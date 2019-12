I 5 migliori smartphone top di gamma dell'anno, Everyeye Awards

Mancano pochi giorni alla fine del 2019 ed è arrivato il momento più atteso dell'anno da parte degli appassionati del mondo dei dispositivi mobili. Stiamo ovviamente parlando della classifica dei migliori smartphone dell'anno, quei prodotti che hanno lasciato il segno durante gli ultimi dodici mesi. Dopo alcuni immancabili colpi di scena, siamo riusciti a stilare una lista di smartphone che ha convinto un po' tutti all'interno della redazione: la trovate di seguito. Vi ricordiamo che i prezzi presi in considerazione sono unicamente quelli presenti su Amazon Italia o sui siti ufficiali dei produttori.



Samsung Galaxy Note 10+

Arrivato sul mercato a fine agosto, Samsung Galaxy Note 10+ è stato sin da subito elogiato dalla critica e dal pubblico, che lo hanno definito come uno dei migliori smartphone dell'azienda sudcoreana degli ultimi anni. Il dispositivo dà il meglio di sé nell'ottimo display, nel buon comparto fotografico, nell'autonomia sopra la media e nella qualità costruttiva, come potete leggere nella nostra recensione di Samsung Galaxy Note 10+.

In parole povere, la società sudcoreana ha immesso sul mercato uno smartphone completo e versatile. Le uniche pecche sono da ricercarsi nella mancanza del Dual SIM e del jack audio per le cuffie. Per il resto tutto è al suo posto, dall'NFC al Bluetooth 5.0 passando per il 4G LTE, per la porta USB Type-C 3.1, per la ricarica wireless e per il Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax. Forse Galaxy Note 10+ non è un dispositivo accessibile a tutti per via del prezzo, ma coloro che vogliono puntare veramente al top dovrebbero sicuramente dare un'occhiata a questo dispositivo. Samsung Galaxy Note 10+ viene attualmente venduto a un prezzo di 980 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (modello 12/256GB).



OnePlus 7T Pro

Arrivato in Italia nel mese di ottobre, OnePlus 7T Pro è uno smartphone convincente sotto parecchi punti di vista. Certo, una parte degli appassionati ha avuto da ridire in merito al salto generazionale, ritenuto da alcuni come troppo poco marcato, ma è indubbio che l'azienda cinese abbia sfornato un dispositivo in grado di competere con i big del settore. Per maggiori dettagli, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di OnePlus 7T Pro.

In ogni caso, i principali punti di forza sono le ottime prestazioni, lo schermo superiore alla media, il completo comparto software, il buon comparto fotografico e l'ottima solidità costruttiva.



Da tenere in considerazione anche il display con refresh rate di 90 Hz e la ricarica rapida Warp Charge, che permette di passare dallo 0% al 70% circa in appena 30 minuti. Le principali sbavature sono invece l'autonomia non delle migliori, la mancanza del jack per le cuffie e della ricarica wireless, la memoria non espandibile.

Tutto nella norma, invece, per quanto riguarda le restanti specifiche del comparto connettività: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, USB Type-C 3.1 e NFC sono al loro posto.

OnePlus 7T Pro viene venduto a 745 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (variante 8/256GB). Non fate l'errore di sottovalutare la OnePlus 7T Pro McLaren Edition, che quest'anno è da tenere particolarmente in considerazione, visto il prezzo più accessibile del solito: 859 euro.



Huawei P30 Pro

Approdato nel nostro Paese nella prima metà dell'anno, Huawei P30 Pro si merita di stare in questa classifica per l'innovazione portata al settore smartphone. Stiamo infatti parlando di un dispositivo che presenta un comparto fotografico d'eccezione, in grado di raggiungere vette mai viste prima con il suo zoom ibrido 10x (digitale fino a 50x). Potremmo quasi definirlo come un "apripista", sicuramente uno smartphone che ha lasciato un segno importante nel 2019.

Per il resto, l'affidabilità è sempre di casa, sia dal punto di vista dell'autonomia che per quanto riguarda le prestazioni e il display, come potete leggere nella nostra recensione di Huawei P30 Pro.



Peccato solamente per qualche sbavatura riguardante le varie modalità di sblocco e per la mancanza del jack audio per le cuffie.

Sono invece presenti tutte le altre connettività del caso, dalla porta USB Type-C 3.1 all'NFC, passando per la ricarica wireless. Lo smartphone è anche stato uno dei primi a ricevere l'aggiornamento alla EMUI 10 in Italia, quindi non ci si può certo lamentare a livello software.

Huawei P30 Pro viene venduto a un prezzo di circa 635 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (modello 8/128GB).



