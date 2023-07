Humane, una tecnologia invisibile integrata nel quotidiano è possibile?

Humane, Umana. Basterebbe associare questo termine alla tecnologia per avviare ampie riflessioni su quanto quest'ultima sia effettivamente in grado di sostenere interconnessioni fatte di emozioni ed espressioni non verbali, oppure su quanto si vada a perdere comunicando per via social e non sociale.

Anche i più grandi amanti del mondo Tech si sono sempre posti queste domande, tanto che al giorno d'oggi abbiamo funzionalità native per controllare il tempo trascorso davanti allo schermo, persino su Facebook. Si tratta di Benessere digitale o digital wellbeing, come direbbe Google: un utilizzo sano del progresso tecnologico. Qualcuno si è anche posto la domanda: siamo proprio sicuri che il modo in cui sfruttiamo i moderni sistemi di comunicazione, fatti di smartphone sempre in tasca, sia il più adatto da integrare nel quotidiano? Il quesito non è per nulla scontato e la risposta altrettanto.



E se ci fosse qualcosa di meglio degli smartphone?

Ormai non è per nulla inusuale fare riferimento ad analisi relative all'impatto dei social network sui più giovani (e non solo), nonché al numero di ore che siamo soliti passare con un dispositivo dotato di display, che si tratti di uno smartphone, di un tablet o di uno smartwatch.

La vita perennemente connessa del ventunesimo secolo ha ampi vantaggi, ma è innegabile che ci sia anche da interrogarsi su quali siano gli svantaggi.

Man mano che il progresso avanza, si rischia di rimanere indietro nella prevenzione dei rischi. Non è un caso che si stia chiedendo una regolamentazione rigida in materia di IA. Ma si può effettivamente tornare indietro quando una tecnologia in grado di migliorare le vite delle persone è ampiamente diffusa? Nonostante il limitato trend dei dumbphone, al giorno d'oggi sembra utopia mettere da parte servizi come WhatsApp o social network, tant'è che anche i dispositivi che mirano a ridurre le distrazioni spesso integrano quantomeno un minimo accesso alla connessione a Internet. La risposta sembra dunque chiara: tornare all'originale Nokia 3310 non è più un'operazione percorribile per la maggior parte delle persone, in quanto nel 2023 lo slogan "Connecting People" significa tutt'altro.



I tempi si evolvono e bisogna riuscire a trovare il giusto equilibrio. Da qui parte la riflessione di Humane, startup di due ex dipendenti Apple: Imran Chaudhri e Bethany Bongiorno, rispettivamente ex designer ed ex direttore software engineering della società di Cupertino.

Non propriamente gli ultimi arrivati (e infatti il progetto è già riuscito a raccogliere centinaia di milioni di dollari in termini di finanziamenti). Tra le figure che hanno puntato gli occhi su una tecnologia più Humane troviamo nientemeno che Sam Altman, per non citare grandi brand del calibro di LG e Volvo.

Non mancano poi collaborazioni a livello tecnologico con Microsoft e OpenAI. Ma qual è il progetto che sta generando tutto questo? Il contesto in cui è avvenuta la presentazione al pubblico è per certi versi inusuale: si fa infatti riferimento a una conferenza TED Talk, il cui video ha superato le 900.000 visualizzazioni al momento in cui scriviamo.

Insomma, il concetto di rendere la tecnologia maggiormente in linea col quotidiano sembra generare un certo interesse.



Ciò che vuole fare Humane è rimuovere lo schermo dalla lista degli elementi tecnologici con cui interagiamo maggiormente nel quotidiano. Sappiamo a cosa state pensando: no, non si fa riferimento a un visore VR o AR, dato che la visione della startup è completamente differente rispetto a ciò che stanno seguendo Meta e Apple.

Quello di cui parliamo è un dispositivo indossabile basato su intelligenza artificiale, che promette di rendere inutile l'utilizzo di un display in un ampio numero di contesti.

