davvero cosa è in grado di fare.

Disponibilità e prezzo

Huawei P60 Pro sarà disponibile dal 9 maggio con un prezzo a partire da 1199,90 euro. All'interno è installata la nuova EMUI 13.1 con Huawei AppGallery, lo store di applicazioni proprietario di Huawei, non sono invece disponibili i servizi Google. Tante saranno le iniziative promozionali per il lancio, a partire da 200 GB di spazio su Huawei Cloud per 3 mesi se si acquista il telefono prima del 23 maggio, mentre fino al 31 maggio è disponibile una promozione che permette di ottenere due mesi di Infinity+ in omaggio.

Fino al 5 giugno invece con l'acquisto di un P60 Pro è offerto in regalo un Huawei Watch GT3 da 46 mm o un Watch GT3 da 42 mm. Maggiori informazioni sono disponibili nella pagina dedicata alle promozioni per l'acquisto del nuovo Huawei P60 Pro.