ROG Phone 2

Sempre parlando di dispositivi che hanno lasciato un segno durante gli ultimi dodici mesi, non possiamo non citare ASUS ROG Phone 2. Definito da molti come il "re degli smartphone da gaming", il dispositivo ha portato una ventata d'aria fresca al mercato. La società taiwanese ha infatti affinato tutti gli aspetti più "criticati" della precedente iterazione, immettendo sul mercato uno smartphone solido e in grado di fare esattamente quanto richiesto dai videogiocatori più esigenti. Per maggiori dettagli, vi consigliamo di consultare la nostra recensione di ROG Phone 2.

Il dispositivo dà il meglio di sé nelle prestazioni superiori alla media, nelle varie funzionalità lato gaming (come gli Air Trigger), nell'ottima autonomia (batteria da ben 6000 mAh) e nel display con refresh rate di 120 Hz. Possiamo dire che ROG Phone 2 ha anche una sorta di "doppia anima", visto che in realtà le sue specifiche potrebbero renderlo appetibile anche a un pubblico che non punta esclusivamente sul gaming.



Lo smartphone non è però perfetto: vengono infatti a mancare l'impermeabilità, la ricarica wireless e la memoria espandibile. In ogni caso, il comparto connettività è tutto sommato completo: porta USB Type-C 3.1, NFC, jack audio per le cuffie, Bluetooth 5.0 e Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ad. ASUS ROG Phone 2 viene attualmente venduto a un prezzo di 699 euro sul sito ufficiale di ASUS (modello 8/128GB). Su Everyeye Tech trovate anche una pagina dedicata a questo smartphone, dove abbiamo approfondito nel dettaglio tutte le varie componenti di ROG Phone 2, in modo da consentirvi di visionare il prodotto a 360 gradi.



Menzione speciale: Google Pixel 4 XL

Arrivato in Italia negli ultimi mesi del 2019, Google Pixel 4 XL si merita sicuramente un riconoscimento nella classifica di fine anno. Stiamo infatti parlando di uno smartphone solido in quasi tutte le sue componenti. Per tutti i dettagli del caso, vi invitiamo a consultare la nostra recensione di Google Pixel 4 XL.

Il dispositivo merita di essere citato soprattutto per via delle sue funzionalità innovative, dall'astrofotografia al Motion Sense, passando per Live Caption e per la trascrizione istantanea da audio a testo. Tutte novità che possono potenzialmente risultare una rivoluzione per qualcuno. Google si è riconfermata dunque un'azienda alla costante ricerca dell'innovazione, una cosa non da poco in un mercato che continua a riprendere sé stesso come quello smartphone.



Per il resto, i punti di forza di Pixel 4 XL sono l'ottima qualità costruttiva, la classica ottimizzazione software apportata dalla società californiana, le prestazioni da vero top di gamma, il comparto fotografico d'eccezione e l'ottimo display con refresh rate di 90 Hz.

Come ogni smartphone, il dispositivo di Google non è però perfetto: manca il jack audio per le cuffie, la memoria interna non è espandibile, l'autonomia è solamente nella media, non ci sono le cuffie in confezione e per il Dual SIM bisogna per forza passare per una eSIM.

Tutto è invece al suo posto in termini di connettività: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5, USB Type-C 3.1, ricarica wireless e NFC. L'azienda californiana ha inoltre già annunciato che il supporto lato software andrà avanti almeno fino a ottobre 2022. Pixel 4 XL viene venduto a un prezzo di 899 euro sul Google Store (modello 6/64GB).



Scelta del mercato: iPhone 11 Pro/iPhone 11 Pro Max

Il premio della "scelta del mercato" per quanto riguarda gli smartphone top di gamma non poteva che essere vinto dalla serie iPhone 11. Stiamo infatti parlando di una line-up di successo, che ha generato un numero di vendite che ha stupito persino Apple. Non ci sono dati precisi su quale sia il dispositivo di fascia alta più acquistato dell'anno, ma sicuramente lo smartphone della società di Cupertino è quello che è riuscito a catalizzare di più l'attenzione dei media e del pubblico, generando enormi code di persone in tutto il mondo, Italia compresa, il giorno dell'uscita.

In ogni caso, il modello più prestante della serie, ovvero iPhone 11 Pro Max, è stato definito dalla critica come uno dei migliori smartphone di Apple degli ultimi anni. I principali punti di forza del dispositivo sono l'eccezionale display, il comparto fotografico fuori scala e l'ottima autonomia, come potete leggere nella nostra recensione di iPhone 11 Pro Max.



Le principali pecche sono invece il design non esattamente innovativo, l'ergonomia migliorabile, la memoria non espandibile e l'assenza del jack audio per le cuffie. Tutto è al suo posto per quanto riguarda il comparto connettività, dall'NFC alla porta Lightning, passando per la ricarica wireless, per il Bluetooth 5.0 e per il Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax. Il prezzo di 1289 euro sul sito ufficiale (modello 64GB) non è di certo per tutti, ma la qualità offerta dallo smartphone giustifica il costo. Vi ricordiamo che esiste anche la variante iPhone 11 Pro, venduta a 1189 euro (versione 64GB).