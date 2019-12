I 5 migliori smartphone dell'anno tra i 300 e i 500 euro, Everyeye Awards

Ci avviciniamo sempre più alla fine dell'anno e come nei weekend precedenti decretiamo gli smartphone che hanno segnato il 2019. In attesa della classifica legata ai top di gamma, che arriverà domenica 22 dicembre, oggi andiamo ad analizzare i dispositivi che ci hanno maggiormente convinto nella fascia di prezzo tra i 300 e i 500 euro. Tra arrivi dell'ultimo minuto, esclusioni sofferte (come quella di ASUS ZenFone 6) e chi più ne ha più ne metta, anche questa volta i colpi di scena non sono mancati. Andiamo, dunque, a vedere i migliori smartphone di questa categoria, ricordandovi che i prezzi presi in considerazione sono unicamente quelli di Amazon Italia e dei siti ufficiali dei produttori.



Realme X2 Pro

L'abbiamo ripetuto forse un po' troppe volte durante il corso degli ultimi mesi, ma è innegabile il fatto che Realme, azienda fondata dall'ex vicepresidente di OPPO, sia stata la "sorpresa dell'anno". Stiamo infatti parlando di una società che ha estratto dal cilindro diversi smartphone che hanno lasciato a bocca aperta critica e pubblico. Il "piatto forte" del portfolio di Realme è sicuramente X2 Pro, un dispositivo che difficilmente si può criticare. Per tutti i dettagli del caso sulle caratteristiche tecniche, vi rimandiamo alla nostra notizia dedicata a Realme X2 Pro.

Lo smartphone dà il meglio di sé nelle prestazioni, che risultano superiori alla media della fascia di prezzo grazie anche all'adozione del processore Snapdragon 855+, nell'ottimo schermo con refresh rate di 90Hz, nella ricarica rapida da ben 50W, nell'autonomia granitica, nell'ottima solidità costruttiva e nel buon comparto fotografico.



Nulla da segnalare anche in termini di comparto connettività, dove tutto è al suo posto: NFC, jack da 3,5 mm per le cuffie e porta USB Type-C sono presenti. Le uniche sbavature sono la ColorOS da rivedere in diversi aspetti, soprattutto per quanto riguarda l'interfaccia grafica, la memoria interna non espandibile e le classiche due mancanze: impermeabilità e ricarica wireless. Capite bene, tuttavia, che si può decisamente chiudere un occhio di fronte a un prezzo di 399 euro sul sito ufficiale (modello 6/64GB).



OPPO Reno2

Arrivato in Italia nella seconda metà del 2019, OPPO Reno2 è esattamente quello smartphone che volevamo dall'azienda cinese dopo il successo della prima generazione. Stiamo infatti parlando di un dispositivo che ha migliorato sotto essenzialmente ogni aspetto il suo precedessore senza andare ad alzare il prezzo, come potete leggere nella nostra recensione di OPPO Reno2. I punti di forza del dispositivo sono da ricercarsi nell'ottimo schermo, nell'autonomia granitica, nel design della backcover (che a nostro modo di vedere è uno dei migliori presenti sul mercato), nell'ottima solidità costruttiva e nel comparto fotografico superiore alla media. A tal proposito, sulle nostre pagine potete trovare un test approfondito sulle fotocamere, in cui abbiamo confrontato il dispositivo con uno dei migliori cameraphone presenti sul mercato.



Le uniche pecche sono le dimensioni non esattamente contenute e la solita ColorOS, che è ancora da rivedere sotto diversi punti di vista. Per il resto, OPPO Reno2 dispone di un comparto connettiivà completo: NFC, jack da 3,5 mm per le cuffie e porta USB Type-C sono al loro posto. Mancano invece ricarica wireless e impermeabilità. Lo smartphone viene attualmente venduto a un prezzo consigliato di 479 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (variante 8/128GB).