A fine giugno 2023 è stato svelato che il prodotto si chiama Humane Ai Pin e che sarebbe in arrivo entro la fine dell'anno.

L'interazione con quello che sembra essere una sorta di disco nero da infilare nel taschino, che risulta quasi "invisibile" ed è basato su "un'avanzata piattaforma Snapdragon" sviluppata in partnership con Qualcomm, avviene mediante comandi vocali e tocchi: stando a quanto si è visto nella presentazione, basta premerlo per poter conversare con l'intelligenza artificiale.

Un esempio pratico dell'uso della tecnologia? Prendiamo una giornata di riunioni: il nostro soggetto è stato tutto il giorno a discutere di questioni lavorative, dunque a fine giornata dovrà per forza di cose impiegare un po' di tempo per recuperare i messaggi di posta elettronica, gli inviti legati al calendario e i messaggi ricevuti.



Oggi queste operazioni richiedono una certa attenzione, ma ciò che Humane si propone di fare è lasciare che sia l'IA a riassumere vocalmente quanto accaduto mentre l'utente era in riunione. Tempo risparmiato e possibilità di andarsi a riposare senza dover per forza di cose passare per uno o più schermi.



Ci sono però dei contesti in cui un input visivo è pressoché indispensabile per comprendere al meglio come svolgere un'azione. A tal proposito, durante la presentazione è stato mostrato che il dispositivo indossabile può proiettare sul palmo della mano una semplice interfaccia grafica fatta di pochi pulsanti, utili ad esempio a gestire il microfono durante una chiamata e tenerne d'occhio la durata.

Sembra poi che il prototipo portato sul palco del TED includesse una fotocamera, visto che a un certo punto è stata inquadrata una barretta di cioccolato per chiedere all'IA consigli dietetici.

Non manca un altoparlante, dato che è stato mostrato come Humane possa ricevere come input una frase in inglese e tradurla rapidamente in francese al proprio interlocutore. Insomma, l'idea alla base di questo dispositivo indossabile è quella di sfruttare il progresso in campo di IA per chiederle di svolgere un sempre più ampio numero di operazioni "al nostro posto".

In parole povere, si sta tentando di sfruttare l'intelligenza artificiale per toglierci un ampio numero di ore di schermo, delegando a quest'ultima ciò che al giorno d'oggi faremmo mediante tap e clic.



Va detto: attualmente Humane sembra più una missione per il futuro che un progetto consumer. Per quanto la presentazione sia interessante e possa toccare le fragili corde delle emozioni, tornando coi piedi per terra le domande che sorgono spontanee e che per ora non trovano risposta sono molteplici, così come fatto notare anche da The Verge.

Innanzitutto, quanto si è visto al TED è stato costruito ad hoc per la presentazione o il software e il dispositivo alla base erano realmente funzionanti? Come ha fatto il dispositivo a capire da solo in che lingua doveva tradurre? Il francese era impostato di default? Dove si metterebbe quel disco nero quando non si indossa una camicia o una giacca col taschino? In che modo si usano i pulsanti legati al proiettore o ai comandi vocali, visto che non si capisce bene dalla demo? Dato che non c'è uno smartphone associato, come si caricano i dati relativi, ad esempio, ai contatti?



Ma ce ne sono tante altre. Ancora, quali sono le operazioni che Humane può svolgere senza una connessione a Internet e come funziona il collegamento a quest'ultima? Come si potrà usare il dispositivo in un luogo affollato? Il proiettore risulterà visibile come si deve in tutti i contesti? Quanto sarà semplice per gli sviluppatori realizzare nuove interfacce per questo tipo di output? Guardare un proiettore non è comunque qualcosa per certi versi simile a guardare uno schermo?

Insomma, dando un'occhiata anche alle domande poste all'estero, sembra che un po' tutti abbiano gli stessi dubbi dopo aver visto la presentazione e dopo essere "scesi dalle nuvole".

Sicuramente Humane dovrà rispondere a molti interrogativi e la strada sembra essere in salita, ma è innegabile che quantomeno il concept alla base sia affascinante.