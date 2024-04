Humane Ai Pin: la 'rivoluzionaria' IA da taschino è stata una delusione?

Il mondo della tecnologia è tornato a muoversi a ritmi frenetici: il motivo principale è sotto gli occhi di tutti e si chiama intelligenza artificiale. Ma quanti settori riuscirà a rivoluzionare davvero? Ma, soprattutto, quale sarà il suo impatto sul nostro quotidiano? Domande a cui oggi è difficile dare una risposta precisa, considerando che è tutto in continua evoluzione. Quel che sappiamo, però, è che i primi dispositivi portatili animati dall'IA stanno iniziando a muovere i loro primi passi. Tra questi, uno dei più chiacchierati è sicuramente Humane Ai Pin, il dispositivo "da taschino" che rappresenta uno dei primi progetti hardware basati sull'intelligenza artificiale.

Presentato originariamente in una conferenza TED, è appena approdato negli Stati Uniti... ma il lancio non è andato benissimo.



Una bocciatura unanime?

Lo chiamiamo dispositivo IA da taschino per via delle dimensioni contenute, ma in realtà Humane Ai Pin rappresenta più che altro una sorta di "spilla", dato che si può attaccare magneticamente ai vestiti (o ad altre superfici).

Con questo linguaggio di design, Imran Chaudhri e Bethany Bongiorno, due ex dipendenti Apple, speravano di rendere la tecnologia maggiormente integrata nel quotidiano. La promessa sarebbe, infatti, quella di andare oltre all'era degli smartphone, proiettando il mobile computing in un dispositivo dotato di comandi vocali legati all'intelligenza artificiale, una fotocamera che può scansionare l'ambiente circostante e un proiettore laser per mostrare le interfacce con cui interagire sul palmo.

Ma c'è un problema: "Semplicemente, non funziona", scrive The Verge nel sottotitolo della sua recensione. Non va meglio sulle pagine del Washington Post, che titola: "Un pasticcio promettente di cui non avete ancora bisogno". La bocciatura, insomma, sembra essere unanime.



Ma cosa è andato storto? Innanzitutto, vale la pena soffermarsi sui prezzi: 699 dollari per il dispositivo, a cui vanno aggiunti 24 dollari al mese per avere un piano telefonico T-Mobile. Cifre nettamente in contrasto con il Rabbit R1 che ha stregato Las Vegas a inizio 2024, proposto a 199 dollari e senza abbonamento. Certo, Humane Ai Pin ha battuto sul tempo Rabbit R1, ma in un mercato della tecnologia alla costante ricerca di novità non sempre questo è un bene.



Per quanto si tratti di un dispositivo innovativo, infatti, il progetto di Humane è già approdato con un concorrente più agguerrito che segue a vista (a breve partiranno le prime spedizioni di Rabbit R1, che ha venduto oltre 100.000 unità in preordine). La sensazione è quella che questi dispositivi siano "di passaggio" rispetto alla prossima next big thing del mercato, ovvero all'era degli agenti intelligenti descritta dal CEO di Microsoft. Tuttavia, sulla tabella di marcia, Rabbit R1 sembra essere ben più avanti rispetto a Humane Ai Pin. Non esattamente la migliore delle partenze.



L'aspetto più criticato riguarda i continui problemi software riscontrati durante l'utilizzo. "Non funziona metà del tempo ed è molto lento quando funziona", fa sapere The Verge, assegnando un 4/10 al dispositivo. D'altronde, ogni comando vocale deve passare per i server di Humane, cosa che richiede anche 10 secondi prima di ottenere una risposta.



In un periodo in cui siamo abituati, grazie alle rapide interazioni con lo smartphone o coi più recenti assistenti vocali, ad avere risposte subito, dover attendere per ogni operazione può diventare frustrante. Questo senza contare la mancanza di molte funzionalità di base che ci si aspetterebbe da un dispositivo del genere, a partire dall'assenza di funzioni legate a sveglia, timer e gestione calendario. Per certi versi, insomma, Humane Ai Pin fa un passo indietro rispetto agli assistenti vocali che ormai tutti conosciamo.



"Ho stimato che la metà delle volte in cui ho provato a effettuare una chiamata, Humane Ai Pin semplicemente non l'ha avviata", spiega David Pierce di The Verge, il quale sottolinea anche che durante la sua prova molto spesso le chiamate in entrata venivano indirizzate direttamente alla segreteria telefonica senza motivo apparente. "Dopo molti giorni di test, l'unica cosa per cui posso fare realmente affidamento sull'Ai Pin è dirmi l'ora".



Non è andata meglio a Chris Velazco del Washington Post, che descrive un'esperienza frustrante anche per quel che riguarda l'altra caratteristica principale del dispositivo: il proiettore laser. "Il proiettore è praticamente illeggibile sotto la luce del sole", afferma senza mezzi termini Velazco.

Sembra che il dispositivo tenda anche spesso a surriscaldarsi (senza esagerare, ma dopo poco tempo il calore si fa già sentire sulla scocca). Gli unici punti a favore indicati da The Verge sono la qualità delle foto (ma non in contesti con poca luce), la cura riposta nel design e il fatto che l'interazione col dispositivo risulti più diretta rispetto a quella che a cui siamo abituati con lo smartphone. Per il resto, ci pensa il titolo della recensione a dare il verdetto: Humane Ai Pin "non va nemmeno lontanamente vicino" a quanto si sperava.



Certo, un dispositivo di questo tipo potrà solo migliorare con futuri aggiornamenti software, ma vista la situazione attuale sembrano essere in pochi a credere che Humane possa effettivamente ribaltare l'attuale verdetto "sul campo".

Humane Ai Pin, insomma, è una delusione importante e verrà forse ricordato "solamente" come il primo tentativo di realizzare un dispositivo in grado di guardare oltre lo smartphone.

A questo punto, la speranza degli appassionati si sposterà presumibilmente su Rabbit R1, l'altra grande promessa, che potrebbe avere quantomeno qualche freccia in più al suo arco in virtù della presenza di un display e di una proposta software all'apparenza più strutturata. Sbilanciarsi ora sulla qualità del dispositivo è impensabile, perciò restiamo in attesa di scoprire se sarà lui il primo dispositivo IA in grado di convincere davvero.