LG G8s ThinQ

LG G8s ThinQ è uno smartphone top di gamma arrivato in Italia a giugno 2019. Il dispositivo ha una storia atipica: approdato nel nostro Paese con un prezzo iniziale di 769 euro, la critica e il pubblico non lo hanno accolto nel migliore dei modi, come potete vedere nella nostra recensione di LG G8s ThinQ. Tuttavia, a pochi mesi dall'uscita, lo smartphone ha subito un calo di prezzo piuttosto importante, fino ad arrivare a costare 479 euro sul sito ufficiale (modello 6/128GB, online spesso si trova anche a meno di 400 euro).

Pensate che stiamo comunque parlando di un prodotto pensato per competere con gli smartphone di fascia alta usciti nel corso dell'anno. Giusto per intenderci, LG G8s ThinQ è il dispositivo che poco tempo fa ha fatto parlare di sé per via dei suoi controlli tramite "imposizione delle mani" (funzionalità non esattamente riuscita ma che è comunque disattivabile).



Acquistando lo smartphone a questo prezzo, si porta a casa un dispositivo con prestazioni superiori alla media (Qualcomm Snapdragon 855), ottima solidità costruttiva (certificazione IP68 e standard MIL-STDD-810G), comparto connettività completo (USB Type-C 3.1, jack audio per le cuffie, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, ricarica wireless a 10W), ottimo comparto audio e buon display. L'unico aspetto negativo è rappresentato da un'autonomia sotto alla media, ma capite bene che per una certa tipologia d'utenza LG G8s ThinQ può rivelarsi un affare "inaspettato".



Red Magic 3S

Arrivato nelle nostre mani nelle ultime settimane, Red Magic 3S è uno smartphone che ci ha stupiti molto più di quanto ci saremmo aspettati. Si tratta infatti di quel dispositivo da gaming non troppo costoso che serviva al mercato, quello smartphone che può veramente dirsi dedicato ai videogiocatori, viste tutte le funzionalità presenti.

Red Magic 3S costa 479 euro sul sito ufficiale (modello 8/128GB) ed è chiaramente pensato per chi ama giocare in mobilità. I suoi principali punti di forza sono quindi le ottime prestazioni garantite dal processore Snapdragon 855+, l'ottimo schermo con refresh rate di 90 Hz, le funzionalità dedicate al gaming (LED RGB e logo che si illumina sul retro, trigger e molto altro), l'autonomia granitica (batteria da 5000 mAh) e gli accessori (ad esempio, ci sono dei PIN sul lato che consentono di utilizzare il Magic Adapter). Peccato solamente per qualche sbavatura lato software, per un comparto fotografico non esattamente dei migliori, per la memoria non espandibile e per alcune mancanze in termini di connettività (es. NFC). In ogni caso, Red Magic 3S è uno smartphone unico in questa fascia di prezzo e speriamo che Nubia continui su questa strada.



Scelta del mercato: Xiaomi Mi 9T Pro

La gamma di smartphone Xiaomi Mi 9T ha venduto piuttosto bene in Italia nel corso dell'anno grazie al suo ottimo rapporto qualità/prezzo. Non è quindi un caso che a fine 2019 la variante Pro del dispositivo stia ancora dominando la sua fascia di prezzo nella classifica degli smartphone bestseller su Amazon Italia. D'altronde stiamo parlando di un dispositivo piuttosto valido.

I punti di forza di Xiaomi Mi 9T Pro sono da ricercarsi nelle ottime prestazioni, nello schermo, nell'eccezionale autonomia, nell'ottima solidità costruttiva e nelle buone funzionalità software aggiuntive in termini di gaming. Per tutte le informazioni del caso sul prodotto, vi rimandiamo alla nostra recensione di Xiaomi Mi 9T Pro.



Lo smartphone è molto completo anche a livello di connettività: tutto è al suo posto, dall'NFC alla porta USB Type-C, passando per il jack audio da 3,5 mm per le cuffie. Mancano solamente le classiche ricarica wireless e impermeabilità. Per il resto, le principali pecche si trovano nel peso non proprio "piuma" e nella memoria non espandibile.

Se vogliamo proprio trovare l'ago nel pagliaio, possiamo "criticare" anche la poca innovazione rispetto alla variante base Mi 9T, ma si può decisamente chiudere un occhio di fronte a un prezzo di circa 370 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (variante 6/128GB).