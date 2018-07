I 5 migliori speaker Bluetooth da usare in spiaggia o all'aperto

Le vacanze/ferie iniziano ad avvicinarsi sempre di più, con molte persone che sistanno già godendo il loro meritato riposo in spiaggia. Sappiamo bene quanto uno degli elementi imprescindibili in questo periodo sia la musica e per questo motivo abbiamo pensato di proporvi i cinque migliori speaker Bluetooth da utilizzare all'aperto. Si tratta per la maggior parte di soluzioni low-cost, che però garantiscono una discreta qualità audio e ben si sposano con i rumorosi ambienti estivi.

Xiaomi Mi Bluetooth Speaker

Con l'approdo di Xiaomi in Italia, è arrivato anche l'ottimo Mi Bluetooth Speaker. Sul lato destro del dispositivo troviamo il tasto di accensione/spegnimento (permette anche di rispondere/terminare una chiamata), i due pulsanti per alzare/abbassare il volume (se premuti a lungo consentono di passare alla canzone successiva/precedente) e quello per conoscere la carica residua della batteria (se premuto a lungo fa iniziare la scansione Bluetooth). Sul lato sinistro, invece, troviamo il jack audio da 3.5mm, il microfono e la porta microUSB per la ricarica. Nella parte inferiore fanno capolino due piedini in gomma, pensati per migliorare l'aderenza del prodotto alla superficie d'appoggio. La batteria è da 1500 mAh, si ricarica completamente in circa due ore e mezza e garantisce un'autonomia di circa 8 ore. La tecnologia Bluetooth supportata è la 4.0, con Xiaomi Mi Bluetooth Speaker dotato di due altoparlanti e di un subwoofer, per una potenza massima in uscita di 90db. Troviamo poi driver neodymium da 36mm e diaframmi in alluminio anodizzato. Le frequenze di riproduzione vanno da 85 Hz a 20kHz, mentre la potenza di output massima è di 3W. Xiaomi Mi Bluetooth Speaker, nella sua variante con supporto a microSD, è attualmente venduto a un prezzo di circa 45 euro su Amazon.it.



Creative Omni

Creative Omni offre un design disponibile in due varianti (nera e bianca), entrambe dotate di due profili all'estremità di color bronzo. Questo speaker, dalla sezione esagonale, può essere posizionato sia in orizzontale che in verticale ed è realizzato interamente in plastica, con una griglia metallica a protezione dei driver e i due lati in gomma. I principali comandi si trovano al posteriore, dove sono stati inseriti i controlli per la selezione delle sorgenti (WiFi, Bluetooth, Micro SD) e quelli per la gestione delle tracce audio. Sul retro, sotto una protezione in gomma, sono stati inoltre alloggiati una presa per un jack audio da 3,5 mm, la porta Micro USB per la ricarica della batteria e lo slot per la Micro SD fino a 32 GB. Creative Omni ospita 2 driver da 1.5 cm in neodimio da 3 Watt ciascuno, affiancati da due radiatori passivi dedicati ai bassi, posti centralmente (il secondo visibile al posteriore e privo di protezione), per una risposta in frequenza da 80Hz a 20kHz.

Per quanto riguarda la connettività ricordiamo il Bluetooth 4.2 con supporto ai codec AAC, SBC e il WiFi a/b/g/n a 2.4GHz. Non dimentichiamo la batteria integrata da 2600 mAh e la certificazione IPX4 (protezione da spruzzi d'acqua). Presente anche un'apposita applicazione per Android e iOS. Creative Omni è attualmente venduto a un prezzo di circa 121 euro su Amazon.it.

Aermoo V1

Aermoo V1 si presenta con un design originale che ricorda direttamente i vari smartphone "rugged" disponibili sul mercato. La scocca esterna vanta infatti delle protezioni, in plastica, gomma e metallo, che consentono a questo speaker di resistere senza problemi a urti, cadute e a getti d'acqua, grazie alla certificazione IPX6. Ricordiamo, inoltre, la doppia colorazione nera con inserti in arancione e il vistoso moschettone in metallo rimovibile, utile per il trasporto dello speaker. Sul lato superiore sono inoltre presenti un piccolo LED e cinque pulsanti che consentono il controllo completo dell'unità. Terminiamo la descrizione dell'aspetto esterno con il lato sinistro che ospita un vano, protetto da una copertura in gomma, al cui interno sono stati inseriti lo slot per una Micro SD fino a 32 GB, l'ingresso audio da 3,5 mm e una porta Micro USB utile ad alimentare la batteria integrata da 2200 mAh.

Infine le dimensioni, pari a 149.5 X 47 X 68.6 mm, con un peso di 330 grammi. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, il V1 ospita al suo interno due piccoli speaker full range da 40 mm con una potenza di 5 Watt (frequenza di risposta da 80Hz-18kHz, impedenza di 4 ohm e sensibilità di 70 db), un modulo Bluetooth 4.0 e la radio FM senza antenna esterna. Aeermo V1 è attualmente venduto a un prezzo di 20 euro su Amazon.it.

Dodocool DA150

Dodocool DA150 si distingue già al primo sguardo per le sue forme curate grazie al rivestimento in tessuto, utilizzato sia all'anteriore che al posteriore, con una fascia gomma che corre lungo i bordi. Di buona qualità anche i tre pulsanti anteriori, dalle generose dimensioni, utili per il pairing Bluetooth e per gestire le chiamate, il volume e selezionare le tracce audio. Sul lato posteriore troviamo un ricco pannello che include una porta USB standard, uno slot per MicroSD (entrambi fino a 32 GB), un jack audio da 3,5 mm, una porta Micro USB per la ricarica della batteria integrata e il pulsante di alimentazione. Non manca inoltre una pratica maniglia removibile in silicone e una base in gomma antiscivolo.

All'interno del Dodocool DA150 sono stati alloggiati due piccoli altoparlanti da 3 W full range con una frequenza di risposta da 20Hz-45kHz e un microfono per la gestione delle chiamate in vivavoce provenienti dallo smartphone. Ricordiamo inoltre il modulo Bluetooth in versione 4.1, privo di codec aptX, e la batteria integrata da 1200 mAh. Dodocool DA150 è attualmente venduto a un prezzo di circa 32 euro su Amazon.it.



Tronsmart Element T6

Tronsmart Element T6 è uno speaker Bluetooth dalla forma cilindrica con dimensioni di 75x75x195mm, per un peso di 544g. L'aspetto generale ricorda quello di un thermos con un "tappo" nella parte superiore di colore grigio, che in realtà è la manopola del volume. Sempre in alto sono presenti il pulsante di alimentazione/pairing Bluetooth, i controlli per la riproduzione audio e per la gestione delle chiamate. Il T6 è, infatti, dotato di microfono da utilizzare per le chiamate in vivavoce. Nella parte più bassa troviamo, sotto uno sportellino in gomma, la Micro USB per la ricarica (5V-2A) e l'ingresso Line In per il jack audio. Passiamo ora alle caratteristiche audio, con il Tronsmart Element T6 che ospita al suo interno due speaker da 48 mm con DSP, magnete da 4 ohm e potenza di 12,5 Watt ciascuno.

Tra le altre specifiche ricordiamo il rapporto segnale/rumore di 80dB, una gamma di frequenze tra 60Hz e 20KHz e distorsione THD del 10%. Il T6 è alimentato da due batterie da 2600 mAh ed è dotato di Bluetooth in versione 4.1, senza supporto all'aptX. Tronsmart Element T6 è attualmente venduto al prezzo di circa 41 euro su Amazon.it.